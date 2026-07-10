Gobierno de Guatemala reunió al Gabinete Social para ampliar la estrategia Mano a Mano en 114 municipios

El MIDES reunió a 11 instituciones del Gabinete Social para definir la ampliación de la estrategia Mano a Mano en 114 municipios de Guatemala. (Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala)

El MIDES reunió a las 11 instituciones del Gabinete Social para definir cómo la estrategia Mano a Mano ampliará la protección social en 114 municipios de Guatemala, una hoja de ruta que combina coordinación estatal, evaluación de resultados y planificación presupuestaria para sostener en 2027 intervenciones dirigidas a comunidades con mayores índices de pobreza, pobreza extrema y desnutrición.

La Segunda Reunión de la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel sirvió para revisar los avances del primer semestre de 2026 y ordenar las metas de la segunda mitad del año. El eje operativo fue la ampliación de la cobertura del Registro Social de Hogares, identificado por el Gobierno como una herramienta central para extender la atención a los territorios priorizados.

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El encuentro se realizó en la sede del Ministerio de Desarrollo Social y reunió a las entidades responsables de ejecutar acciones directas en las comunidades. El objetivo fue reforzar la coordinación entre instituciones para que la respuesta pública llegue de forma integral a las familias con mayores carencias.

El ministro de Desarrollo Social Abelardo Pinto interviene en una reunión oficial, acompañado por la secretaria Mireya Palmieri y otras personas en una mesa de trabajo. (Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala )

El Gobierno ordenó la expansión del Registro Social de Hogares en 114 municipios

La decisión concreta de la mesa fue trazar la ruta de trabajo para ampliar el Registro Social de Hogares en los 114 municipios priorizados. Esa expansión busca aumentar la cobertura de los mecanismos de protección social en áreas históricamente rezagadas.

Según la información oficial, la estrategia concentra sus intervenciones en comunidades afectadas por pobreza, pobreza extrema y desnutrición. La coordinación entre las carteras y organismos del Gabinete Social apunta a que esas acciones no operen de manera aislada, sino como parte de una respuesta articulada del Estado.

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Durante la jornada también se presentaron resultados de microsimulaciones elaboradas con acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Esos análisis evalúan el impacto de las medidas aplicadas en el territorio y, de acuerdo con la exposición realizada en la mesa, muestran que el trabajo conjunto entre instituciones mejora las condiciones de vida de la población y aporta insumos para la toma de decisiones.

La incorporación de esas evaluaciones técnicas da sustento a la planificación de nuevas etapas de la estrategia. El uso de microsimulaciones permite medir efectos de las intervenciones y ajustar prioridades en función de los resultados observados.

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El MIDES reunió a 11 instituciones del Gabinete Social para definir la ampliación de la estrategia Mano a Mano en 114 municipios de Guatemala. (Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala)

La planificación de 2027 incluye continuidad financiera para obras básicas en los hogares

Las autoridades también analizaron los desafíos de ejecución y la planificación financiera del presupuesto de 2027. La discusión estuvo orientada a asegurar la continuidad y sostenibilidad de las intervenciones que ya alcanzan a miles de hogares.

Entre esas acciones figuran la sustitución de pisos de tierra por concreto, la entrega de filtros purificadores de agua y la instalación de estufas ahorradoras de leña. El Gobierno las presenta como mejoras materiales de impacto directo sobre la vida cotidiana de las familias.

Esas medidas buscan prevenir enfermedades, reforzar la seguridad alimentaria y crear entornos domésticos más saludables y seguros. La prioridad declarada está puesta en la niñez y en las personas en mayor condición de vulnerabilidad.

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Bajo la administración del presidente Bernardo Arévalo, el MIDES y las instituciones que integran Mano a Mano ratificaron su compromiso de llevar la protección social a territorios históricamente excluidos mediante una mayor presencia estatal y una estrategia intersectorial con continuidad prevista para 2027.

El Registro Social de Hogares de Guatemala se acerca a censar un millón de hogares

El Registro Social de Hogares de Guatemala está por cumplir dos años con una meta cercana al millón de hogares censados, un universo que equivale a unos 5 millones de personas y que el Gobierno utiliza para definir qué familias pueden recibir programas sociales con base en sus condiciones socioeconómicas y no por criterios discrecionales.

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La cifra fue presentada durante el Segundo Encuentro sobre Pobreza y Malnutrición y la exposición del estudio de Mano a Mano de la Universidad del Valle, donde las autoridades vincularon ese avance con la expansión de la política social hacia hogares en situación de pobreza y malnutrición. Parte de esa población ya recibe beneficios de la iniciativa intersectorial Mano a Mano y otra parte está en proceso de incorporación.

El sistema, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social de Guatemala, reúne datos sobre composición familiar, vivienda, infraestructura, acceso a agua, saneamiento y energía, además de información sobre salud, educación e ingresos. Con esos insumos, el Estado calcula un índice de vulnerabilidad para focalizar ayudas como alimentación, transferencias económicas o subsidios.

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El punto central del registro es ese: identificar, caracterizar y priorizar a las familias vulnerables para que los programas de asistencia social lleguen a quienes cumplen los criterios definidos por el Estado. El proceso es gratuito, voluntario y se realiza mediante visitas de campo programadas por personal acreditado del Mides.