Dónde está la papelera de WhatsApp y cómo vaciarla para recuperar espacio en tu celular

WhatsApp cuenta con un centro que almacena los archivos que te han enviado. (Foto: Meta)

Con el paso del tiempo, WhatsApp puede convertirse en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en el celular. Fotos, videos, audios, documentos y stickers se acumulan de forma constante, especialmente en los chats grupales, hasta el punto de afectar el rendimiento del dispositivo y reducir la memoria disponible.

Aunque muchas personas buscan la “papelera de WhatsApp”, lo cierto es que la aplicación no cuenta con una papelera de reciclaje como la de una computadora. Sin embargo, sí dispone de herramientas que permiten localizar los archivos almacenados y eliminar aquellos que ya no son necesarios para recuperar espacio de forma rápida y segura.

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Realizar esta limpieza periódicamente ayuda a mantener el teléfono funcionando con mayor fluidez y evita problemas relacionados con la falta de almacenamiento.

WhatsApp cuenta con un centro de almacenamiento que te permite eliminar archivos de forma rápida para recuperar espacio. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Dónde encontrar la “papelera” de WhatsApp

En los teléfonos Android, los archivos multimedia de WhatsApp permanecen almacenados en la memoria interna del dispositivo, incluso cuando muchos usuarios ya no los necesitan.

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Para acceder a ellos es necesario abrir el administrador de archivos del celular y dirigirse a la carpeta donde la aplicación guarda todo el contenido multimedia.

El procedimiento consiste en ingresar al explorador de archivos del teléfono, localizar la carpeta de WhatsApp y acceder al apartado donde se encuentran organizados los archivos por categorías, como imágenes, videos, audios y documentos.

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Desde allí es posible revisar el contenido y eliminar manualmente los archivos que ya no sean útiles.

La ubicación exacta puede variar dependiendo del fabricante del teléfono y de la versión de Android instalada, aunque el proceso es muy similar en la mayoría de los dispositivos.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un Administrador de Almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo liberar espacio eliminando archivos

Una vez localizada la carpeta de WhatsApp, conviene revisar cuáles son los elementos que más espacio consumen.

Los videos suelen ocupar varios cientos de megabytes o incluso gigabytes, especialmente si fueron grabados en alta resolución. También es frecuente encontrar fotografías duplicadas, documentos descargados hace meses o notas de voz que ya no tienen utilidad.

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Eliminar este contenido permite recuperar rápidamente una cantidad importante de memoria sin afectar las conversaciones almacenadas en la aplicación.

Otra alternativa consiste en utilizar la herramienta de administración de almacenamiento integrada en WhatsApp, que identifica automáticamente los archivos de mayor tamaño y facilita su eliminación.

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WhatsApp te permite eliminar videos, fotos y archivos de manera eficiente con su Administrador de Almacenamiento. (Meta)

Por qué WhatsApp ocupa cada vez más memoria

El crecimiento del almacenamiento utilizado por WhatsApp es completamente normal.

Cada mensaje con fotografía, video, documento o audio queda guardado en el dispositivo. A medida que pasan los meses, la cantidad de contenido aumenta de forma considerable.

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Las conversaciones grupales son uno de los principales responsables de este consumo de memoria, ya que en ellas suelen compartirse numerosos videos, memes, imágenes y archivos de trabajo.

Además, cuando un mismo archivo se descarga o se reenvía varias veces, pueden generarse copias adicionales que incrementan aún más el espacio utilizado.

En algunos casos, las copias de seguridad también contribuyen al aumento del almacenamiento, ya que antes de sincronizarse con la nube pueden mantenerse archivos temporales dentro del dispositivo.

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Si eres de los que no elimina archivos de WhatsApp, tu almacenamiento del celular se puede ver afectado.

Consejos para evitar que WhatsApp llene el almacenamiento

Los especialistas recomiendan revisar periódicamente los archivos almacenados por la aplicación en lugar de esperar a que aparezca el mensaje de memoria insuficiente.

También resulta conveniente desactivar la descarga automática de fotos, videos y documentos en los chats donde se recibe una gran cantidad de contenido multimedia.

Otra buena práctica consiste en eliminar con frecuencia los videos que ya fueron vistos, las imágenes duplicadas y los documentos que dejaron de ser necesarios.

De esta manera, se evita que la memoria interna se llene con archivos que no aportan ningún valor para el usuario.

Eliminar periódicamente fotos y videos de grupos ayuda a liberar el almacenamiento de tu celular. (Foto: Meta)

Una limpieza periódica mejora el rendimiento del celular

Mantener organizado el almacenamiento de WhatsApp no solo permite recuperar espacio disponible, sino que también contribuye a mejorar el funcionamiento general del teléfono.

Cuando el dispositivo dispone de suficiente memoria libre, las aplicaciones suelen abrirse con mayor rapidez, el sistema operativo trabaja de forma más estable y disminuyen los problemas relacionados con la falta de almacenamiento.

Dedicar unos minutos cada cierto tiempo a revisar los archivos de WhatsApp puede marcar una diferencia importante, especialmente en teléfonos con poca capacidad de memoria.

Aunque la aplicación no tenga una papelera de reciclaje tradicional, sus herramientas de administración y las carpetas del sistema permiten eliminar fácilmente el contenido que ya no se necesita y mantener el celular funcionando de forma más eficiente.