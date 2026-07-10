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“La otra bandera”: el libro que cuenta la historia de los colores de las camisetas de los países del Mundial

La obra de Claudio Destéfano y Guillermo Ricaldoni repasa el origen de la indumentaria de los 48 seleccionados

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Guillermo Ricaldoni y Claudio Destéfano presentaron La otra bandera, un libro ilustrado que reúne camisetas históricas de las 48 selecciones clasificadas al Mundial 2026 y las usa como puerta de entrada para contar la historia, la identidad y la cultura de cada país que disputa la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

La edición mundialista tomó como punto de partida a los equipos clasificados al torneo y se apoyó en una colección física y fotográfica formada a partir de una búsqueda de camisetas de selecciones nacionales de todo el planeta. El proyecto también incluyó piezas de países afiliados a la Organización de las Naciones Unidas y la FIFA, además de micronaciones y territorios no reconocidos oficialmente.

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Todas las camisetas incluidas en el libro están exhibidas en el Museo TOP, el museo de marketing deportivo de Destéfano, conocido como el Museo Templo del Otro Partido. Para conseguirlas, colaboradores recorrieron calles de tierra en Liberia, viajaron a las Islas Malvinas, hallaron rarezas en Singapur y compraron piezas únicas a coleccionistas.

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La obra fue concebida por Ricaldoni y Destéfano, ambos presentados como especialistas en marketing deportivo, y parte de una misma obsesión: conseguir y registrar camisetas de selecciones nacionales de distintos países. Esa tarea derivó en una colección de valor histórico y simbólico que después tomó forma editorial.

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Cada sección incluye el nombre oficial del país, su idioma, la fecha de independencia, el continente, la federación de fútbol y la fecha de afiliación a la FIFA y a su confederación continental. El recorrido se completa con la bandera, el escudo, el apodo de la selección y una serie de curiosidades pensadas para ampliar el contexto de cada camiseta.

El libro responde además una idea central: por qué la camiseta de una selección puede funcionar como una bandera alternativa. La propuesta combina referencias visuales e información histórica para explicar cómo el fútbol fue creando símbolos nacionales propios.

Los colores de varias selecciones no coinciden con los de sus banderas

Por qué los neerlandeses se visten de naranja si ese color no aparece en su bandera (REUTERS/Daniel Becerril)
Por qué los neerlandeses se visten de naranja si ese color no aparece en su bandera (REUTERS/Daniel Becerril)

Uno de los ejes de esta edición es mostrar que la identidad visual del fútbol no siempre replica la heráldica oficial de los países. El libro subraya que los colores de las camisetas de varias selecciones difieren de los de sus banderas, como ocurre con Países Bajos, Alemania, Japón y Nueva Zelanda. Por caso, los neerlandeses le deben sus colores a la familia real.

Esa diferencia es presentada como una prueba de que el fútbol construyó, con el paso del tiempo, códigos simbólicos independientes. La camiseta deja de ser solo indumentaria deportiva y pasa a ocupar un lugar de representación nacional que no depende de la bandera tradicional.

La publicación se presenta como una obra que cruza fútbol, viaje, cultura y colección. Su narrativa visual, apoyada en imágenes, incorpora además elementos de historia, geografía, idiomas y arte con una intención pedagógica: enseñar a través del deporte.

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