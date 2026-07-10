Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Meta lanza actualización para sus gafas que capturan video. REUTERS/Manuel Orbegozo

Meta implementó una nueva medida de seguridad para sus gafas inteligentes Ray-Ban Meta con el objetivo de reforzar la privacidad de las personas. Desde el 7 de julio de 2026, una actualización de software desactiva automáticamente la cámara del dispositivo cuando detecta que el indicador luminoso LED blanco de captura ha sido bloqueado, manipulado o dañado.

La decisión busca evitar que las gafas puedan utilizarse para tomar fotografías o grabar videos sin que las personas cercanas sean conscientes de ello. En este tipo de dispositivos, cuyo diseño es muy similar al de unos lentes convencionales, el pequeño LED blanco es el principal mecanismo para avisar a terceros que la cámara está en funcionamiento.

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Con esta actualización, Meta convierte el correcto funcionamiento del indicador luminoso en un requisito indispensable para utilizar la cámara. Si el sistema detecta que la luz no puede cumplir su función de advertencia, la captura de imágenes y video queda deshabilitada.

Meta hace indispensable el uso de un LED para que funcione la cámara de las Ray Ban Meta. REUTERS/Carlos Barria

El LED pasa a ser una condición para usar la cámara

Las Ray-Ban Meta incorporan una cámara integrada en la montura que permite tomar fotografías y grabar videos mediante comandos de voz o botones físicos.

Debido a que el dispositivo puede utilizarse mientras el usuario camina o conversa con otras personas, Meta incorporó desde su lanzamiento un pequeño LED blanco que se enciende cada vez que la cámara está capturando imágenes.

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Ese indicador tiene un propósito claro: informar visualmente a quienes están alrededor de que el dispositivo está registrando contenido.

Hasta ahora, el sistema ya impedía utilizar la cámara cuando detectaba que el LED había sido cubierto temporalmente con un objeto, como una cinta adhesiva o un dedo. Sin embargo, existía una limitación importante.

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Usuarios no podrán modificar las Ray Ban Meta para evitar que los detecten cuando graban.(Meta)

El problema surgía cuando el indicador luminoso era modificado físicamente para impedir que emitiera luz. En esos casos, la cámara podía seguir funcionando aunque el LED hubiera dejado de cumplir su función de advertencia, generando un riesgo para la privacidad de terceros.

La nueva actualización elimina esa posibilidad. Ahora, el software verifica continuamente la integridad del sistema de iluminación. Si detecta que el LED fue manipulado, dañado o destruido, bloquea automáticamente todas las funciones relacionadas con la cámara.

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De esta manera, Meta busca impedir cualquier intento de utilizar las gafas para realizar grabaciones sin una señal visible para quienes se encuentran cerca.

La nueva actualización de Meta para sus Ray-Ban Meta busca darle mayor confianza al consumidor. (Foto: Meta)

Una respuesta frente a nuevas formas de manipulación

La actualización también responde al surgimiento de servicios y publicaciones en internet que explicaban cómo modificar las gafas para inutilizar el indicador luminoso sin afectar la cámara.

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Estas prácticas comenzaron a llamar la atención porque permitían convertir un dispositivo diseñado para informar visualmente sobre la captura de imágenes en una herramienta mucho más discreta.

Al hacer que el funcionamiento del LED sea indispensable para activar la cámara, Meta elimina el incentivo para realizar este tipo de modificaciones.

La empresa adopta así un enfoque conocido como “privacidad por diseño”, en el que determinados elementos de seguridad no pueden desactivarse sin afectar directamente las funciones principales del dispositivo.

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Meta castiga a los que modifican de manera física su producto, pues no podrán usar la cámara del dispositivo si no detecta la luz del LED. (Meta)

Un debate que va más allá de las gafas inteligentes

La actualización llega en un momento en el que las cámaras integradas en dispositivos portátiles generan cada vez más discusiones sobre privacidad.

A diferencia de un teléfono móvil, cuyo uso para grabar suele ser evidente porque el usuario debe levantarlo y apuntarlo hacia una persona, unas gafas inteligentes pueden registrar imágenes desde la propia montura sin realizar movimientos llamativos.

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Esa diferencia ha generado inquietud entre expertos en privacidad y reguladores, especialmente porque estos dispositivos comienzan a utilizarse en espacios públicos, oficinas, centros educativos, comercios y eventos masivos.

En estos escenarios, la posibilidad de identificar fácilmente cuándo alguien está grabando resulta fundamental para garantizar el consentimiento y proteger la privacidad de quienes aparecen en las imágenes.

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Meta busca reducir los comentarios contra sus gafas y las medidas de privacidad que toman. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Un paso para reforzar la confianza en los dispositivos inteligentes

La medida adoptada por Meta busca fortalecer la confianza en el uso cotidiano de las Ray-Ban Meta y responder a una de las principales críticas que han recibido este tipo de dispositivos desde su aparición en el mercado.

Aunque la actualización no elimina el debate sobre el uso de cámaras portátiles, sí reduce una vulnerabilidad concreta relacionada con la posibilidad de ocultar el indicador luminoso de grabación.

El cambio también refleja cómo los fabricantes comienzan a incorporar mecanismos de protección más estrictos a medida que los dispositivos inteligentes se vuelven más comunes.