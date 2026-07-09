Francia vs. Marruecos en vivo por Fútbol Libre: la opción para ver gratis que tiene un costo oculto

Francia y Marruecos abren los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 este jueves 9 de julio en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts. (Dylan Martínez-Eloisa Sánchez/REUTERS)

Los cuartos de final de la Copa Mundial 2026 inician este jueves 9 de julio con el duelo entre Francia y Marruecos, en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, por lo que los aficionados buscan alternativas en internet para ver el partido y Fútbol Libre aparece entre las opciones.

Aunque esta es una plataforma gratuita, que funciona tanto en el teléfono móvil como en el computador, en realidad que esconde varios riesgos de ciberseguridad para los usuarios y sus datos personales y bancarios.

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Francia vs. Marruecos: horario del partido por el Mundial 2026

El enfrentamiento entre Francia y Marruecos representa mucho más que un boleto entre los cuatro mejores del mundo. Se trata de la revancha del Mundial de Qatar 2022, cuando los “Bleus” eliminaron a Marruecos en semifinales.

En el historial, Francia acumula cuatro victorias frente a una sola de Marruecos y dos empates, aunque la diferencia entre ambos equipos se ha acortado en los últimos años.

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Francia llega con ventaja en el historial ante Marruecos, con cuatro victorias, un triunfo marroquí y dos empates.

El partido comienza a las 16:00 ET, lo que equivale a las 14:00 en México central, 15:00 en Colombia, Perú, Ecuador y Panamá, 17:00 en Argentina, y 22:00 en España.

Qué es Fútbol Libre y por qué representa un riesgo

Fútbol Libre se ha vuelto una de las búsquedas más frecuentes en Google cada vez que hay un partido de alto interés. La plataforma promete transmisiones gratuitas y sin registro, pero en realidad oculta múltiples trampas digitales.

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Tras el cierre de sus dominios originales, lo que queda en la red son clones maliciosos que explotan la urgencia de los usuarios por acceder a los partidos sin pagar.

El riesgo fundamental de acceder a esta plataforma es exponerse a una avalancha de anuncios engañosos, malware y fraudes bancarios. Los ciberdelincuentes aprovechan la masividad de la audiencia para lanzar campañas de estafa digital: desde formularios de registro falsos que capturan datos personales y bancarios, hasta botones de reproducción que redirigen a sitios de phishing o descargan archivos dañinos.

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Los sitios vinculados a Fútbol Libre pueden desplegar anuncios engañosos, phishing, malware y fraudes bancarios para capturar datos personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan las estafas detrás de Fútbol Libre

Al ingresar a una de estas páginas, los riesgos se multiplican. Muchas exigen instalar archivos APK o extensiones que, en lugar de optimizar el streaming, contienen programas maliciosos que pueden robar contraseñas, datos bancarios o incluso cifrar archivos del dispositivo y pedir rescate económico para liberarlos (ransomware).

Otras páginas activan scripts para minar criptomonedas usando el procesador del dispositivo, lo cual puede sobrecalentar y dañar la computadora o el móvil.

Aceptar los permisos de notificación en estos sitios puede llenar el dispositivo de ventanas emergentes, publicidad engañosa y mensajes de phishing diseñados para captar datos sensibles. Además, la calidad de la transmisión suele ser baja, con demoras de hasta dos minutos respecto a la señal oficial y cortes inesperados que pueden frustrar la experiencia.

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Qué riesgos específicos existen al descargar aplicaciones piratas

Según Kaspersky, las aplicaciones no oficiales como Fútbol Libre no solo muestran anuncios inesperados; también pueden insertar contenido inapropiado o violento, lo cual es especialmente problemático si el televisor está en un entorno familiar. Algunas de estas apps funcionan como descargadores hostiles: al instalarlas, traen consigo otros programas maliciosos difíciles de detectar y eliminar.

Kaspersky advirtió que las aplicaciones piratas como Fútbol Libre pueden solicitar permisos excesivos, instalar programas maliciosos y recopilar información privada del usuario.

El peligro no termina ahí. Muchas aplicaciones piratas solicitan permisos excesivos, lo que permite a los atacantes modificar configuraciones básicas del dispositivo o instalarse como aplicaciones de sistema, lo que dificulta su eliminación y aumenta el riesgo de control remoto.

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Los tipos de malware varían: desde ransomware que bloquea el acceso a los archivos hasta spyware que recopila información privada como mensajes, historial de navegación o ubicación del usuario. Esta información puede ser vendida o utilizada para fraudes adicionales, afectando no solo a la víctima inicial sino también a sus contactos.