El gol de España sobre la hora para eliminar a Bélgica y enfrentar a Francia en las semifinales del Mundial 2026

España venció 2-1 a Bélgica en el Estadio Los Ángeles y es el segundo clasificado a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que se medirá este martes contra Francia en Dallas. Los vencedores evitaron la prórroga con un gol de Mikel Merino a los 87 minutos y mantienen el sueño de lograr su segunda estrella.

La paridad se rompió en la orilla de la media hora de juego. Una combinación entre Pedro Porro y Lamine Yamal terminó en un centro atrás del lateral a la aparición de Dani Olmo. El remate del hombre de Barcelona forzó un despeje a medias de Thibaut Courtois y, en el rebote, Fabián Ruiz selló el primer gol. Cabe destacar que el volante fue el único cambio de Luis de la Fuente para este duelo en lugar de Pedri.

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El paso del reloj marcó un predominio abrumador del elenco español, pero su rival aprovechó la primera llegada a fondo al arco de Unai Simón para convertir el empate parcial a los 41 minutos a través de un cabezazo de Charles De Ketelaere.

Este tanto estableció el final del máximo récord de imbatilidad en los Mundiales porque Simón se quedó en 650 minutos sin recibir goles. La última vez que le habían anotado fue en la caída 1-2 ante Japón en la última fecha de la fase de grupos de Qatar 2022.

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Acto seguido, conservó la valla en cero en los 120 minutos ante Marruecos, pero la eliminación por penales en los octavos opacó su labor. Y en la actual Copa del Mundo, registró sendos arcos invictos contra Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Austria y Portugal.

Mikel Merino ya había anotado el gol de la clasificación ante Portugal en los octavos (Créditos: Reuters/Gary Vasquez)

Con el marcador igualado, Bélgica luchó hasta lo que pudo para hacerle frente a España, pero la salida forzada de su arquero Thibaut Courtois por lesión marcó un punto de inflexión. Senne Lammens lo reemplazó mientras su compañero se retiraba envuelto en lágrimas y, sobre el final, dejó un rebote corto ante un remate a distancia que aprovechó Mikel Merino para volver a darle la victoria a su equipo, como también ocurrió en la ronda previa ante Portugal.

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De esta manera, España sigue su camino en la Copa del Mundo. Una de las candidatas al título inició con un sorpresivo empate sin goles ante Cabo Verde en el Grupo H, se recuperó con una goleada 4-0 a Arabia Saudita y finalizó la zona como líder gracias a un triunfo 1-0 ante Uruguay, que quedó eliminada en primera fase. Ya en los 16avos de final, La Furia Roja dejó afuera a Austria con un sólido 3-0 y se impuso 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en un cruce de favoritos.

En contraposición, Bélgica puso fin a su participación y no podrá aspirar a superar el tercer puesto logrado en Rusia 2018. Los Diablos Rojos fueron punteros del Grupo G tras sendos empates 1-1 ante Egipto y 0-0 contra Irán, sumado a la goleada 5-1 frente a Nueva Zelanda. En 16avos, perdía 2-0 ante Senegal hasta los 85 minutos, pero igualó la historia en segundos y se llevó el boleto a octavos por 3-2 en el alargue. Avanzó a los cuartos tras sacar con autoridad a los Estados Unidos (4-1).

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Ahora, el conjunto de Luis de la Fuente se medirá este martes desde las 16:00 (hora argentina) a Francia, que se impuso este jueves a Marruecos por 2-0 en Boston, por un lugar en la final del domingo 19 de julio.

Este sábado se jugarán los últimos cruces de los cuartos de final. Noruega e Inglaterra se enfrentarán desde las 18:00 en Miami y Argentina chocará con Suiza a partir de las 22 en Kansas City. Los ganadores se cruzarán este miércoles desde las 16:00 en Atlanta.

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