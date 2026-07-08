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Si quieres grabar a alguien con las Meta Ray-Ban y desactivas esta función tus gafas quedarán inservibles

La empresa reaccionó a un truco que se había hecho viral en redes para manipular las gafas y evitar la alerta de grabación

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Meta actualizó de forma obligatoria las Ray-Ban Meta para detectar manipulaciones del LED de grabación y bloquear la cámara.(REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)
Meta actualizó de forma obligatoria las Ray-Ban Meta para detectar manipulaciones del LED de grabación y bloquear la cámara.(REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Meta pone freno a las manipulaciones que permitían grabar sin aviso con las gafas inteligentes Ray-Ban. La empresa ha decidido tomar medidas tras detectar que algunos usuarios estaban sorteando el sistema de privacidad, lo que generó gran preocupación sobre el uso indebido de la tecnología en espacios públicos.

Durante los últimos meses, proliferaron en redes sociales vídeos enseñando métodos para eliminar la luz LED frontal, que avisa cuando las gafas están grabando. Estos trucos no solo se viralizaron, sino que dieron pie a la aparición de un mercado clandestino donde, por unos 100 dólares, era posible modificar las gafas para que la cámara funcionara sin generar el aviso visual obligatorio.

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La manipulación consistía en acceder al LED, romper el cristal y taladrar la bombilla, para luego sustituir el cristal sin tocar el sensor de luz. Así, el sistema no detectaba que el aviso estaba bloqueado, permitiendo grabar de forma inadvertida.

Los tutoriales y servicios para realizar este “hack” se ofrecían en plataformas como Wallapop, Vinted o Facebook Marketplace, lo que facilitó su expansión y su acceso a usuarios poco experimentados.

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El hack de las Ray-Ban Meta consistía en dañar la luz LED frontal para evitar el aviso de privacidad mientras la cámara seguía activa.(REUTERS/Carlos Barria)
El hack de las Ray-Ban Meta consistía en dañar la luz LED frontal para evitar el aviso de privacidad mientras la cámara seguía activa.(REUTERS/Carlos Barria)

Quienes usen este truco perderán la funcionalidad de las Ray-Ban Meta

La compañía desplegó una actualización global y obligatoria para todos los modelos Ray-Ban Meta, cuyo objetivo central es detectar alteraciones en el LED de grabación y, en caso de encontrar evidencia de manipulación, bloquear la cámara de forma irreversible.

Esta decisión implica que, si el sistema detecta daños estructurales en el indicador luminoso, el sensor fotográfico quedará inutilizado para siempre.

Aunque las gafas seguirán funcionando con otras tecnologías, como los altavoces o el asistente de inteligencia artificial, nunca más podrán grabar ni tomar fotografías. Al tratarse de un bloqueo por software, no existe posibilidad de reversión a través del servicio técnico.

El mecanismo de detección no ha sido explicado en detalle por Meta, pero se sabe que las gafas cuentan con sistemas que distinguen entre cubrir el LED con un dedo o una pegatina y manipular físicamente el componente. Los usuarios que optaron por métodos más sofisticados lograron eludir las primeras barreras, pero con la nueva actualización, cualquier daño intencionado puede activar el bloqueo permanente.

Meta estableció que si detecta daños estructurales en el LED de las Ray-Ban Meta, la cámara quedará inutilizada de forma irreversible. (REUTERS/Temilade Adelaja)
Meta estableció que si detecta daños estructurales en el LED de las Ray-Ban Meta, la cámara quedará inutilizada de forma irreversible. (REUTERS/Temilade Adelaja)

La ofensiva de Meta no se limita al plano técnico. La compañía también ha iniciado acciones legales contra personas y empresas que ofrecen servicios de manipulación del LED. Ya se reporta la eliminación de anuncios en plataformas de compraventa y la preparación de demandas contra talleres que venden estas alteraciones, lo que marca un cambio decisivo en la estrategia de protección de la privacidad.

Meta quiere evitar ser usado para invadir la privacidad de las personas

El interés por manipular las Ray-Ban Meta no es casualidad. Se trata de un dispositivo con autonomía y alta calidad de imagen, cuya segunda generación mejoró prestaciones y diseño. Para quienes buscan registrar imágenes en espacios públicos sin ser detectados, la posibilidad de desactivar el aviso visual representaba una ventaja innegable.

La polémica se intensificó cuando investigaciones periodísticas, como la realizada por Svenska Dagbladet y Göteborgs-Posten, revelaron que las gafas podían grabar en situaciones de máxima intimidad, incluso en baños o habitaciones privadas. Parte de estos vídeos eran revisados por trabajadores externos, lo que puso en entredicho el manejo de la privacidad y el tratamiento de los datos recogidos.

Las gafas Meta Ray-Ban Display estarán disponibles en Estados Unidos a finales de septiembre a un precio menor de 800 dólares. (Foto: Meta)
Meta inició acciones legales contra personas y empresas que ofrecen servicios para manipular el LED de las gafas inteligentes Ray-Ban.(Foto: Meta)

Frente a estas denuncias, Meta defendió que sus sistemas incluyen mecanismos de protección, y ahora refuerza su discurso con una política de tolerancia cero ante cualquier intento de eludir el aviso de grabación.

Según la compañía, “mejoramos continuamente nuestra capacidad de detección de manipulaciones y, actualmente, estamos actualizando las gafas para que desactiven la cámara si detectan que el LED ha sido manipulado o destruido físicamente”.

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