Choque múltiple fatal en San Andrés de Giles: tres muertos y un herido en estado crítico

El accidente se produjo en la Autovía 7. Hay un herido en grave estado.

Un choque entre tres vehículos en la Autovía 7, a la altura del kilómetro 121, en el partido bonaerense de San Andrés de Giles, dejó el saldo de tres personas muertas y varios heridos este viernes por la tarde. Las víctimas fatales viajaban en un Chevrolet Corsa que terminó volcado, con las cuatro ruedas hacia arriba, tras una colisión en cadena que involucró también a un Renault Sandero y a una camioneta Fiat Strada.

Según una fuente vinculada al operativo que dialogó con Infobae, la conductora del Sandero habría manifestado que se quedó dormida al volante, lo que habría desencadenado la tragedia.

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Los tres fallecidos fueron identificados como un menor de 12 años, un joven de 19 y un hombre de 43 años, todos oriundos de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza. Los cuatro ocupaban el Corsa, que tras el impacto cruzó el cantero central, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la Strada, que circulaba en sentido opuesto. “El auto Corsa terminó con las cuatro ruedas para arriba y cuando nosotros llegamos teníamos tres personas apretadas adentro, que eran las tres fallecidas”, relató a este medio la fuente consultada.

La cuarta pasajera del Corsa —una mujer— fue rescatada por vecinos que se encontraban en el lugar antes de la llegada de los servicios de emergencia. Tras haber sido trasladada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles, permanece internada con lesiones de consideración. El conductor de la Fiat Strada, quien recibió “un golpe fuerte en la cabeza”, según la misma fuente, fue derivado a terapia intensiva del mismo nosocomio y es quien presenta el estado más crítico. Las dos personas que viajaban en el Renault Sandero fueron asistidas y trasladadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco.

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La secuencia del accidente, de acuerdo con lo reconstruido por la fuente consultada, comenzó cuando el Sandero —que circulaba en el mismo sentido que el Corsa— impactó por detrás al sedán. El golpe hizo que el Chevrolet cambiara de carril, cruzara el centro de la autovía e invadiera el carril contrario, donde fue embestido de frente por la Strada.

Las tres personas fallecidas viajaban en el Chevrolet Corsa que quedó volcado sobre la banquina

“La chica que manejaba, manifiestan que dijo que se había dormido, le pegó de atrás al Corsa y lo hizo cambiar de carril. Cruzó el centro de la autovía, invadió la mano contraria y terminó impactando de lleno a la Fiat Strada que venía en el sentido Carmen-Giles”, describió la fuente del operativo a Infobae.

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Sobre el número exacto de ocupantes de la Strada persiste una incertidumbre que las autoridades aún no lograron despejar, ya que la policía y los testigos difieren en cuanto a la cantidad de ocupantes de la Strada. Mientras unos dicen que solo viajaba el conductor, otros agregan una persona más en el vehículo. Lo cierto es que solo está hospitalizado el hombre que permanece en estado crítico. En el Sandero, en tanto, viajaban dos personas.

Los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles ayudaron a rescatar a las personas atrapadas en los vehículos

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía, personal de la Policía Científica y de la Policía Vial, con el objetivo de establecer la mecánica exacta del choque y determinar las responsabilidades. También participaron del operativo los Bomberos Voluntarios de San Andrés de Giles, a cargo del Comandante Mayor Darío Boveri.

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Sobre la Autovía 7, el tránsito se mantuvo asistido mientras se llevaban adelante las pericias.

Murió un policía bonaerense retirado en un accidente sobre la Ruta 36, cerca de La Plata

La víctima fatal del accidente en la Ruta 36 fue Diego Mariano Dávalos, un agente retirado de la Policía Bonaerense

Un choque frontal en la Ruta 36 del partido bonaerense de La Plata dejó un muerto y tres heridos en la madrugada de este viernes. El accidente ocurrió en un tramo recto sin iluminación artificial del kilómetro 45, dentro de la Zona Vial I de La Plata, correspondiente al Distrito Vial Samborondón. La víctima fatal era un policía bonaerense retirado.

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El siniestro involucró dos vehículos: un Citroën C4 y un Chevrolet Agile. De acuerdo con la información oficial, el primero de los vehículos circulaba en sentido ascendente cuando, por razones que aún se tratan de establecer, colisionó de frente con el otro coche. La calzada se encontraba reducida a un solo carril en ese punto.

Al volante del Citroën viajaban un hombre identificado como A.V., de 30 años, y su acompañante, una mujer identificada como K.S., de 37 años. Ambos sufrieron lesiones graves y fueron derivados, respectivamente, al Hospital de Romero y al Hospital de Gonnet, en dos ambulancias distintas.

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