Ahora si adiós a las secretarias: ChatGPT Work hace hojas de cálculo, analiza datos y crea aplicaciones

OpenAI lanzó ChatGPT Work, un agente dentro de ChatGPT que ejecuta tareas complejas sin intervención del usuario. (OpenAI)

OpenAI lanzó ChatGPT Work, un agente integrado en ChatGPT diseñado para ejecutar tareas complejas de forma autónoma. Reúne información de aplicaciones y flujos de trabajo conectados para generar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, análisis de datos y aplicaciones web terminados.

El agente opera con GPT-5.6, el modelo más avanzado de la compañía, y puede trabajar de forma independiente durante horas en proyectos extensos, dividiéndolos en pasos más pequeños hasta completarlos.

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ChatGPT Work combina las capacidades del agente de programación Codex, hasta ahora orientado al desarrollo de software, con el ecosistema general de ChatGPT, y las extiende a la web, el móvil y el escritorio.

El agente extrae información de apps y flujos de trabajo conectados para producir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y aplicaciones web. (OpenAI)

OpenAI describió el lanzamiento como la evolución de ChatGPT: de un asistente que responde preguntas a un socio que realiza trabajo real.

“Se encarga de las tareas repetitivas para que los usuarios puedan concentrarse en lo más importante”, señaló la empresa tecnológica.

ChatGPT Work ya comenzó a desplegarse en la página web y en la app móvil para usuarios de los planes Pro, Enterprise y Edu. La expansión a los planes Plus y Business se completará en los próximos días, según OpenAI.

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Qué puede hacer el agente y cómo se conecta con otras apps

Conecta con Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail y calendarios, entre otras plataformas. (OpenAI)

El agente se integra con herramientas de terceros como Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail, calendarios, sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de gestión de proyectos.

ChatGPT determina de forma automática qué aplicación consultar según la solicitud del usuario; también es posible indicarle una fuente específica escribiendo “@” seguido del nombre de la app.

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Entre los casos de uso que OpenAI documentó figuran el análisis de variaciones presupuestarias al cierre de mes, la elaboración de propuestas de campaña de marketing a partir de múltiples documentos fuente y la preparación de materiales para reuniones de ventas.

El usuario puede seguir el avance, orientar al agente y aprobar acciones clave antes de que se ejecuten. (OpenAI)

Los usuarios pueden monitorear el progreso en tiempo real, responder preguntas del agente, ajustar el enfoque durante la ejecución y aprobar operaciones relevantes antes de que se completen.

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La plataforma también incorpora Tareas Programadas (Scheduled Tasks), que permiten automatizar trabajos recurrentes, y un navegador integrado con capacidades de uso del computador (Computer Use) para ejecutar tareas en sitios web y aplicaciones locales.

Con qué modelo de IA funciona ChatGPT Work

ChatGPT Work funciona con GPT-5.6, el modelo más reciente de OpenAI. Esta IA mejora la capacidad de razonamiento en tareas de múltiples pasos, la generación de documentos basados en plantillas y archivos de referencia, y la calidad de presentaciones, hojas de cálculo e informes.

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El agente también se puede utilizar desde la aplicación móvil. (OpenAI)

GPT-5.6 también integra el Modo Ultra (Ultra Mode), una configuración de alto rendimiento que coordina múltiples agentes de inteligencia artificial en paralelo para cargas de trabajo más exigentes.

El modelo se despliega en ChatGPT, Codex y la interfaz de programación de aplicaciones (API) de OpenAI para que desarrolladores y empresas lo integren en sus propios sistemas.

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ChatGPT ahora escucha y habla como humano

OpenAI presentó GPT-Live, el nuevo modo de voz de ChatGPT que reemplaza al anterior Advanced Voice Mode con una arquitectura full-duplex: procesa el audio entrante de forma continua mientras genera su propia respuesta hablada, lo que permite escuchar y hablar al mismo tiempo.

OpenAI presentó GPT-Live, el modo de voz que sucede al Advanced Voice Mode y opera con arquitectura full-duplex. (OpenAI)

El modelo está disponible en las aplicaciones móviles de iOS y Android, y en la web. A diferencia del sistema anterior, que funcionaba como un walkie-talkie y obligaba a la inteligencia artificial a esperar un silencio limpio antes de responder, GPT-Live evalúa señales de interacción varias veces por segundo y decide si debe hablar, pausar, escuchar o delegar una tarea.

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La característica central del nuevo modelo es su capacidad de replicar los ritmos naturales de una conversación humana, según explicó OpenAI.

El modelo aísla la voz del usuario y filtra el ruido de fondo. (OpenAI)

Cuando el usuario se detiene a ordenar sus ideas, GPT-Live espera en lugar de interrumpir. Cuando el usuario habla, el modelo puede responder con frases breves como “mmm” o “sí” para señalar que sigue el hilo de la conversación.

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El sistema también está entrenado para concentrarse en la voz del interlocutor y filtrar distracciones como tráfico o conversaciones cercanas.

Los usuarios de los planes de pago —Go, Plus y Pro— acceden a GPT-Live-1, la versión completa del modelo. Los usuarios gratuitos reciben GPT-Live-1 mini como opción predeterminada.