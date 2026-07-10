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Así puedes proteger tus imágenes de Instagram para que no sean usadas por la IA

La configuración de privacidad ofrece una forma directa de proteger el contenido en la aplicación

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Meta permite crear imágenes nuevas con IA a partir de fotos públicas de Instagram. (Meta)

El lanzamiento reciente de Muse Image, el generador de imágenes con inteligencia artificial presentado por Meta, ha generado inquietud entre usuarios de Instagram. Desde el martes 8 de julio, cualquier adulto con cuenta pública fue incorporado de manera automática a una función que permite a otros crear imágenes generadas por IA a partir de su contenido.

La función permite que las fotos subidas a cuentas públicas puedan ser reutilizadas para crear nuevas imágenes mediante la aplicación Meta AI, sin que el propietario reciba notificación alguna.

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Muse Image y la integración de Meta AI

Según detalló Meta, la nueva función utiliza la aplicación independiente Meta AI para posibilitar que cualquier usuario etiquete una cuenta pública de Instagram y solicite al chatbot la creación de nuevas imágenes basadas en las fotos de ese perfil. La empresa explicó en una publicación que esta herramienta puede utilizar “la totalidad o una parte de las fotos” disponibles en los perfiles públicos.

Muse Image, el modelo de Meta AI desarrollado por Meta Superintelligence Labs, convierte instrucciones en lenguaje sencillo en imágenes que se pueden compartir o descargar.
Muse Image, el modelo de Meta AI desarrollado por Meta Superintelligence Labs, convierte instrucciones en lenguaje sencillo en imágenes que se pueden compartir o descargar.

En palabras de la compañía, “pueden crear contenido con tu contenido de Instagram usando las funciones de IA en Meta”. Esto significa que, mediante comandos al chatbot, es posible generar imágenes sintéticas que tienen como referencia fotografías reales tomadas por otros usuarios.

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Reacciones y críticas a la función automática

La decisión de Meta de incluir de forma automática a todos los adultos con perfiles públicos en esta función provocó una ola de críticas en redes sociales. Usuarios expresaron preocupación por la falta de consentimiento y la ausencia de notificaciones cuando sus imágenes eran utilizadas. Un usuario calificó la nueva herramienta como “una bomba de privacidad a punto de estallar”, mientras que otros comenzaron a compartir instrucciones para desactivar la función.

La reacción adversa se centró principalmente en la posibilidad de que terceros manipulen o reutilicen imágenes personales sin autorización expresa, según reportes recogidos en plataformas sociales.

Cómo proteger tu contenido

En respuesta a la polémica, un portavoz de Meta afirmó que “las cuentas privadas y los usuarios menores de 18 años quedan excluidos de la nueva función, que se puede desactivar con solo un par de clics”. También comunicó que la empresa “tomará medidas contra cualquier contenido que incumpla nuestras Normas comunitarias”.

Para evitar el uso de imágenes en IA, los usuarios pueden desactivar la función en la pestaña “Compartir y reutilizar”. (Reuters)
Para evitar el uso de imágenes en IA, los usuarios pueden desactivar la función en la pestaña “Compartir y reutilizar”. (Reuters)

Para quienes desean evitar que sus imágenes sean usadas por la IA de Meta, existen varias alternativas:

La vía más sencilla es modificar la configuración de la cuenta a privada. Al hacerlo, se elimina la posibilidad de que terceros accedan y utilicen el contenido para la generación de imágenes con inteligencia artificial.

Si se prefiere mantener la cuenta pública, es posible desactivar la función desde los ajustes de Instagram. Dentro de la pestaña “Compartir y reutilizar”, se encuentra la opción “Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta”.

Asimismo, se puede modificar la configuración de IA para fotos y videos individuales, aunque la empresa aclaró que no existe manera de impedir que el audio, los textos y los comentarios sean reutilizados por la inteligencia artificial de Meta.

Las críticas se centraron en la falta de consentimiento y notificaciones sobre el uso de imágenes. (Europa Press)
Las críticas se centraron en la falta de consentimiento y notificaciones sobre el uso de imágenes. (Europa Press)

Meta puntualizó que las cuentas de usuarios menores de 18 años no pueden utilizarse para generar imágenes con IA, sin importar si son públicas. Además, los adolescentes tampoco tienen permitido usar la función en cuentas de otras personas. Esta restricción busca limitar el impacto de la herramienta entre los usuarios más jóvenes y proteger su privacidad.

Antecedentes en la industria

La iniciativa de Meta se enmarca en un esfuerzo más amplio para incorporar la inteligencia artificial en todas sus plataformas, incluidas Facebook, WhatsApp y Threads. Junto a Muse Image, la empresa ha presentado “personajes de IA” para interactuar en sus aplicaciones y trabaja en el desarrollo de un generador de videos, Muse Video, que planea lanzar en los próximos meses.

La polémica no es nueva. Según reportó The New York Times, OpenAI, la firma responsable de ChatGPT, enfrentó cuestionamientos similares tras presentar Sora, su generador de videos con IA. En ese caso, el uso de la imagen de una persona en videos requería el consentimiento del usuario, diferencia significativa respecto al enfoque de Meta. Sora dejó de estar disponible en marzo, en parte debido a los costos de funcionamiento.

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