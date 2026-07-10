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Ucrania creó un comando de “largo alcance” para intensificar los ataques contra Rusia

Zelensky formalizó la creación de una unidad especial para concentrar todos los recursos disponibles en atacar objetivos estratégicos en territorio enemigo y reducir su capacidad de sostener la guerra

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Columnas de humo y llamas se elevan desde una refinería de petróleo en Moscú tras un ataque de drones ucranianos, el 18 de junio de 2026. (Redes sociales/vía Reuters)
Columnas de humo y llamas se elevan desde una refinería de petróleo en Moscú tras un ataque de drones ucranianos, el 18 de junio de 2026. (Redes sociales/vía Reuters)

Ucrania está creando un comando de “impacto de largo alcance” dentro de sus fuerzas armadas, anunció el presidente Volodímir Zelensky, mientras la campaña de Kiev contra la energía y la logística rusas ha obligado a Moscú a prohibir las exportaciones de diésel y restringir el transporte marítimo cerca del mar de Azov, que limita con el mar Negro.

Durante meses, drones de ataque ucranianos han estado atacando infraestructuras energéticas clave a miles de kilómetros de Rusia, en lo que Kiev presenta como sanciones de largo alcance contra el principal contribuyente al presupuesto estatal ruso, que respalda su esfuerzo bélico.

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En las últimas semanas, Ucrania ha reportado ataques casi a diario, y las autoridades afirman que es justo llevar la guerra a Rusia más de cuatro años después de que Moscú lanzara su invasión a gran escala.

“Hoy firmé un decreto que establece un comando especial dentro de las Fuerzas Armadas, un comando destinado a tener un impacto a largo plazo y, en efecto, global sobre Rusia en respuesta a esta guerra”, dijo Zelensky en su discurso vespertino a la nación.

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“Este comando debe concentrar el 100% de los recursos disponibles en reducir aún más la capacidad de Rusia para librar guerras”.

Una imagen satelital muestra el humo y los daños en la refinería de petróleo de Omsk tras un ataque de drones, el 7 de julio de 2026. (Vantor/Handout vía Reuters)
Una imagen satelital muestra el humo y los daños en la refinería de petróleo de Omsk tras un ataque de drones, el 7 de julio de 2026. (Vantor/Handout vía Reuters)

En lo que se ha convertido en un ritual casi diario para los ucranianos, agotados por los incesantes ataques rusos que han causado un devastador número de víctimas civiles, los blogueros militares de Kiev comienzan cada mañana informando sobre los resultados de los ataques de largo alcance, compartiendo imágenes de instalaciones energéticas rusas en llamas.

Solo el viernes, Ucrania atacó la refinería de petróleo de Ilsky en la región de Krasnodar, una de las más grandes del sur de Rusia, y el complejo de refinería de petróleo de Ust-Luga en la región de Leningrado, según informó el Estado Mayor ucraniano. Ambos son objetivos frecuentes.

Una terminal petrolera y un depósito de petróleo en la región de Rostov también fueron atacados, con explosiones e incendios, según el comunicado.

El miércoles, Rusia prohibió las exportaciones de diésel para garantizar el suministro interno debido a la crisis de combustible en la península de Crimea, ocupada desde hace semanas, y a la importante escasez en otras regiones. Varias refinerías rusas se han visto obligadas a suspender temporalmente sus operaciones.

Rusia prohibió las exportaciones de diésel por la crisis de combustible en Crimea y la producción nacional de gasolina cayó a cerca del 65% de su capacidad. (REUTERS/Alexey Malgavko)
Rusia prohibió las exportaciones de diésel por la crisis de combustible en Crimea y la producción nacional de gasolina cayó a cerca del 65% de su capacidad. (REUTERS/Alexey Malgavko)

La producción nacional de gasolina se ha reducido a alrededor del 65% de su capacidad como consecuencia de los ataques, según dos fuentes del sector y cálculos de Reuters.

Impacto económico

Zelensky y altos mandos militares han estado instando al presidente ruso Vladimir Putin a detener la guerra de inmediato, antes de que la intensificación de los ataques en territorio ruso, algo inimaginable para su vecino más pequeño y menos preparado para la guerra, perjudique aún más su economía.

Putin rechaza los llamamientos a negociar la paz, y los ataques refuerzan su determinación de continuar la lucha, según las fuentes.

El viernes, Ucrania también atacó 10 buques cisterna en el mar de Azov, entre los casi 50 buques de combustible dañados en los últimos cinco días, según declaró Robert Brovdi, comandante de las fuerzas de drones de Ucrania y uno de los artífices de la campaña de largo alcance

La “flota en la sombra” de Moscú se está reduciendo, afirmó Brovdi.

Rusia suspendió temporalmente el tráfico marítimo a través del canal que conecta el río Don con el mar de Azov, según informaron dos fuentes de la industria exportadora de cereales.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky, cuya campaña de ataques a distancia ha comenzado a fracturar el entorno más cercano del Kremlin. (REUTERS/Thomas Peter)
El presidente ucraniano Volodímir Zelensky, cuya campaña de ataques a distancia ha comenzado a fracturar el entorno más cercano del Kremlin. (REUTERS/Thomas Peter)

Según los expertos, esta decisión podría afectar a casi una cuarta parte de las exportaciones rusas de trigo en la zona, lo que supondría otro golpe potencial para la economía rusa.

Zelensky afirmó que las propuestas de Ucrania para avanzar hacia la paz cuentan con el apoyo del círculo íntimo de Putin.

“Entienden lo que está sucediendo y que no hay alternativa a la paz”, declaró.

Los ataques exitosos marcan un cambio significativo con respecto a los primeros días de la invasión y los años de guerra de desgaste, pero los expertos advierten que es demasiado pronto para afirmar que Ucrania ha cambiado el rumbo del conflicto.

Ucrania, crónicamente deficiente en defensa aérea, sigue expuesta a los ataques con misiles balísticos rusos, que Zelensky considera la última ventaja de Moscú en la guerra.

Reuters

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