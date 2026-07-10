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Lista de iPhone compatibles para el próximo iOS 27 y cuáles se quedan por fuera

La nueva versión de iOS llegará a 31 modelos de iPhone, pero las funciones de IA solo estarán disponibles en los equipos más recientes

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iOS 27 - iPhone - iPadOS 27 - tecnología - 19 de mayo
Apple se encuentra a poco de lanzar iOS 27 y ya se conoce qué modelos de iPhone se podrán actualizar. (Imagen ilustrativa Infobae)

iOS 27 se encuentra pronto a estrenarse en septiembre y Apple mantendrá la compatibilidad con los mismos modelos de iPhone que actualmente pueden ejecutar iOS 26. La decisión significa que millones de usuarios podrán actualizar sus dispositivos sin necesidad de cambiar de teléfono.

La nueva versión del sistema operativo incorpora mejoras de rendimiento, optimizaciones en AirDrop, un diseño renovado y nuevas capacidades para Siri y Apple Intelligence. Sin embargo, estas últimas dependerán del hardware de cada dispositivo, por lo que tener un iPhone compatible no garantiza disfrutar de todas las novedades.

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Si tienes dudas sobre si podrás instalar iOS 27, lo primero es verificar el modelo de tu iPhone y compararlo con la lista oficial de equipos compatibles.

Apple amplía las funciones de Siri AI y Apple Intelligence en la segunda beta para desarrolladores de iOS 27.
Apple amplía las funciones de Siri AI y Apple Intelligence en la segunda beta para desarrolladores de iOS 27.

Estos son los iPhone compatibles con iOS 27

Apple mantuvo el soporte para todos los dispositivos que actualmente ejecutan iOS 26. En total, 31 modelos podrán instalar la actualización.

La lista incluye:

  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17
  • iPhone 17e
  • iPhone Air
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16
  • iPhone 16e
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11
  • iPhone SE (3.ª generación)
  • iPhone SE (2.ª generación)

Si tu dispositivo aparece en esta lista, podrás instalar iOS 27 cuando Apple publique la versión definitiva.

Al interactuar con Siri AI, se habilitará una ventana en la parte superior de la pantalla del dispositivo. (Apple)
Todos los iPhone que cuentan con iOS 26, podrán acceder a iOS 27. (Apple)

Qué modelos quedan fuera

Los usuarios con dispositivos anteriores al iPhone 11 deberán permanecer en versiones anteriores del sistema operativo.

Los modelos que no recibirán iOS 27 son:

  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (1.ª generación)

En estos casos, la única forma de acceder a las novedades de iOS 27 será adquirir un modelo más reciente.

Apple permitirá a los usuarios ajustar que tan visible quieren que sea el efecto Liquid Glass. (Apple)
No todos los iPhone recibirán la nueva actualización del sistema operativo de Apple. (Apple)

Cómo saber qué iPhone tienes

Si no recuerdas el modelo exacto de tu teléfono, comprobarlo es muy sencillo.

Solo debes seguir estos pasos:

  1. Abre Ajustes.
  2. Ingresa en General.
  3. Pulsa Información.
  4. Revisa el apartado Nombre del modelo.

Allí aparecerá el nombre completo del dispositivo para verificar si forma parte de la lista de compatibles.

Apple contará con funciones avanzadas de IA en su nuevo iOS 27.
Apple contará con funciones avanzadas de IA en su nuevo iOS 27. (Apple)

No todos tendrán las mismas funciones

Aunque Apple mantuvo la compatibilidad con una gran cantidad de dispositivos, la experiencia cambiará según el modelo. La compañía dividió las novedades de iOS 27 en tres niveles.

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El primero corresponde a todos los iPhone compatibles, que recibirán el nuevo diseño, mejoras de estabilidad, optimizaciones del sistema y un incremento en el rendimiento general.

Apple asegura que las aplicaciones podrán abrirse hasta un 30 % más rápido y que AirDrop ofrecerá transferencias hasta un 80 % más veloces en determinados escenarios.

iOS 27 - iPhone - Apple - actualización - tecnología - 9 de junio
Apple estrenará su nueva Siri con iOS 27. (Captura Apple)

Apple Intelligence solo llegará a algunos modelos

Las funciones de inteligencia artificial requieren mayor potencia de procesamiento.

Por ello, Apple Intelligence únicamente estará disponible en los siguientes dispositivos:

  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • Toda la familia iPhone 16
  • Toda la familia iPhone 17
  • iPhone Air

Los iPhone 15 y iPhone 15 Plus quedan excluidos porque disponen de 6 GB de memoria RAM, mientras que Apple Intelligence necesita al menos 8 GB para ejecutar los modelos de IA de manera local.

Además, las funciones más avanzadas de Siri estarán reservadas exclusivamente para:

  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air

Estos equipos podrán ejecutar el nuevo modelo de inteligencia artificial directamente en el dispositivo, ofreciendo respuestas más naturales, voces expresivas y un sistema de dictado más avanzado.

John Giannandrea, jefe de IA de Apple, dejó su puesto.
No todos los modelos de iPhone con iOS 27 serán compatibles con Apple Intelligence.

Qué debes revisar antes de actualizar

Antes de instalar iOS 27, Apple recomienda cumplir algunos requisitos básicos para evitar problemas durante la actualización.

Entre ellos destacan:

  • Contar con al menos 15 GB de espacio libre, aunque lo ideal es disponer de unos 20 GB.
  • Tener una conexión Wi-Fi estable.
  • Mantener el iPhone con un mínimo del 50 % de batería o conectado al cargador.
  • Realizar una copia de seguridad en iCloud o en una computadora.

Seguir estas recomendaciones reduce el riesgo de pérdida de información y permite completar la instalación sin interrupciones.

Con iOS 27, Apple apuesta por mejorar el rendimiento sin dejar atrás a los usuarios que todavía utilizan modelos con varios años de antigüedad. Sin embargo, las funciones más innovadoras, especialmente las relacionadas con inteligencia artificial, seguirán estando reservadas para los dispositivos más recientes.

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