España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

España y Bélgica se enfrentan en cuartos de final del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

España y Bélgica se enfrentarán en cuartos de final del Mundial 2026 este viernes 10 de julio. Si quieres verlo sin comprometer tu ciberseguridad, hay una lista de URL y páginas web que no debes utilizar. Entre ellas se encuentra Cuevana 3, Xuper TV, Fútbol Libre y Roja Directa.

Es recomendable evitar a toda costa ver contenidos en plataformas de este tipo porque no cuentan con los debidos derechos de autor, no están disponibles en las tiendas oficiales de aplicaciones móviles y diversas organizaciones han alertado sobre su uso.

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Por ejemplo, la página Roja Directa fue incautado por las autoridades como parte de la Operación Offsides. Este es un esfuerzo global coordinado liderado por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, con la participación de fuerzas de seguridad internacionales y socios del sector privado.

Autoridades globales confiscan el sitio web Roja Directa TV por infracción de derechos de propiedad intelectual en una campaña contra la piratería de contenido deportivo. (Roja Directa)

Magis TV o Xuper TV, por su parte, no se pueden instalar en dispositivos Fire TV de Amazon, debido a que la compañía bloqueó su acceso por temas de derechos de autor.

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En qué URL y páginas web no ver España vs. Bélgica

La lista de sitios web que debes evitar para ver España vs. Bélgica, así como cualquier otro partido o contenido es:

Roja Directa.

Fútbol Libre.

Cuevana 3.

Magis TV.

Xuper TV.

Por qué evitar estas plataformas para ver España vs. Bélgica

Roja Directa fue incautada por las autoridades en el marco de la Operación Offsides, un esfuerzo global coordinado liderado por el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos, con participación del Departamento de Justicia, el servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Ministerio Público Fiscal de Argentina y Europol.

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Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fútbol Libre, Magis TV, Xuper TV y Cuevana 3 operan bajo el mismo modelo: ninguna cuenta con derechos oficiales para transmitir los contenidos que ofrece.

Al consumir contenido sin autorización, el usuario queda expuesto a posibles bloqueos por parte de su proveedor de internet e incluso a acciones judiciales, ya que retransmitir material protegido vulnera los derechos de propiedad intelectual.

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Según la firma de ciberseguridad ESET, estas aplicaciones no están disponibles en Google Play Store ni en App Store, lo que obliga al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que eluden los controles de seguridad.

Una vez instaladas, solicitan permisos que no corresponden a un servicio de streaming convencional: acceso al almacenamiento externo, capacidad de instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario y lectura de archivos multimedia.

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Estas app no están en tiendas oficiales como la App Store o Play Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible”, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Si el dispositivo infectado comparte una red WiFi con otros equipos como una smart TV, una tablet, una computadora, el malware puede propagarse a toda la red doméstica a través de spyware, troyanos o herramientas de acceso remoto no autorizado.

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Dónde ver el partido de forma segura

En España, RTVE Play transmite los partidos de la selección española sin costo, mientras que DAZN concentra los derechos de los 104 encuentros del torneo.

En América Latina, DGO cubre el torneo completo en Argentina, Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Uruguay. En México, ViX es la opción principal.

Xuper TV y Magis TV no cuentan con derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué partidos del Mundial 2026 hacen falta

Francia venció a Marruecos 2-0 en los cuartos de final del Mundial 2026 disputados el 9 de julio en Boston, con goles de Kylian Mbappé al minuto 59 y Ousmane Dembélé al 66, y ya espera rival en semifinales. Ese lugar lo definirá este viernes España y Bélgica, que se miden desde las 16:00 (Argentina) en Los Ángeles en el segundo cruce de cuartos.

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El sábado 11 de julio se completa la ronda con otros dos partidos: Noruega enfrenta a Inglaterra en Miami desde las 18:00 (Argentina), y Argentina juega ante Suiza en Kansas City desde las 22:00 (Argentina).