Crimen y Justicia

Pidieron absolver por prescripción al ex Gran Hermano Marcelo Corazza en la causa por abuso sexual infantil

Fue en el marco del juicio que también lo investiga por corrupción de menores y trata de personas. El fiscal además argumentó falta de pruebas en la acusación de asociación ilícita

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La declaración de Marcelo Corazza antes del inicio del juicio en su contra
Marcelo Corazza

La fiscalía pidió la absolución de Marcelo Corazza en el juicio que lo investiga por corrupción de menores, trata de personas y abuso sexual. Fue el fiscal general Juan García Elorrio, quien consideró que los delitos más antiguos atribuidos al ex ganador de Gran Hermano estaban prescriptos por el paso del tiempo y que los hechos más recientes carecen de pruebas para sostener una acusación sólida contra el imputado. 

Corazza fue acusado puntualmente de un episodio ocurrido en 2001, cuando presuntamente cometió abuso sexual y exhibiciones obscenas contra un menor de entre 11 y 13 años, tras un encuentro facilitado por el presunto líder de la organización, Francisco Angelotti Notarbartolo.

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El pedido de absolución de la fiscalía para Corazza se extiende a la acusación de asociación ilícita, por la que también solicitó el sobreseimiento para todos los imputados. Para los otros cuatro acusados, el Ministerio Público Fiscal pidió penas de prisión: 22 años para Angelotti Notarbartolo, 11 años para Leandro Aguiar y 10 años para Fernando Charpenet y Raúl Mermet.

Marcelo Corazza detenido
Así fue detenido Marcelo Corazza

La fiscalía sostiene que estos imputados tuvieron roles activos en la captación y sometimiento de adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, desde 1999 hasta marzo de 2023.

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En el juicio, que se desarrolla a puertas cerradas en el Tribunal Oral Federal N°3, la fiscalía remarcó que, pese a los planteos de prescripción, corresponde fijar una reparación económica destinada a las víctimas, la cual deberá ser afrontada solidariamente por quienes resulten condenados. Este resarcimiento busca compensar los daños ocasionados a los menores que, según la acusación, fueron captados mediante engaños y promesas de beneficios a cambio de someterse a abusos sexuales.

El proceso judicial y la acusación

La acusación surgió a partir de la hipótesis construida por los fiscales Carlos Rívolo y Alejandra Mángano, quienes describieron a la banda como una estructura dedicada a captar adolescentes varones para someterlos, mediante engaños, a distintas prácticas sexuales con adultos, fomentando además su corrupción y prostitución.

Para los fiscales, estos hechos se cometieron en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Misiones, desde 1999 hasta marzo de 2023.

El origen del expediente data del 24 de octubre de 2022, cuando la denuncia de una víctima ante la PROTEX —la fiscalía especializada en trata de personas— derivó en la intervención de la justicia ordinaria y, poco después, en la federal.

Juicio a Marcelo Corazza
El acusado Fernando Charpenet (a la izquierda, de remera verde), junto a sus abogados (fiscales.gob.ar)

Una vez federalizada la investigación a través del tribunal de Comodoro Py 2002, la fiscalía graficó la magnitud: “Esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”.

Las detenciones y el giro judicial

Corazza fue arrestado inicialmente el 20 de marzo de 2023, tras ser acusado de encontrarse en 2001 con un menor de 14 años en su automóvil, episodio en el que se le imputa haberse masturbado delante del adolescente.

Con él cayeron otros cuatro hombres, imputados por cargos aún más graves relacionados con trata de personas y abuso sexual. Tras un mes, Corazza recuperó la libertad porque la calificación en su contra aún no alcanzaba la figura más severa, aunque la Cámara de Apelaciones incluyó posteriormente la acusación de integrar una “asociación ilícita dedicada a la explotación sexual infantil” para todos los imputados.

El productor fue detenido otra vez el 31 de mayo de ese año y quedó alojado en la Unidad Penal de Ezeiza hasta noviembre, ya con el caso radicado de forma definitiva en los tribunales federales.

Los roles definidos por la investigación

La pesquisa identificó a Francisco Rolando Angelotti como el supuesto líder de la banda. Se lo acusa por tratar de personas con agravantes (engaño, aprovechamiento de vulnerabilidad, reiteración en más de tres víctimas y hechos consumados en cinco ocasiones), promoción de la prostitución, abuso sexual continuado con acceso carnal y tenencia de imágenes de abuso infantil.

La fiscalía afirmó: “Hemos visto las diversas estrategias utilizadas por el líder de esta organización delictiva, destinadas a reclutar jóvenes varones menores de edad. Comenzaban por ganarse su respeto, admiración, confianza y dominar así su voluntad para luego someterlos a todo tipo de actos sexuales, tanto para su satisfacción personal como para la de otros adultos”.

Junto a Angelotti, la acusación señala a Marcelo Corazza, Ignacio Mermet, Fernando Charpenet y Leandro Aguiar como integrantes activos de la organización. En particular, atribuyen a Angelotti y Aguiar el rol de captar a los menores usando aplicaciones de citas, aprovechando su falta de madurez y situaciones precarias. Según la investigación, los adolescentes eran después persuadidos para mantener relaciones con adultos, entre ellos los propios coimputados Mermet y Charpenet.

En la fase previa al juicio oral, Corazza se mantuvo firme en su postura de inocencia. En declaraciones públicas sostuvo: “Soy inocente”. Cuando fue consultado sobre cómo se prepara para defenderse, aseguró: “No me estoy preparando de ninguna forma, solo voy a contar mi vida. Yo no me defendí nunca hasta ahora”. Añadió que solo busca ser escuchado “donde me tengo que defender, que es en la Justicia” y expresó que espera que “termine todo este mal momento ya”.

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