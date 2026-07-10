Tecno

Ahora si adiós a las secretarias: ChatGPT Work hace hojas de cálculo, analiza datos y crea aplicaciones

El nuevo agente de OpenAI se encuentra disponible tanto en la página web como en la aplicación móvil

Guardar
Google icon
Texto 'ChatGPT Work' con las palabras 'ChatGPT' en color negro y 'Work' en color azul sobre un fondo blanco
OpenAI lanzó ChatGPT Work, un agente dentro de ChatGPT que ejecuta tareas complejas sin intervención del usuario. (OpenAI)

OpenAI lanzó ChatGPT Work, un agente integrado en ChatGPT diseñado para ejecutar tareas complejas de forma autónoma. Reúne información de aplicaciones y flujos de trabajo conectados para generar documentos, hojas de cálculo, presentaciones, análisis de datos y aplicaciones web terminados.

El agente opera con GPT-5.6, el modelo más avanzado de la compañía, y puede trabajar de forma independiente durante horas en proyectos extensos, dividiéndolos en pasos más pequeños hasta completarlos.

PUBLICIDAD

ChatGPT Work combina las capacidades del agente de programación Codex, hasta ahora orientado al desarrollo de software, con el ecosistema general de ChatGPT, y las extiende a la web, el móvil y el escritorio.

Ventana de aplicación con fondo estrellado. Contiene título ChatGPT Work, opciones Work con casilla marcada y Codex, e íconos de Scheduled y Sites
El agente extrae información de apps y flujos de trabajo conectados para producir documentos, hojas de cálculo, presentaciones y aplicaciones web. (OpenAI)

OpenAI describió el lanzamiento como la evolución de ChatGPT: de un asistente que responde preguntas a un socio que realiza trabajo real.

“Se encarga de las tareas repetitivas para que los usuarios puedan concentrarse en lo más importante”, señaló la empresa tecnológica.

ChatGPT Work ya comenzó a desplegarse en la página web y en la app móvil para usuarios de los planes Pro, Enterprise y Edu. La expansión a los planes Plus y Business se completará en los próximos días, según OpenAI.

PUBLICIDAD

Qué puede hacer el agente y cómo se conecta con otras apps

Captura de pantalla de un navegador web mostrando la interfaz de ChatGPT y su sección de plugins con dieciséis logos de aplicaciones. Fondo galáctico oscuro
Conecta con Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail y calendarios, entre otras plataformas. (OpenAI)

El agente se integra con herramientas de terceros como Slack, Microsoft Teams, Google Drive, SharePoint, Gmail, calendarios, sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de gestión de proyectos.

ChatGPT determina de forma automática qué aplicación consultar según la solicitud del usuario; también es posible indicarle una fuente específica escribiendo “@” seguido del nombre de la app.

Entre los casos de uso que OpenAI documentó figuran el análisis de variaciones presupuestarias al cierre de mes, la elaboración de propuestas de campaña de marketing a partir de múltiples documentos fuente y la preparación de materiales para reuniones de ventas.

Captura de pantalla de un ordenador con interfaz de Google Sheets, cronograma de proyectos, ventana de chat lateral y un fondo de estrellas
El usuario puede seguir el avance, orientar al agente y aprobar acciones clave antes de que se ejecuten. (OpenAI)

Los usuarios pueden monitorear el progreso en tiempo real, responder preguntas del agente, ajustar el enfoque durante la ejecución y aprobar operaciones relevantes antes de que se completen.

La plataforma también incorpora Tareas Programadas (Scheduled Tasks), que permiten automatizar trabajos recurrentes, y un navegador integrado con capacidades de uso del computador (Computer Use) para ejecutar tareas en sitios web y aplicaciones locales.

Con qué modelo de IA funciona ChatGPT Work

ChatGPT Work funciona con GPT-5.6, el modelo más reciente de OpenAI. Esta IA mejora la capacidad de razonamiento en tareas de múltiples pasos, la generación de documentos basados en plantillas y archivos de referencia, y la calidad de presentaciones, hojas de cálculo e informes.

Dos teléfonos inteligentes Apple iPhone 13 Mini muestran una aplicación de gestión de tareas con listas de actividades y un fondo de espacio con estrellas
El agente también se puede utilizar desde la aplicación móvil. (OpenAI)

GPT-5.6 también integra el Modo Ultra (Ultra Mode), una configuración de alto rendimiento que coordina múltiples agentes de inteligencia artificial en paralelo para cargas de trabajo más exigentes.

El modelo se despliega en ChatGPT, Codex y la interfaz de programación de aplicaciones (API) de OpenAI para que desarrolladores y empresas lo integren en sus propios sistemas.

ChatGPT ahora escucha y habla como humano

OpenAI presentó GPT-Live, el nuevo modo de voz de ChatGPT que reemplaza al anterior Advanced Voice Mode con una arquitectura full-duplex: procesa el audio entrante de forma continua mientras genera su propia respuesta hablada, lo que permite escuchar y hablar al mismo tiempo.

