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Gafas inteligentes Ray-Ban Meta llegan a Perú: precios, modelos disponibles y características

Los lentes cuentan con Meta AI, un asistente de inteligencia artificial que opera en tiempo real para responder consultas, dar sugerencias y enviar recordatorios

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Mujer con gafas de montura negra y lentes transparentes, chaqueta de vinilo y pendientes dorados; a la derecha, gafa de sol negra Ray-Ban con lentes verdes
Las Ray-Ban Meta llegan a Perú con un precio de entrada de 1.690 soles. (Ray-Ban Meta)

Las gafas Ray-Ban Meta con cámara e inteligencia artificial ya están disponibles en Perú desde 1.690 soles en los modelos Wayfarer, Blayzer y Scriber.

Los lentes integran Meta AI, un asistente de inteligencia artificial que entrega sugerencias, respuestas y recordatorios en tiempo real: desde recetas para el almuerzo hasta la ubicación del auto estacionado. También permiten aprender sobre lugares de interés durante un viaje y traducir conversaciones en seis idiomas sin conexión Wi-Fi.

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La cámara de 12 MP con ángulo ultra gran angular registra fotos y videos sin necesidad de sacar el teléfono.

El comando de voz “Oye, Meta, toma una foto” activa el obturador con las manos libres. Un sistema de cinco micrófonos acompaña la captura de video para mayor precisión de audio.

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Incorporan Meta AI, un asistente que responde preguntas y envía recordatorios al instante. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Incorporan Meta AI, un asistente que responde preguntas y envía recordatorios al instante. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué se puede hacer con las gafas Ray-Ban Meta

Frente a la Torre Eiffel en París, basta decir “Oye, Meta, cuéntame la historia de la Torre Eiffel” para que el asistente de inteligencia artificial de las gafas Ray-Ban Meta narre datos sobre la estructura a través de los altavoces integrados en las patillas.

Esos dos altavoces de oído abierto reproducen música, llamadas y respuestas de Meta AI sin bloquear los sonidos del entorno.

Un conjunto de cinco micrófonos personalizados prometen audio nítido en llamadas y capturas de voz, mientras el sistema de control permite operar todo sin tocar el teléfono: comandos de voz para llamar, enviar mensajes o ajustar la reproducción, y un panel táctil ultrarrápido con botón de captura dedicado para quienes prefieren el contacto directo.

Gafas inteligentes Ray-Ban Wayfarer negras con lentes transparentes sobre un fondo blanco, mostrando la montura frontal y las patillas
Su cámara de 12 MP captura fotos y videos con las manos libres. (Ray-Ban / Meta)

La cámara registra imágenes de 3.024 x 4.032 píxeles y graba video de hasta 2.203 x 2.938 píxeles a 30 fps.

Un comando de voz activa el obturador con las manos libres; el estuche de carga extiende la autonomía hasta 48 horas en total, con nueve horas de uso continuo por carga. La memoria interna de 32 GB almacena más de 500 fotos o más de 100 videos de 30 segundos.

Las gafas operan con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3, y son compatibles con iOS 14.4 y Android 10 como versiones mínimas.

La aplicación Meta AI, obligatoria para activar la experiencia completa, permite importar y compartir contenido, editar fotos con inteligencia artificial y mantener los lentes actualizados.

Cinco micrófonos garantizan audio claro en llamadas y grabaciones. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo
Cinco micrófonos garantizan audio claro en llamadas y grabaciones. REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo

Qué precio tienen las gafas Ray-Ban Meta en Perú

Las gafas Ray-Ban Meta llegan a Perú distribuidos en tres rangos de precio según el tipo de cristal: desde 1.690 soles hasta 2.050 soles.

Meta cobra por funciones de sus gafas inteligentes

Meta prueba un plan de suscripción mensual para sus gafas con inteligencia artificial que desbloquea funciones avanzadas no disponibles en la versión gratuita.

El plan se llama Meta One Premium e incluye acceso extendido a Conversation Focus, una herramienta que aísla y amplifica la voz de la persona a la que el usuario mira en entornos ruidosos, además de soporte técnico prioritario.

(Ray-Ban Meta)
Meta evalúa cobrar una suscripción mensual para acceder a funciones premium de las gafas. (Ray-Ban Meta)

La función Conversation Focus está disponible sin costo durante tres horas al mes. Los suscriptores de Meta One Premium acceden a 15 horas mensuales. El saldo no utilizado no se acumula ni se traslada al ciclo siguiente. Si un usuario gratuito agota su cupo, puede contratar el plan pago o esperar a que el límite se renueve al inicio del mes siguiente.

Meta aclaró que la suscripción no es obligatoria: todos los propietarios de las gafas conservan acceso gratuito a las funciones de inteligencia artificial dentro del límite mensual establecido. La prueba del plan se encuentra disponible solo en algunos países.

Las gafas no son el único producto de Meta que incorpora suscripciones. La compañía lanzó planes de pago para Facebook, Instagram y WhatsApp bajo la denominación Plus.

Instagram Plus y Facebook Plus cuestan USD 3,99 por mes; WhatsApp Plus, USD 2,99. Ninguno de los tres elimina la publicidad ni modifica la experiencia gratuita para quienes no se suscriban.

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