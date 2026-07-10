Guatemala prevé la llegada de al menos 80 mayoristas internacionales a la Centroamérica Travel Market 2026

Asistentes participan en la feria Centroamérica Travel Market 2026, un evento que Guatemala organiza para recibir mayoristas internacionales de turismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guatemala será sede de la decimoquinta edición de la Centroamérica Travel Market del 19 al 21 de octubre de 2026 en la Ciudad de Guatemala, una cita que volverá a colocar al país como anfitrión de la principal plataforma regional de promoción y comercialización turística y que buscará ampliar negocios, contactos internacionales y la estrategia de turismo multidestino en Centroamérica y República Dominicana.

La feria llegará después de resultados comerciales recientes de gran escala: en 2024 reunió en El Salvador a 3 mil participantes y generó 600 citas de negocios diarias, mientras que en 2025, en Honduras, registró más de 2 mil citas de negocios. Para la edición de 2026 se prevé la asistencia de al menos 80 mayoristas internacionales.

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El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones del Tikal Futura Hotel. Será la cuarta vez que Guatemala reciba esta feria, después de las ediciones de 2004, 2010 y 2019.

Durante el lanzamiento oficial, el director general del Instituto Guatemalteco de Turismo, Harris Whitbeck, subrayó el peso que tendrá la sede guatemalteca para la proyección internacional del país. Dijo: “Guatemala vuelve a ser sede de CATM en un momento fundamental para fortalecer su posicionamiento como destino auténtico, diverso, competitivo y preparado para recibir al mundo. Esta feria nos permite mostrar nuestra oferta turística, nuestra conectividad, nuestra infraestructura y la hospitalidad que distingue al país”.

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Un grupo de siete funcionarios se reúne en la ciudad de Guatemala durante un evento de marketing turístico regional. (Inguat)

La feria reunirá a compradores internacionales y empresas turísticas de la región

La Centroamérica Travel Market funciona como un encuentro técnico-profesional orientado a conectar a prestadores de servicios turísticos de la región con mayoristas de los principales mercados emisores internacionales. También incorpora la participación de prensa especializada invitada para promover el conocimiento de Centroamérica y de sus distintos productos turísticos.

Para la edición Guatemala 2026, se espera la llegada de compradores de mercados prioritarios como Alemania, Argentina, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Países Bajos, además de otros países definidos como de alto interés para la región. A la vez participarán empresas turísticas de los países del Sistema de la Integración Centroamericana, integradas en sus respectivas cámaras nacionales de turismo.

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La organización estará a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo, la Cámara de Turismo de Guatemala, la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, con apoyo del Gobierno de la República de China (Taiwán).

En la presentación también participaron Efrén Pérez, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica; Boris Iraheta, secretario general de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica; Rolando Schweikert, presidente de la Cámara de Turismo de Guatemala; y Nancy Mejía, directora ejecutiva de esa cámara.

Guatemala será sede de la decimoquinta edición de la Centroamérica Travel Market del 19 al 21 de octubre de 2026 en la Ciudad de Guatemala. (Inguat)

El eje será el turismo multidestino entre Centroamérica y República Dominicana

El objetivo central de la feria será posicionar a Centroamérica y a República Dominicana como destinos atractivos y competitivos a nivel internacional. La agenda apunta además a fomentar alianzas comerciales, generar oportunidades de negocio y consolidar contactos entre mayoristas, turoperadores y proveedores de servicios turísticos.

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El eje temático de CATM 2026 será la promoción del turismo multidestino. Ese enfoque propone que los visitantes recorran varios países en un mismo viaje, con el efecto de aumentar la estadía, elevar el gasto promedio y ampliar las oportunidades para la cadena de valor turística regional.

La realización de la feria en Ciudad de Guatemala también busca fortalecer la imagen del país como destino turístico, cultural, natural, gastronómico y de reuniones. El evento prevé abrir oportunidades para hoteles, restaurantes, transporte, comercio, operadores turísticos y otros servicios vinculados al turismo.