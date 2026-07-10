El Salvador

El Salvador no ha estandarizado circunscripción ni mecanismos de integración legislativa de quienes serán electos en el exterior

La nueva circunscripción en el exterior quedó incorporada en la Constitución y en normas complementarias, pero el diseño de sus reglas de funcionamiento sigue sin definirse y se aparta de prácticas comparables internacionales, según informe de Acción Ciudadana.

Guardar
Google icon
Votantes salvadoreños hacen cola en la puerta del consulado del país en Madrid para ejercer su derecho al voto en el exterior en las elecciones de 2024. /(EFE/ Macarena Soto)
Votantes salvadoreños hacen cola en la puerta del consulado del país en Madrid para ejercer su derecho al voto en el exterior en las elecciones de 2024. /(EFE/ Macarena Soto)

Este año, El Salvador ha dado un paso relevante al incorporar a su ordenamiento jurídico la representación legislativa de los salvadoreños residentes en el exterior. Sin embargo, más allá de este gesto normativo y político, las reglas concretas para definir la circunscripción exterior y para integrar efectivamente en la vida parlamentaria a los futuros diputados electos por la diáspora permanecen poco claras y alejadas de estándares internacionales ya consolidados en otras democracias, según un análisis de Acción Ciudadana.

Mediante la reforma del artículo 79 de la Constitución de la República y la modificación del Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos, se crearon seis escaños en la Asamblea Legislativa dedicados a la diáspora, en una nueva circunscripción que restó representantes a San Salvador y La Libertad.

PUBLICIDAD

El análisis comparado elaborado por Acción Ciudadana, denominado Representación legislativa de ciudadanos en el exterior, indica que el país no ha estandarizado la circunscripción para la diáspora. De acuerdo con la reforma, el modelo adoptado es híbrido: parte de la ciudadanía en el exterior votará en la circunscripción especial, pero otra parte continuará votando por el departamento que aparece en su DUI, lo que genera distorsiones y una desigualdad de representación.

Según el análisis, en países como Ecuador, República Dominicana, Francia o Italia, el diseño de circunscripciones exteriores es claro: la diáspora vota por regiones o distritos internacionales organizados, agrupando votantes por grandes áreas geográficas y no por departamentos o subdivisiones nacionales. Esta falta de estandarización en El Salvador impide una asignación eficaz de los votos y limita la representatividad de los compatriotas en el extranjero.

PUBLICIDAD

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió la propuesta de reforma constitucional para otorgar representación directa a salvadoreños en el exterior el 29 de abril de 2026./ (Jessica García)
La Asamblea Legislativa de El Salvador recibió la propuesta de reforma constitucional para otorgar representación directa a salvadoreños en el exterior el 29 de abril de 2026./ (Jessica García)

El informe indica que debe haber claridad sobre el procedimiento de distribución de escaños. En otros países, la relación entre población migrante y número de escaños asignados es el resultado de cálculos demográficos, aunque muchas veces condicionados también por decisiones políticas. Por ejemplo, en Ecuador, hay un representante por cada 400,000 ciudadanos en el exterior, proporción similar a la de El Salvador, pero en esos países el criterio se explica y se vincula a un modelo normativo específico.

Un vacío señalado en el análisis se encuentra en los requisitos y mecanismos de postulación de candidaturas. Revelando que en la mayoría de países la diáspora puede elegir representantes que demuestran vinculación efectiva con la circunscripción exterior. En Colombia, Ecuador y República Dominicana, por ejemplo, hay exigencias de años mínimos de residencia fuera del país para quienes buscan ser candidatos de la diáspora.

En El Salvador, no existe tal requisito: cualquier candidato nacional, sin importar su grado de experiencia o conexión con la vida en el exterior, puede postularse por la circunscripción 15. Esta situación abre la puerta a que los futuros diputados de la diáspora sean, en realidad, figuras políticas sin arraigo en las comunidades migrantes, restando sentido a su misión de representación.

En cuanto a la integración legislativa, el informe sostiene que no está claro si los representantes de la diáspora podrán participar presencialmente, de manera remota o mediante mecanismos mixtos en las plenarias y comisiones de la Asamblea. Otros parlamentos, como el francés o el ecuatoriano, han regulado la participación virtual y la inclusión plena de la diáspora en las funciones ordinarias, asegurando igualdad de condiciones con los diputados del territorio nacional.

