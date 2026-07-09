Copa Mundial - Francia vs. Marruecos: ver en Fútbol Libre, Roja Directa y Pirlo TV, le puede entregar el control de tu dispositivo a hackers

Francia vs. Marruecos dispara el tráfico de streaming ilegal y crecen las alertas de ciberseguridad - Dylan Martínez-Eloisa Sánchez/REUTERS

Francia vs. Marruecos, uno de los cruces más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026, se juega este 9 de julio de 2026 en el estadio de Massachusetts. La expectativa por ver a Kylian Mbappé frente a Achraf Hakimi ya disparó búsquedas de “ver gratis” en internet, con portales como Fútbol Libre, Roja Directa o Pirlo TV apareciendo entre los primeros resultados.

El problema es que ese atajo puede salir caro: especialistas en ciberseguridad advierten que el streaming ilegal suele funcionar como puerta de entrada a malware, fraudes y robo de datos, y en algunos casos puede permitir que atacantes tomen control del dispositivo. En un día de alta demanda, el riesgo crece porque proliferan páginas clonadas, anuncios agresivos y trampas diseñadas para engañar a usuarios con prisa.

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El partido Francia vs. Marruecos vuelve tendencia a Fútbol Libre y Roja Directa, y sube el riesgo de malware - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sitios debes evitar a la hora de ver partidos online

En encuentros de alto impacto, una parte de la audiencia intenta evitar suscripciones o señales oficiales y busca opciones “gratis”. Por eso, nombres como Roja Directa, Tarjeta Roja, Pirlo TV y Fútbol Libre suelen circular en redes sociales y grupos de mensajería como si fueran soluciones simples y seguras.

Sin embargo, hay un dato clave: no tienen derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026. Eso significa que el contenido se mueve en un ecosistema inestable, donde los dominios cambian con frecuencia y es difícil saber quién está detrás de cada página.

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Tras cierres por acciones judiciales, lo habitual es que surjan copias que imitan el nombre y el diseño del sitio original, pero con direcciones nuevas. Para el usuario, todo puede parecer legítimo: un logo conocido, una promesa de “señal HD” y un botón grande de “Play”.

Lo que no se ve es lo más importante:

Los administradores reales permanecen en el anonimato

No hay una empresa responsable ni canales confiables de soporte

Si hay un robo o un daño, no existe a quién reclamarle

El verdadero riesgo del streaming ilegal: no es solo la publicidad

Sitios clonados y botones falsos amenazan a quienes buscan ver Francia vs. Marruecos gratis - crédito Dylan Martínez-Hannah McKay/REUTERS

El peligro más serio comienza al intentar iniciar la transmisión. En lugar del partido, estas páginas suelen desplegar un recorrido típico: ventanas emergentes, redirecciones y solicitudes de descarga. En ese camino, el usuario puede terminar instalando software malicioso sin notarlo.

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En muchos casos aparece una cadena de engaños:

Pop-ups que se abren sobre el navegador con botones falsos de “aceptar”

Redirecciones a sitios desconocidos con supuestas “verificaciones”

Pedidos para instalar extensiones, reproductores o aplicaciones “necesarias”

Ese “reproductor” puede ser, en realidad, malware: troyanos, spyware o herramientas preparadas para robar información.

Qué pueden robarle a un dispositivo infectado

Cuando el malware entra, el impacto no siempre se nota de inmediato. Puede operar en segundo plano y apuntar a:

Contraseñas guardadas en el navegador

Fotos, documentos y archivos personales

Credenciales de correo y redes sociales

Datos bancarios y accesos a billeteras o aplicaciones financieras

En teléfonos, el riesgo aumenta cuando el sitio solicita permisos excesivos, como acceso a almacenamiento, notificaciones, accesibilidad o control de otras aplicaciones. Con eso, un atacante puede escalar el daño y capturar datos.

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Ingeniería social: el engaño más común para robar dinero

El streaming ilegal del Mundial 2026 puede abrir la puerta al control del dispositivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ciberdelincuentes suelen preferir el fraude rápido antes que ataques técnicos complejos. Por eso aparecen mensajes diseñados para presionar al usuario: “verificar identidad”, “activar HD”, “habilitar señal premium gratis”.

Señales de alerta frecuentes:

Avisos que piden registrar una tarjeta para “confirmar que no es un bot”

Formularios con supuestos pasos de “validación”

Promesas de acceso inmediato a cambio de datos personales

En la práctica, ese paso puede terminar en robo de tarjeta, cargos no autorizados o suplantación de identidad.

Un equipo infectado no es un problema aislado. Si el malware se instala en un teléfono o computador conectado al WiFi del hogar, puede intentar propagarse o explotar otros puntos débiles. El riesgo se extiende a computadoras de trabajo, televisores inteligentes o consolas, especialmente si comparten contraseñas o cuentas.

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El Mundial 2026 tiene múltiples opciones legales y seguras para seguir los partidos. Elegirlas no solo mejora la calidad de imagen y la estabilidad de la señal: también reduce la posibilidad de que una búsqueda apurada termine en un problema de seguridad que dure mucho más que 90 minutos