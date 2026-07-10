Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp y liberar espacio en tu celular al instante

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en los celulares debido al intercambio constante de fotos, videos, documentos, audios y stickers. Aunque muchas personas buscan una “papelera de WhatsApp” para eliminar archivos acumulados, la plataforma no cuenta con una papelera tradicional.

En su lugar, ofrece una herramienta de administración de almacenamiento que permite identificar y borrar el contenido que más memoria consume, mejorando el rendimiento del dispositivo.

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Esta función, disponible tanto para Android como para iPhone, facilita la eliminación de archivos pesados sin necesidad de revisar conversación por conversación. En pocos minutos, los usuarios pueden recuperar una cantidad importante de espacio y evitar que el teléfono funcione con lentitud por falta de almacenamiento.

Puedes mejorar el espacio de tu celular eliminando archivos de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp no tiene una papelera, pero sí una herramienta para liberar espacio

A diferencia de otros servicios que almacenan temporalmente los archivos eliminados, WhatsApp no dispone de una papelera donde se acumulen los contenidos borrados. Sin embargo, incorpora una sección denominada Administración de almacenamiento, diseñada para ayudar a los usuarios a gestionar todos los archivos multimedia guardados por la aplicación.

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Desde este apartado es posible conocer cuánto espacio ocupa WhatsApp en el dispositivo y qué conversaciones son las responsables del mayor consumo de memoria. Además, la herramienta agrupa los archivos por tamaño y muestra aquellos que han sido reenviados varias veces, facilitando su eliminación.

Gracias a esta función, los usuarios pueden realizar una limpieza mucho más eficiente sin tener que abrir uno por uno los chats individuales o grupales.

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WhatsApp no cuenta con una papelera, pero si con un administrador de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para acceder a la “papelera” de WhatsApp

Para revisar los archivos que más espacio ocupan y eliminarlos, solo es necesario seguir estos pasos:

Abrir WhatsApp en el celular. Ingresar a Ajustes o Configuración. Seleccionar la opción Almacenamiento y datos. Entrar en Administración de almacenamiento. Revisar el resumen del espacio utilizado por la aplicación. Consultar la lista de conversaciones que más almacenamiento consumen. Seleccionar los archivos que ya no sean necesarios y eliminarlos.

Dentro de esta sección también aparecen categorías especiales como Elementos reenviados muchas veces y Archivos de gran tamaño, dos apartados que permiten liberar memoria rápidamente con apenas unos toques.

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Tanto Android como iOS cuentan con la opción de administrador de almacenamiento para WhatsApp. (Meta)

Qué archivos puedes eliminar

La herramienta permite borrar distintos tipos de contenido almacenado en WhatsApp, entre ellos:

Fotografías.

Videos.

Notas de voz.

Documentos.

GIF.

Stickers descargados.

Archivos reenviados múltiples veces.

Antes de eliminarlos, WhatsApp muestra una vista previa para que el usuario decida cuáles desea conservar y cuáles ya no necesita.

Esto resulta especialmente útil cuando existen videos en alta definición o documentos muy pesados que permanecen almacenados desde hace meses o incluso años.

Puedes ahorrar espacio si sabes cómo utilizar el administrador de almacenamiento en WhatsApp.

Por qué WhatsApp ocupa tanto espacio

El crecimiento del almacenamiento utilizado por WhatsApp suele ser progresivo. Cada día llegan nuevas fotografías, videos, memes, documentos laborales y mensajes de voz que quedan guardados automáticamente en el teléfono.

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Los grupos familiares, laborales o de amigos suelen ser los principales responsables del incremento de memoria, ya que en ellos circulan grandes cantidades de contenido multimedia.

A esto se suma que muchos usuarios mantienen activada la descarga automática de archivos, por lo que todas las imágenes y videos recibidos se almacenan sin necesidad de una acción adicional.

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Con el paso del tiempo, cientos o incluso miles de archivos permanecen guardados aunque ya no tengan utilidad, reduciendo el espacio disponible para nuevas aplicaciones, fotografías o actualizaciones del sistema.

WhatsApp puede llegar a ocupar varios GB de almacenamiento si tienes muchos archivos que no has eliminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Revisar periódicamente el almacenamiento mejora el rendimiento

Los especialistas recomiendan revisar periódicamente la administración de almacenamiento de WhatsApp para evitar que la aplicación ocupe más memoria de la necesaria.

No es indispensable hacerlo todos los días, pero una limpieza cada cierto tiempo ayuda a mantener un mejor rendimiento del teléfono, especialmente en dispositivos con poca capacidad de almacenamiento.

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También es aconsejable desactivar la descarga automática de fotos y videos en conversaciones poco importantes, así como eliminar periódicamente archivos duplicados o contenidos que ya fueron respaldados en otros servicios.

Aunque muchos usuarios continúan buscando la “papelera de WhatsApp”, lo cierto es que la función de Administración de almacenamiento cumple ese objetivo de manera práctica.

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