El TSE es el encargado de cumplir con lo establecido en las leyes, tras las aprobaciones realizadas por la Asamblea Legislativa para la representación de salvadoreños en el exterior./ (TSE)
El TSE es el encargado de cumplir con lo establecido en las leyes, tras las aprobaciones realizadas por la Asamblea Legislativa para la representación de salvadoreños en el exterior./ (TSE)

En ese sentido, El Salvador enfrenta el reto de actualizar y perfeccionar su legislación secundaria para que la representación de la diáspora trascienda el simbolismo y sea un canal real y efectivo para la participación política transnacional. Es fundamental estandarizar la circunscripción exterior, establecer mecanismos claros de integración legislativa, y exigir requisitos de residencia o vinculación real para las candidaturas. Así, los salvadoreños en el exterior podrán ejercer plenamente su derecho a elegir y ser representados por quienes realmente conocen y defienden sus intereses en la distancia.

Temas Relacionados

Asamblea LegislativaDiputadosReforma ElectoralEl SalvadorSalvadoreños en el exterior

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía dominicana arrestó a tres hombres por una estafa con comprobantes falsos

Los arrestados, identificados por agentes de la institución, quedaron bajo investigación luego de que una tienda de importación denunciara el engaño, mientras se recuperaron 343 paquetes de ropa y el caso pasó al Ministerio Público.

La Policía dominicana arrestó a tres hombres por una estafa con comprobantes falsos

Guatemala: Máxima Corte admite un amparo para excluir a dos universidades de la postuladora del contralor

El recurso presentado por el diputado José Alberto Chic Cardona busca sacar del proceso a la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y a la Universidad Americana, antes de la votación del 15 de julio

Guatemala: Máxima Corte admite un amparo para excluir a dos universidades de la postuladora del contralor

Panamá necesita cambiar la forma de gestionar el agua, sostiene el BID

La propuesta apuesta por una empresa pública con gobierno corporativo, mayor autonomía y capacidad de inversión para superar los problemas que hoy limitan el acceso al agua potable.

Panamá necesita cambiar la forma de gestionar el agua, sostiene el BID

El Salvador enfrenta un incremento del 15% en el costo de producción de energía según datos del Banco Central de Reserva

Los datos del Banco Central de Reserva advierten que el encarecimiento de la energía impacta a todos los sectores productivos en El Salvador y anticipa subidas en los precios al consumidor

El Salvador enfrenta un incremento del 15% en el costo de producción de energía según datos del Banco Central de Reserva

Los riesgos del autodiagnóstico con IA en El Salvador, según el infectólogo Navarro Marín

El uso creciente de inteligencia artificial para interpretar síntomas y exámenes médicos preocupa a especialistas, quienes consideran que el conocimiento humano y la valoración clínica continúan siendo irremplazables en el ejercicio de la medicina

Los riesgos del autodiagnóstico con IA en El Salvador, según el infectólogo Navarro Marín

TECNO

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Ahora si adiós a las secretarias: ChatGPT Work hace hojas de cálculo, analiza datos y crea aplicaciones

Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en tu celular al instante

ENTRETENIMIENTO

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Taylor Swift pagó más de 160.000 dólares a Nueva York por el permiso de su boda en el Madison Square Garden

Emily Ratajkowski firmó un contrato millonario por un libro sobre sus confesiones sexuales tras el divorcio

El picante secreto de Heidi Klum para mantener vivo el romance con Tom Kaulitz, su esposo 17 años más joven

Por qué Heated Rivalry quedó afuera de los Emmy 2026 pese a su gran popularidad

Melissa Gilbert explicó por qué este episodio de “La Familia Ingalls” sigue siendo el más audaz de toda la serie

MUNDO

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Carcross Desert, el desierto más pequeño del mundo que atrae a los turistas

Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

El régimen chino busca controlar la sucesión del Dalai Lama y desafía al exilio tibetano

La popularidad de Putin volvió a caer en medio de crisis de combustible en Rusia

Más de 20 dirigentes se reunirán en París para dialogar sobre el apoyo a Ucrania