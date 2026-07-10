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AFA sufrió un “acceso no autorizado” a un correo electrónico de parte de hackers egipcios tras el partido en el Mundial

El ciberataque se produjo luego del épico triunfo del equipo de Lionel Scaloni por 3-2 en los octavos de final del Mundial

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La federación de Egipto se quejó de la actuación del árbitro y dijeron que favoreció a la selección argentina (REUTERS/Paul Childs)
La federación de Egipto se quejó de la actuación del árbitro y dijeron que favoreció a la selección argentina (REUTERS/Paul Childs)

(Desde Estados Unidos) Un extraño correo electrónico desde una de las casillas asociadas a la AFA llegó al mail de varios periodistas y contenía un mensaje sobre el partido por los octavos de final del Mundial que terminó en una épica remontada del equipo de Lionel Scaloni. “Egipto jugó con un honor, una pasión y un dominio táctico absolutos. Sin embargo, Argentina no ganó: la victoria le fue arrebatada por decisiones arbitrales corruptas. 90 minutos de arbitraje injusto y decisiones fantasma no pueden ocultarse tras un trofeo”, citó una parte del mail, firmado por “ciberguerreros egipcios”. Una vez que se conoció la noticia, la casa madre del fútbol argentino emitió un comunicado en el que aclaró la situación.

“Queremos informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo. Ante esta situación, y mientras realizamos las verificaciones correspondientes junto al área de Sistemas, les solicitamos que desestimen cualquier mensaje que hayan recibido recientemente desde nuestra cuenta y que resulte inusual, especialmente si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal”, citó la primera parte del informe que se publicó en la página oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.

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Existe la posibilidad de que nuestra cuenta haya sido objeto de un acceso no autorizado, por lo que estamos trabajando para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias. Nuestros sistemas cuentan con las medidas de seguridad y resguardo correspondientes. El hecho está siendo analizado para determinar su origen y alcance”, agregó el comunicado, que invitó a que aquellos que lo recibieron no hicieran ninguna acción con dicho correo electrónico.

Infobae pudo acceder al mail, que tenía como asunto el siguiente texto: “SISTEMA HACKEADO: DECISIÓN INJUSTA: Justicia para Egipto y Hossam Hassan”. En el cuerpo del mail, se puede ver un largo texto con un fondo negro que citaba que el equipo africano fue perjudicado por el árbitro francés Francois Letexier. “Si no hay justicia en la cancha, no esperen paz en sus redes. Consideren esta transmisión como un registro permanente de nuestra protesta. Atacados por apoyar a Palestina. No se puede quebrantar el honor. Palestina libre para siempre. Los faraones siempre se alzan. No olvidamos. No perdonamos”, dice gran parte del mensaje enviado por hackers que se promocionaron como egipcios.

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El mail que recibieron varios periodistas en su casilla de correo enviado desde una cuenta de la AFA
El mail que recibieron varios periodistas en su casilla de correo enviado desde una cuenta de la AFA

Hay que recordar que el final del partido fue caótico. Después del descuento de Cuti Romero y del empate de Lionel Messi, un contraataque que comenzó Julián Álvarez terminó con una perfecta ejecución de Lautaro Martínez y Enzo Fernández, autor del 3-2 para la alegría de los miles de fanáticos en el estadio de Atlanta. Luego de eso, el entrenador del conjunto rival Hossam Hassan emitió duras declaraciones contra la Selección y la FIFA tras la eliminación de su combinado de la Copa del Mundo.

“El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido, y por factores externos previos al encuentro. Voy a decir lo que pienso sin importar las consecuencias porque ya no me importa. Claramente, el partido estuvo arreglado, y todo el mundo lo vio“, fue su primer análisis con la prensa.

El eje central de sus críticas fue el juez del encuentro. Según Hassan, Argentina ejerció presión sobre el árbitro antes del partido, algo que habría condicionado sus decisiones. “Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro, lo que condujo a este desenlace; nosotros habíamos expresado nuestras objeciones a dicho árbitro. Pensaba que tal vez él ocultaba algo. Quien tiene algo que ocultar a veces no logra esconderlo del todo, y eso fue exactamente lo que sentí durante aquella conversación”, agregó.

Por último, fue directo contra la organización del torneo. “Éramos mejores, pero el fútbol no es justo; tal vez ellos quieren que el campeón del mundo y Messi sigan en la Copa del Mundo por el marketing. Si tantas ganas tienen de que Argentina gane, ¿para qué llaman a todos a participar?”, concluyó. Luego de eso, la federación egipcia publicó un comunicado en el que también apuntó contra la actuación de Letexier.

La respuesta de la AFA ante los mails que se enviaron desde una cuenta propia
La respuesta de la AFA ante los mails que se enviaron desde una cuenta propia

“La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio respecto a las decisiones de arbitraje presenciadas durante el partido contra Argentina, así como a la falta de uso adecuado del sistema de árbitro asistente de vídeo (VAR). Varios incidentes clave plantearon serias preocupaciones y dejaron profundas preguntas sobre la consistencia y la justicia de las decisiones que influyeron directamente en el curso del juego. Varios expertos en fútbol y analistas especializados, tanto a nivel local como internacional, han puesto de relieve incidentes polémicos e influyentes de arbitraje durante el partido. Esto subraya la importancia de mantener los más altos estándares de integridad, equidad y transparencia en el desarrollo del partido, particularmente en una competición de la estatura e importancia de la Copa Mundial de la FIFA 2026″, citó en la primera parte de su reporte.

“El fútbol egipcio siempre ha respetado los principios del juego limpio, la integridad deportiva y el respeto por el juego. Estos mismos principios requieren que todos los equipos compitan en igualdad de condiciones y reciban igualdad de trato. Lo que ocurrió durante el partido ha generado comprensiblemente una frustración generalizada entre nuestros jugadores, personal y seguidores, que esperaban los más altos estándares de oficio en el mayor escenario del fútbol. Defender los derechos e intereses de la selección nacional egipcia no es un asunto que pueda ser ignorado, minimizado o tratado como secundario. Es una responsabilidad que llevamos con plena convicción y determinación. Cada jugador que usa la camiseta egipcia, y cada aficionado que apoya al equipo, merece justicia, respeto y aplicación igualitaria de las leyes del juego“, agregó el comunicado.

La FIFA, por lo pronto, salió al cruce de estos dichos y respaldó las decisiones de la terna arbitral en una entrevista que realizó el director de la División de Arbitraje del organismo, Pierluigi Collina.

El comunicado de la AFA:

Estimados,

Queremos informarles que hemos detectado el posible envío de correos electrónicos desde una de nuestras cuentas institucionales que no fueron generados ni autorizados por nuestro equipo.

Ante esta situación, y mientras realizamos las verificaciones correspondientes junto al área de Sistemas, les solicitamos que desestimen cualquier mensaje que hayan recibido recientemente desde nuestra cuenta y que resulte inusual, especialmente si contiene enlaces, archivos adjuntos o solicita información personal.

Existe la posibilidad de que nuestra cuenta haya sido objeto de un acceso no autorizado, por lo que estamos trabajando para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas de seguridad necesarias.

Nuestros sistemas cuentan con las medidas de seguridad y resguardo correspondientes. El hecho está siendo analizado para determinar su origen y alcance.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Saludos cordiales,

Gerencia de Medios y Comunicación

Asociación del Fútbol Argentino

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