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Más de 132 mil pasajeros hicieron una parada en Panamá para convertir una escala en vacaciones

El crecimiento del programa Stopover refuerza la estrategia de Copa Airlines, ATP y PROMTUR para atraer más visitantes y aumentar el impacto económico del turismo.

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Los viajeros pueden interrumpir su itinerario, permanecer en Panamá hasta por 15 días y continuar luego hacia su destino final con el mismo boleto aéreo. EFE/Carlos Lemos
Los viajeros pueden interrumpir su itinerario, permanecer en Panamá hasta por 15 días y continuar luego hacia su destino final con el mismo boleto aéreo. EFE/Carlos Lemos

Panamá está convirtiendo una de sus mayores fortalezas —su conectividad aérea— en un motor cada vez más importante para el turismo.

El programa Panamá Stopover, impulsado por Copa Airlines junto con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y PROMTUR Panamá, cerró el primer semestre de 2026 con más de 132 mil visitantes, un crecimiento de 38% respecto al mismo periodo del año pasado, consolidándose como una de las principales herramientas para atraer viajeros internacionales que originalmente solo utilizarían el país como punto de conexión.

El resultado representa el mejor desempeño semestral desde la creación del programa en 2019 y mantiene a la iniciativa encaminada a superar la meta de 250 mil visitantes al cierre de 2026. Solo en mayo, cerca de 24 mil pasajeros optaron por hacer una parada en Panamá, el mayor registro mensual alcanzado desde el lanzamiento del programa.

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El crecimiento coincide con el buen momento que vive la industria turística panameña. Entre enero y abril de este año ingresaron al país 1,285,525 visitantes internacionales, un aumento de 16.4% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,104,550.

El Canal de Panamá, el Casco Antiguo, las playas, la naturaleza y la gastronomía figuran entre las principales experiencias que disfrutan quienes utilizan el programa Stopover. Cortesía: Copa Airlines
El Canal de Panamá, el Casco Antiguo, las playas, la naturaleza y la gastronomía figuran entre las principales experiencias que disfrutan quienes utilizan el programa Stopover. Cortesía: Copa Airlines

En apenas cuatro meses, Panamá recibió 180,975 visitantes adicionales, mientras que los ingresos turísticos ascendieron a 2,636.6 millones de dólares, 15% más que un año antes.

Aunque la ATP no desagrega cuánto de ese crecimiento corresponde directamente al Stopover, el comportamiento del programa confirma que se ha convertido en uno de los principales impulsores del turismo receptivo, aprovechando el enorme flujo de pasajeros que diariamente conecta a través del Hub de las Américas, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

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Convertir una conexión en unas vacaciones

El Panamá Stopover funciona bajo un concepto sencillo: permite que cualquier pasajero que viaje con Copa Airlines a través de Panamá interrumpa su itinerario para permanecer en el país antes de continuar hacia su destino final, sin pagar un cargo adicional en la tarifa aérea.

En lugar de permanecer apenas unas horas dentro del aeropuerto esperando otro vuelo, el viajero puede salir, hospedarse en Panamá, recorrer el país y luego continuar su viaje utilizando el mismo boleto.

El beneficio aplica para pasajeros de toda la red de Copa Airlines, que conecta más de 80 destinos en América a través de Ciudad de Panamá. La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León, aseguró que el crecimiento del Stopover confirma que el país deja de ser únicamente un punto de conexión para consolidarse como un destino turístico.

Cada visitante permanece en promedio ocho días en Panamá y genera un gasto cercano a los 2,051 dólares, impulsando hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos. (Foto AP/Matías Delacroix)
Cada visitante permanece en promedio ocho días en Panamá y genera un gasto cercano a los 2,051 dólares, impulsando hoteles, restaurantes, comercios y operadores turísticos. (Foto AP/Matías Delacroix)

Hasta hace poco la estadía máxima permitida era de siete días. Sin embargo, desde este año la aerolínea amplió ese período a 15 días, ofreciendo mayor flexibilidad para quienes desean combinar Panamá con otro destino dentro de un mismo viaje.

La medida busca aumentar la permanencia promedio de los visitantes y, con ello, el gasto que realizan en hoteles, restaurantes, comercios, transporte y actividades turísticas.

El programa no solo beneficia a los pasajeros, quienes pueden conocer un destino adicional sin incrementar el costo de su boleto, sino también a la economía panameña.

Cada visitante internacional permanece actualmente un promedio de ocho días en Panamá y gasta alrededor de 2,051 dólares durante toda su estadía, equivalentes a unos 256 dólares diarios, según cifras de la Autoridad de Turismo.

Ese gasto se distribuye entre hospedaje, alimentación, compras, transporte, excursiones y entretenimiento, beneficiando a miles de empresas vinculadas con la actividad turística.

La Sala Panamá, inaugurada recientemente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ha recibido más de 80 mil visitas y busca inspirar a los pasajeros a descubrir los atractivos turísticos del país. Cortesía Promtur
La Sala Panamá, inaugurada recientemente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ha recibido más de 80 mil visitas y busca inspirar a los pasajeros a descubrir los atractivos turísticos del país. Cortesía Promtur

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, destacó que el verdadero valor del programa consiste en transformar la conectividad aérea del país en visitantes que permanecen y consumen dentro de Panamá.

“Panamá tiene la ventaja de ofrecer la mejor conectividad aérea de la región. El valor de Panamá Stopover está en aprovechar esa conectividad para que más viajeros se queden en el país como parte de su viaje y no únicamente como un punto de tránsito“, señaló el ejecutivo.

Por su parte, la administradora de la ATP, Gloria De León, afirmó que el crecimiento del 38% confirma que Panamá está dejando de ser únicamente un centro de conexiones para convertirse en un destino turístico por derecho propio.

Uno de los cambios más importantes que ha generado el programa es la diversificación de los destinos turísticos.

Si bien el Canal de Panamá, el Casco Antiguo y las compras continúan entre los principales atractivos, cada vez más viajeros aprovechan la parada para visitar playas, destinos de naturaleza, experiencias gastronómicas y provincias del interior.

Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, afirmó que el objetivo es transformar la conectividad aérea de Panamá en más visitantes y mayores oportunidades para el turismo nacional. REUTERS/Enea Lebrun
Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines, afirmó que el objetivo es transformar la conectividad aérea de Panamá en más visitantes y mayores oportunidades para el turismo nacional. REUTERS/Enea Lebrun

Uno de los casos más visibles es David, donde aproximadamente una cuarta parte de los pasajeros que llegan actualmente provienen de conexiones internacionales realizadas a través del Stopover, favorecidas además por el incremento de vuelos domésticos.

El programa también cuenta con una red de más de 80 comercios aliados, entre hoteles, restaurantes y operadores turísticos, que ofrecen beneficios exclusivos para los pasajeros que deciden permanecer en Panamá.

A ello se suma la reciente apertura de la Sala Panamá, una exhibición permanente ubicada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen que ya ha recibido más de 80 mil visitas y busca despertar el interés de los viajeros por la cultura, la biodiversidad, la gastronomía y los atractivos turísticos del país incluso antes de salir de la terminal aérea.

Con la ampliación de la estadía permitida, una mayor oferta turística y el crecimiento sostenido de la conectividad del Hub de las Américas, Panamá apuesta a que cada vez más pasajeros dejen de ver al país como una simple escala y lo conviertan en una parte esencial de su viaje.

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