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Messi tiene tatuaje de un beso en abdomen: la pregunta en Google y te enseñamos cómo saber si la foto es real

La foto de Messi sin camiseta en la que se distingue un tatuaje de labios rojos en el abdomen generó dudas sobre si el diseño es real o no

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Una foto de Messi sin camiseta que muestra un tatuaje de labios rojos en el abdomen se viralizó y desató dudas sobre si es real. REUTERS/Amanda Perobelli
Una foto de Messi sin camiseta que muestra un tatuaje de labios rojos en el abdomen se viralizó y desató dudas sobre si es real. REUTERS/Amanda Perobelli

Una foto de Lionel Messi sin camiseta en la que se distingue un tatuaje de labios rojos en la parte baja del abdomen circula en internet y genera dudas sobre su autenticidad. En este caso se trata de un tatuaje que realmente existe, pero la situación pone sobre la mesa una pregunta cada vez más frecuente: ¿cómo verificar si una imagen fue generada o alterada con inteligencia artificial?

El primer paso para verificar el origen de una fotografía es la búsqueda inversa. Google Lens permite subir una imagen o apuntar la cámara hacia ella para rastrear dónde apareció antes en internet.

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Si una foto circula como “reciente” pero el sistema la ubica en publicaciones de meses o años atrás, eso ya es una señal de alerta.

(Instagram: leomessi)
El tatuaje de labios rojos en el abdomen de Messi no es un invento: está documentado y es auténtico. (Instagram: leomessi)

Cómo usar Google Lens

Para usar Google Lens desde un teléfono Android, basta con abrir la app de Google o Chrome, presionar el ícono de Google Lens en la barra de búsqueda, y subir o tomar la foto.

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El sistema devuelve imágenes similares, sitios donde apareció la imagen y una visión general generada por IA. También es posible seleccionar solo una parte de la imagen para afinar los resultados.

Gemini y SynthID: la verificación con marca de agua invisible

Más allá de la búsqueda inversa, Google desarrolló SynthID, una tecnología que incrusta marcas de agua imperceptibles en el contenido generado por sus modelos de inteligencia artificial (imágenes, videos, audio y texto).

Si una imagen fue creada o editada con IA de Google, el archivo lleva una marca invisible que el ojo humano no puede ver. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Si una imagen fue creada o editada con IA de Google, el archivo lleva una marca invisible que el ojo humano no puede ver. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuando una imagen fue creada o editada con herramientas de Google AI, esa huella queda grabada en el archivo, aunque el ojo humano no pueda detectarla.

Para verificar una imagen con esta tecnología, el usuario debe ingresar a gemini.google.com, subir el archivo y hacer una pregunta directa: “¿Esta imagen fue creada con IA?” o “¿Es esto generado por inteligencia artificial?”. Gemini analiza la marca de agua y devuelve una respuesta con contexto sobre el origen del contenido.

Si el sistema detecta una marca SynthID, significa que la imagen fue generada o editada por los modelos de Google.

Si no la detecta, no implica que la imagen sea auténtica: solo indica que no fue producida con esas herramientas específicas, o que la marca no sobrevivió compresiones o ediciones posteriores.

(Gemini)
Gemini identifica si una imagen integra SynthID. (Gemini)

Google también integró la verificación de Content Credentials (C2PA), un estándar adoptado por Adobe, Microsoft y Sony que funciona como un pasaporte digital: documenta el origen del archivo y su historial de edición. Esta función está disponible en gemini.google.com y en la app de Gemini para Android.

Qué detalles ver en las imágenes que nos causan curiosidad

Cuando ninguna herramienta arroja un resultado concluyente, la inspección visual sigue siendo útil, aunque con limitaciones. Los generadores de IA actuales ya no cometen errores tan evidentes como manos con seis dedos o texto incomprensible.

Aun así, hay señales que vale la pena buscar: iluminación inconsistente, sombras que no coinciden con la fuente de luz, reflejos anómalos en superficies, joyas o accesorios que cambian de forma entre planos, y patrones repetitivos en fondos o texturas.

(Google Lens)
El primer paso para saber si una foto es falsa es buscar su origen con Google Lens. (Google Lens)

En el caso de la imagen de Messi, el tatuaje de labios rojos en el abdomen es real y documentado, incluso el jugador argentino subió una fotografía a Instagram donde se alcanza a ver un foto de este tatuaje.

La duda tiene cierta lógica: Messi acumula tantos tatuajes en el cuerpo que resulta difícil llevar el registro, y las herramientas de inteligencia artificial actuales pueden fabricar detalles corporales con un nivel de realismo que complica la verificación a simple vista.

Cuándo es el próximo partido de Messi en el Mundial 2026

Argentina enfrenta a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026 el sábado 11 de julio a las 22:00 (hora argentina), en el Kansas City Stadium de Estados Unidos. La selección llega a esta instancia tras eliminar a Egipto en octavos de final con un resultado de 3-2.

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