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Suiza confirmó que una de sus principales figuras no jugará ante Argentina el cruce de cuartos de final del Mundial

El técnico Murat Yakin señaló que Johan Manzambi no será parte del encuentro ante los campeones del mundo a raíz de una lesión que sufrió antes del partido contra Colombia

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Murat Yakin habló este viernes en conferencia de prensa (REUTERS/Lee Smith)
Murat Yakin habló este viernes en conferencia de prensa (REUTERS/Lee Smith)

Desde que el martes se confirmó que el rival de Argentina en los cuartos de final del Mundial será Suiza, una de las grandes incógnitas pasaba por saber si Johan Manzambi, uno de los jugadores más destacados de los europeos, llegaría a recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda.

Finalmente, la duda se disipó este viernes: el joven de 20 años no estará disponible para enfrentar a los campeones del mundo. La ausencia fue confirmada por el entrenador Murat Yakin en conferencia de prensa: “Lamentablemente no podrá jugar mañana. Lo hemos intentado, pero todavía no puede jugar”, señaló.

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Manzambi arrastra la lesión desde el último entrenamiento previo al duelo de octavos ante Colombia, que tampoco pudo disputar. Desde entonces la preocupación fue en aumento dentro del plantel. Las imágenes del jugador con una rodillera y sin poder entrenar a la par de sus compañeros anticipaban la dificultad de su presencia ante la Albiceleste.

Johan Manzambi no logró recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda (REUTERS/Albert Gea)
Johan Manzambi no logró recuperarse de su lesión en la rodilla izquierda (REUTERS/Albert Gea)

La confirmación de su baja representa un golpe considerable para las aspiraciones suizas. El futbolista, que nació en Ginebra y tiene raíces familiares en Angola y la República Democrática del Congo, se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo.

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Desde su debut en la selección mayor hace poco más de un año, sumó 6 goles en 16 partidos y llegó al Mundial como una promesa. En la actual Copa del Mundo, Manzambi anotó tres goles y entregó dos asistencias en cuatro partidos, liderando ambos rubros en su selección.

Su desempeño incluyó un doblete frente a Bosnia y Herzegovina, un gol y una asistencia ante Canadá, y otro pase gol contra Argelia. Su proyección internacional se reflejó también en el interés de clubes europeos y en su reciente valoración, estimada en 50 millones de euros por el Friburgo, su equipo en la Bundesliga. “Intentaremos compensar su ausencia como equipo. Estamos muy ilusionados”, dijo Yakin.

Suiza viene de derrotar a Argelia y Colombia en los duelos eliminatorios (Reuters/Simon Fearn)
Suiza viene de derrotar a Argelia y Colombia en los duelos eliminatorios (Reuters/Simon Fearn)

El técnico helvético también fue consultado por la estrategia de cara al partido con Argentina y por la figura de Lionel Messi, máximo goleador del torneo junto a Kylian Mbappé. “Hay varias soluciones para frenar a Messi. Intentaremos acertar con una de ellas. Debemos actuar como un colectivo y mantener la presión sobre los jugadores que reciben el balón”, explicó el DT, que días atrás había afirmado que La Scaloneta “es vulnerable” y que su equipo se había ganado el respeto y la oportunidad de competir de igual a igual.

El capitán del equipo, Granit Xhaka, sumó: “Si no tiene el balón tampoco puede hacer gran cosa. Lo daremos todo”.

En cuanto a las versiones sobre arbitrajes y un supuesto favoritismo hacia el defensor del título, Yakin se mostró distante de cualquier polémica y remarcó la importancia de resolver todo en el campo.

Creo que los partidos se disputan limpiamente. Todo se puede aclarar con el VAR. Argentina vuelve a mostrar su astucia en cada enfrentamiento. Juegan con mucha pasión y si no te le plantas es difícil ganarles. Pero no diría que haya pasado algo malo o negativo. No está bien responder con palabras después del partido. Hay que demostrarlo en el campo”, dijo.

El choque entre Argentina y Suiza está programado para este sábado a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El ganador se enfrentará en semifinales al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

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