Un teléfono inteligente en primer plano, con la pantalla encendida mostrando la interfaz de chat de un asistente de voz y la opción "Ask ChatGPT", reposa sobre ropa plegada
OpenAI presentó GPT-Live, el modo de voz que sucede al Advanced Voice Mode y opera con arquitectura full-duplex. (OpenAI)

El modelo está disponible en las aplicaciones móviles de iOS y Android, y en la web. A diferencia del sistema anterior, que funcionaba como un walkie-talkie y obligaba a la inteligencia artificial a esperar un silencio limpio antes de responder, GPT-Live evalúa señales de interacción varias veces por segundo y decide si debe hablar, pausar, escuchar o delegar una tarea.

La característica central del nuevo modelo es su capacidad de replicar los ritmos naturales de una conversación humana, según explicó OpenAI.

Teléfono inteligente Apple en primer plano que muestra una aplicación del tiempo, sobre tela de mezclilla y khaki
El modelo aísla la voz del usuario y filtra el ruido de fondo. (OpenAI)

Cuando el usuario se detiene a ordenar sus ideas, GPT-Live espera en lugar de interrumpir. Cuando el usuario habla, el modelo puede responder con frases breves como “mmm” o “sí” para señalar que sigue el hilo de la conversación.

El sistema también está entrenado para concentrarse en la voz del interlocutor y filtrar distracciones como tráfico o conversaciones cercanas.

Los usuarios de los planes de pago —Go, Plus y Pro— acceden a GPT-Live-1, la versión completa del modelo. Los usuarios gratuitos reciben GPT-Live-1 mini como opción predeterminada.

Temas Relacionados

OpenAITrabajoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnologíaSecretarias con IAChatGPT Worktrabajos con ia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los mejores memes de Erling Haaland: Majin Buu, Dónde están las rubias, Vinicius Jr. y otros momentos

El jugador de la selección noruega tiene más de 60 millones de seguidores en Instagram y suele comentar los memes que hacen sobre él

Los mejores memes de Erling Haaland: Majin Buu, Dónde están las rubias, Vinicius Jr. y otros momentos

La teoría del “bosque oscuro” y el fin de la conversación pública en Internet

Cada vez más personas publican menos, restringen quién puede ver sus contenidos o trasladan sus conversaciones a espacios cerrados. En Infobae al Mediodía, Tomás Balmaceda analizó las razones detrás de esa transformación y la teoría que busca explicarla

La teoría del “bosque oscuro” y el fin de la conversación pública en Internet

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Meta busca impedir las grabaciones encubiertas con sus gafas inteligentes al convertir el indicador luminoso en un requisito para usar la cámara

Meta endurece la privacidad en las Ray-Ban Meta: así funciona el nuevo bloqueo de la cámara

Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

Fotos, videos, documentos y audios acumulados pueden hacer que WhatsApp muestre este aviso y afecte el rendimiento del teléfono

Si WhatsApp te muestra este aviso, debes actuar de inmediato para evitar que deje de funcionar

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

Sitios como Roja Directa o Xuper TV no tienen los derechos de autor ni están en tiendas de apps oficiales

España vs. Bélgica: lista de URL y páginas que no debes usar para ver el partido

DEPORTES

La reventa del Mundial 2026 se desploma: tras la salida de México y EE. UU., bajan hasta 62% las entradas para cuartos de final

La reventa del Mundial 2026 se desploma: tras la salida de México y EE. UU., bajan hasta 62% las entradas para cuartos de final

La historia detrás de “La cuarta estrella”, la canción que nació en las redes y llegó al vestuario de la Selección

El descargo de Vinícius Júnior tras la prematura eliminación de Brasil del Mundial: “Otra vez pensando en qué escribir”

Las claves de la Suiza que enfrentará a Argentina, según un excompañero de Murat Yakin

La AFA presentó su modelo de gestión comercial en Kansas City: “Hoy somos una marca que trasciende el fútbol”

TELESHOW

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

Wanda Nara, de viaje con cuatro de sus hijos: cuál fue el destino elegido

El divertido desafío del idioma entre Maxi López y Daniela Christiansson: “Esa palabra es muy difícil”

Cantó un clásico de Rodrigo Bueno y recibió un gran elogio de La Mona Jiménez: “Sus temas son muy difíciles”

Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi por la lesión que sufrió una de sus hijas: “Jamás la llevó al médico”

La sugestiva foto de la China Suárez y Mauro Icardi arriba de un avión: “¿Cómo podés sonreír así?“

INFOBAE AMÉRICA

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional

¿Cuáles son los requisitos y el cuidado que debe tener para evitar rechazos al viajar por tierra en Centroamérica?

Panamá busca técnico para un nuevo ciclo mundialista, pero no cierra la puerta a Thomas Christiansen

El Poder Ejecutivo dominicano propone modificar 18 artículos del nuevo Código Penal tras ola de protestas

La CEPAL advierte que Nicaragua y Honduras sufrirán el mayor deterioro comercial por el alza del petróleo