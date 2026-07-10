Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una semana para una familia en los destinos más elegidos

La composición de tres imágenes presenta el lago y las montañas de Bariloche, los campos secos de Córdoba y la playa caribeña de Cancún, mostrando la diversidad de paisajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El receso invernal lleva a miles de familias argentinas a analizar opciones para disfrutar una semana de descanso, enfrentando la decisión entre destinos nacionales y extranjeros en un contexto de inflación y fuertes diferencias de precios.

El presupuesto necesario para cubrir alojamiento, comidas, traslados y actividades varía considerablemente según la ciudad elegida y el tipo de viaje, lo que convierte la comparación de costos en un eje central para quienes proyectan viajar en julio. Factores como el valor de los pasajes, el precio del dólar, la estacionalidad y las características de cada destino inciden de manera directa sobre el gasto total y definen alternativas más o menos accesibles para una familia tipo que parte desde Buenos Aires.

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El informe realizado por la Fundación Ecosur analizó en profundidad el costo de vacacionar durante una semana este mes para una familia tipo —dos adultos y dos niños— residente en Buenos Aires. El trabajo comparó los valores de la canasta total de vacaciones y la canasta estadía en cuatro ciudades argentinas —Bariloche, Mendoza, Salta y Córdoba— y cinco extranjeras: Miami, Punta Cana, Santiago de Chile, Río de Janeiro y Cancún. La canasta total incluyó alojamiento, consumo en destino, pasajes de ida y vuelta, y seguro médico (solo para el exterior), mientras que la canasta estadía consideró únicamente alojamiento y comidas, sin traslado ni seguro.

El destino más barato

Según el relevamiento, Córdoba se posicionó como el destino nacional más económico considerando la canasta total, con USD 3.420 para una semana, mientras que Bariloche resultó el más caro dentro de Argentina, con USD 4.860. En valores intermedios quedaron Mendoza (USD 3.600) y Salta (USD 4.215). El precio de los traslados y el alojamiento explicó las principales diferencias: en Córdoba, los pasajes desde Buenos Aires resultan más baratos, lo que reduce el monto final. En Bariloche, el alojamiento influye de forma determinante en el mayor gasto.

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canasta estadia

En destinos internacionales, Miami encabezó la lista de opciones más costosas, con una canasta total de USD 8.107 para una semana. Le siguen Cancún (USD 6.713) y Punta Cana (USD 6.621). Bariloche superó en precio a Santiago de Chile (USD 4.480) y Río de Janeiro (USD 4.388), situándose por encima de estos destinos internacionales en la comparación general. Según Ecosur, vacacionar en Bariloche insume USD 370 más que en Santiago y USD 470 más que en Río.

Al analizar solo la canasta estadía —alojamiento y comidas—, Río de Janeiro y Cancún se destacan como las alternativas más accesibles entre todas las analizadas, con valores de USD 2.055 y USD 2.057 respectivamente. En contraste, Bariloche demandó casi USD 4.000 para cubrir esos gastos, superando incluso a Miami o Punta Cana. Mendoza y Punta Cana registraron costos intermedios, mientras que Miami y Santiago de Chile, con cifras cercanas a USD 2.600, exhibieron niveles similares en este aspecto.

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canasta vacaciones

Para el cálculo de alojamiento, Ecosur recurrió a plataformas como Booking y Despegar, seleccionando la mediana de hoteles tres estrellas, dos habitaciones con desayuno incluido y tarifas con impuestos. El relevamiento de comidas consideró menús en restaurantes y locales de comida rápida, ponderando diez comidas en restaurante y cuatro en locales rápidos, además de dos meriendas fuera del hotel. Cada comida en restaurante incluyó una bebida de 500 ml y un plato principal de carne con papas por persona.

El informe detalló que los costos de traslado para los destinos nacionales se basaron en la mediana de vuelos directos ida y vuelta en clase económica desde Buenos Aires, con datos de plataformas como Almundo, Despegar y TurismoCity al inicio de julio. Para destinos internacionales, el cálculo también sumó el seguro médico internacional de la categoría “Classic” según datos de Assist Card.

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El costo de los vuelos hace la diferencia

La diferencia entre la canasta total de destinos nacionales e internacionales respondió en gran medida al costo de los vuelos. Ecosur indicó que, si el viaje a destinos argentinos se hiciera en auto, los costos bajarían considerablemente y la brecha respecto a los destinos del exterior se ampliaría aún más.

El estudio señaló que el precio del alojamiento en Bariloche duplica al de Córdoba (USD 2.599 frente a USD 1.240) y supera ampliamente al de Mendoza y Salta. La demanda estacional en Bariloche durante el receso invernal y el aumento de precios en restaurantes y servicios inciden en esa diferencia.

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El análisis de los destinos internacionales mostró que el valor del dólar y la competencia entre hoteles influyen en las tarifas. En Cancún, la presencia de sargazo en las playas impactó en la demanda y llevó a una baja en los precios de alojamiento. Por el contrario, Miami y Punta Cana se mantienen entre los destinos más caros debido al alto costo del transporte aéreo y la demanda de turistas internacionales.

A pesar de que Bariloche superó a algunos destinos extranjeros en el costo de alojamiento y comidas, la canasta total de vacaciones en la Argentina se mantuvo por debajo de la mayoría de los destinos internacionales, salvo Santiago de Chile y Río de Janeiro. Solo Córdoba, Mendoza y Salta ofrecieron alternativas más económicas que cualquier ciudad del exterior contemplada en el estudio.

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