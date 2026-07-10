“Hay una especie de debilidad cambiaria”: un ex viceministro de Economía de Caputo pidió la liberación total del cepo al dólar

Joaquín Cottani, ex viceministro de Economía de Caputo, pidió liberar la totalidad del cepo cambiario.

El ex viceministro de Economía, Joaquín Cottani, realizó un análisis crítico sobre el programa financiero presentado esta semana por el gobierno de Javier Milei, advirtió sobre "debilidades cambiarias" y aseguró que todavía no se produjo la remonetización de la economía que aguarda el equipo de Luis Caputo.

Las declaraciones de Cottani, quien fuera el segundo del ministro del actual Economía, se centraron en la sustentabilidad del esquema actual y en los riesgos que enfrenta el Banco Central de la República Argentina (BCRA) frente a la necesidad de acumular reservas.

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“El 2026 estaba asegurado, la duda era sobre 2027”, expresó Cottani al referirse a la presentación del programa financiero para cubrir los compromisos de este año y el siguiente. En declaraciones al canal de streaming Neura, el exfuncionario señaló que la principal inquietud del mercado no radicaba en la capacidad de pago inmediata, sino en la posibilidad de sostener los compromisos para 2027.

Uno de los ejes de su crítica se centró en la capacidad del BCRA para cumplir simultáneamente con el pago de su propia deuda, la deuda del Tesoro y la acumulación de reservas, sin que esto repercuta negativamente en el tipo de cambio. “¿Podrá el BCRA, sin afectar el tipo de cambio de una manera disruptiva, comprar todas las reservas que hacen falta para pagar su propia deuda, la deuda del Tesoro y acumular?”, planteó.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó el programa financiero 2026-2027 junto al viceministro de Economía, José Luis Daza, y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

La preocupación por la reactivación económica también ocupó un lugar central en el análisis del economista. Bajo su perspectiva, el mercado observa con atención el panorama electoral de 2027 y la posibilidad real de una mejora en la economía antes de esa fecha: “La sorpresa que le llega al Gobierno es la falta de remonetización en pesos de la economía. Más que todo, del aumento de la demanda de dinero”.

En relación a este tema, el analista económico vinculó su evolución al comportamiento del tipo de cambio y a las expectativas devaluatorias. “Lo que tiene que bajar es la expectativa de inflación a futuro, que está ligada al tipo de cambio y a la expectativa de devaluación. Si bajo la inflación atrasando el tipo de cambio y —ojalá no ocurra, hasta ahora no ocurrió— atrasando tarifas, la gente se pregunta si es sostenible”, añadió.

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Por otra parte, consideró que las inversiones directas todavía no se materializan y reconoció el potencial a futuro del país, aunque condicionado por el ciclo electoral y el ánimo social. “La Argentina tiene buen futuro, eso todo el mundo lo ve. Pero tiene que pasar un año electoral sobre el que todavía hay dudas y que depende del humor de la gente. Y esto está asociado a una reactivación que se dé más temprano que tarde”, manifestó.

Uno de los señalamientos más enfáticos de Cottani apuntó a lo que definió como “una especie de contradicción entre lo que el Gobierno dice y hace” en materia cambiaria. Según el ex viceministro de Economía, si bien el mercado opera con mayor libertad, especialmente tras la autorización para pago de dividendos de empresas, persiste la pregunta sobre la falta de señales más contundentes que faciliten el ingreso de capitales. “¿Por qué no abrir el mercado y dar una señal buena que permita que entren capitales con más facilidad? ¿Y por qué no extender los beneficios del RIGI en lugar de crear el Súper RIGI?”, cuestionó.

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Sobre la estrategia de financiamiento, consideró acertado que el Gobierno haya planteado que no saldrá al mercado internacional de inmediato, pero sugirió que si las condiciones se presentan, lo hará, ya que eso reforzaría la credibilidad de las cuentas públicas: “Si se dan las condiciones, el Gobierno va a aprovechar para salir al mercado porque eso, de alguna manera, haría mucho más creíble que las cuentas cierren que en lo que el Gobierno presentó”.

Cottani consideró que el dólar no se dispararía si el Gobierno liberara completamente las restricciones cambiarias. (REUTERS/Dado Ruvic)

El fortalecimiento del mercado de capitales, según Cottani, requiere una remonetización masiva de la economía, proceso que aún no se observa debido a la persistente incertidumbre en torno a la cuestión cambiaria. “Eso no se está dando por un tema de que todavía hay incertidumbre sobre la cuestión cambiaria. En la medida que haya una percepción de que hay controles de cambios porque hay una especie de debilidad cambiaria, está esa incertidumbre”, afirmó

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E insistió en la necesidad de avanzar hacia una liberalización plena: “Hace falta liberalizar todo. Sobre todo, el cepo a las empresas para que puedan traer capitales a gran escala sin temor de quedar atrapadas”.

Al analizar la salida parcial del cepo cambiario en abril de 2025, Cottani admitió que hubo un incremento en la demanda, pero planteó que persiste la incertidumbre entre las empresas que no son beneficiarias del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.

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“En términos cuantitativos, aumentó la demanda de dólares. Pero hay que ver por qué aumentó. Hicimos la mitad del trabajo y dejamos la incertidumbre y la duda (sobre las empresas). Hubiera sido mejor en ese momento liberar todo. A lo mejor, hubiera habido el ajuste cambiario que de todas maneras se dio, pero no existiría la idea de que falta algo y que todavía estamos en una situación medio ambigua respecto de que si no soy beneficiario del RIGI, no puedo traer capital a la Argentina”, subrayó.

Respecto a este régimen, Cottani afirmó que “el RIGI es bueno pero debería existir para todo el mundo”. En su opinión, la extensión de estos beneficios a todos los actores económicos, en lugar de la creación de nuevas categorías, podría mejorar la percepción de seguridad y previsibilidad.

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Finalmente, el ex viceministro consideró que una eventual liberalización del cepo para personas físicas podría implicar algún tipo de ajuste, pero no derivaría en una aceleración inflacionaria disruptiva: “Si se liberara lo que queda del cepo a las personas, no descarto que haya algún tipo de ajuste pero no sería traumático. A lo mejor, sería superior a la inflación esperada, pero no aceleraría la inflación y haría que el tipo de cambio mejore un poco en términos de competitividad”.