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El último adiós a Ramiro Agulla, el creativo que revolucionó la publicidad y el marketing político en la Argentina de los 90

Amigos, familiares y personalidades públicas lo despidieron en una ceremonia íntima en Jardín de Paz. El publicista murió a los 61 años tras el agravamiento de una neumonía que derivó en un shock séptico

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Funeral Ramiro Agulla
El último adiós a Ramiro Agulla en el cementerio Jardín de Paz

El publicista Ramiro Agulla recibió sepultura este viernes al mediodía en el cementerio privado Jardín de Paz, en una ceremonia íntima que convocó a figuras del mundo empresarial, político y social argentino para despedir a uno de los creativos publicitarios más influyentes de las últimas décadas. Agulla había fallecido el jueves a las 4 de la madrugada, tras el agravamiento de una neumonía que derivó en un shock séptico.

El clima fue de profundo dolor. Familiares y amigos se reunieron en torno a Delfina Vázquez Maiztegui, esposa del publicista y decoradora, quien recibió las condolencias de un nutrido grupo de personalidades. La ex primera dama Juliana Awada, el empresario Martín Cabrales, la ex modelo Julieta Kemble, el representante de futbolistas Santiago Hirsig, Silvia Pereyra Iraola, el relacionista público Roberto “Tato” Lanusse, el periodista Willy Kohan junto a su esposa Sofía Pomar y la diseñadora Paula Cahen D’Anvers fueron parte de la comitiva que acompañó a la familia en el último adiós.

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Funeral Ramiro Agulla
La ex primera dama Juliana Awada
Funeral Ramiro Agulla
el periodista Willy Kohan junto a su esposa Sofía Pomar

Agulla nació en 1964 en Río Gallegos y se radicó desde pequeño en Buenos Aires. Cursó el secundario en el Colegio Champagnat y, siguiendo el camino de su padre —ligado a los medios y la comunicación—, estudió en la escuela de la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad. Sus primeros pasos en la industria los dio en León Chocrón, una pequeña agencia que trabajaba con distribuidoras de cine, antes de pasar por J. Walter Thompson.

Funeral Ramiro Agulla
El relacionista público Roberto “Tato” Lanusse
Funeral Ramiro Agulla
El empresario Martín Cabrales

La sociedad que lo consagró nació en 1994, cuando junto a Carlos Baccetti fundaron la agencia Agulla & Baccetti, tras un paso exitoso por Verdino Bates. La firma se asoció más tarde con el Grupo Lowe & Partners Worldwide y escaló posiciones hasta convertirse en una referencia global: el ranking Gunn Report de Estados Unidos la seleccionó tres veces como la quinta mejor agencia del mundo —en 2007, 2008 y 2010— y dos veces como la segunda, en 2006 y 2009.

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Delfina Vázquez Maiztegui, la viuda de Ramiro Agulla
Funeral Ramiro Agulla
El representante de futbolistas Santiago Hirsig y Silvia Pereyra Iraola

De esa dupla surgieron piezas que se instalaron en el imaginario popular argentino. "La llama que llama“, para Telecom/Personal, y “El Oso”, para Quilmes, son dos de los trabajos más recordados por su registro humorístico y su apelación a la identidad nacional. En 2001, el spot “Gueropa!” para Renault Clio MTV se alzó con un León de Oro en el Festival de Cannes en la categoría Automóviles, una de las más competitivas de la industria.

Baccetti fue el primero en expresar públicamente su dolor. Desde sus redes sociales compartió una foto de juventud junto a su socio con el mensaje “Feliz viaje hermano”, y luego añadió: “Solo cambia la ubicación del logo... pero los amigos no desaparecen... solo mueren. Siempre vivo para mí”.

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La ex modelo Julieta Kemble
Funeral Ramiro Agulla
La diseñadora y empresaria Paula Cahen D'Anvers

La trayectoria de Agulla excedió el mundo comercial. La dupla fue pionera en el marketing político moderno en Argentina: diseñó la campaña presidencial de Fernando de la Rúa en 1999, aquella recordada por el latiguillo “dicen que soy aburrido”, y también el spot del “Vamos Menem” en 2003. Entre sus clientes políticos figuraron Carlos Menem, Francisco de Narváez, Sergio Massa, Sebastián Piñera, Vicente Fox y el senador estadounidense John McCain.

Agulla tenía una visión clara sobre la comunicación política. "No le importa a nadie lo que dicen los políticos“, sostenía. “No entra una sola idea ni una sola frase al living o al dormitorio de una casa, entran emociones. Buscan a alguien a quién querer, a alguien a quien creer”, afirmó en una entrevista con Infobae en 2022. Con el kirchnerismo, sin embargo, nunca quiso trabajar: “A mí el kirchnerismo me llevó dos hijos a vivir afuera, así que ahora estoy más enojado que nunca con eso”, señaló en esa misma conversación.

Fotos: RS Fotos

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