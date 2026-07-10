Cuál será la primera pick up híbrida argentina: tres marcas se preparan para lanzar los modelos electrificados en 2027

Un nuevo capítulo se abrirá en 2027 para las pickups argentinas con la llegada de las primeras tres versiones híbridas. REUTERS/Mike Blake/File Photo

La Argentina es el cuarto mayor productor de pick ups medianas del mundo por detrás de Estados Unidos, China y Tailandia, y por lo tanto, esa categoría de vehículos es la que concentra el mayor interés de las terminales automotrices locales.

Hay dos grandes motivos. Por un lado, está la tradición local, el gusto por este tipo de vehículo, muy asociado también a la geografía y la topografía de un país con actividad productiva relacionada con el agro, la minería y el oil & gas, además del uso recreativo en montaña, sierras, campo y playas.

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Pero la otra gran razón para la apuesta de las marcas por las pick up radica en que son también el vehículo que mejor se adapta a la demanda de todos los países de la región. De hecho, la Toyota Hilux es actualmente el auto más vendido en 19 países de Latinoamérica, que se llevan el 80% de la producción de la planta argentina de Zárate.

Por ese motivo, en la actualidad se fabrican en las plantas locales 51 versiones distintas de camionetas medianas entre Toyota (17), Ford (15), Volkswagen (11), Fiat (5) y Ram (3). Y serán más aún cuando a fin de año se empiece a producir la nueva Renault Niágara, que aunque será una camioneta del segmento C y no una D como las mencionadas, tiene como objetivo exportar más del 50% de su producción.

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La estructura de una pickup híbrida consta del motor térmico, un motor eléctrico y una batería en la parte trasera inferior de la caja de carga

Y serán más todavía el año próximo, porque tanto Toyota, como Ford y Volkswagen, comenzarán a producir nuevas versiones de Hilux, Ranger y Amarok, dentro de un proceso de renovación y apuesta más fuerte aún por la producción de pick ups como potencia de la industria automotriz nacional.

La diferencia con las actuales versiones de los tres modelos, sin embargo, radica en que las tres marcas incorporarán a su gama la esperada electrificación de las camionetas. Y aunque no se lo hayan propuesto como meta, existe una competencia interna entre las tres marcas por ser la primera marca en lanzar una pick up híbrida al mercado argentino. Aunque el escenario es el mismo, las circunstancias y los proyectos no lo son, sino más bien tienen diferencias sustanciales entre sí.

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Toyota parece ser la más adelantada, ya que la inversión en la planta de Zárate, cuyo monto se anunciará en diciembre próximo, ya está en ejecución desde hace varios meses y continuará durante 2026, de manera tal que “un viernes se termine la producción de la actual Hilux y el lunes comience la nueva”.

La nueva Toyota Hilux llegará a comienzos de 2027 en versiones turbodiésel e hibrida. Sería la única que no tendrá un híbrido enchufable sino un Mild-Hybrid

Se presume que la primera nueva Hilux saldrá de punta de línea en algún momento de enero, pero no hay confirmación alguna de la marca, que ante cada consulta solo responde que “lo sabrán todo en diciembre”.

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De todos modos, que la nueva Hilux salga con el inicio del año no significa que la versión electrificada también tenga esa misma fecha de lanzamiento, que podría llegar un poco más adelante, incluso dentro del primer trimestre.

Qué tecnología de propulsión tendrá, sin embargo, sigue siendo una incógnita, aunque siendo que las Hilux electrificadas que ya se venden en el mundo son solo microhíbrida y full eléctrica (ya se venden incluso en Bolivia y Chile), la lógica indica que un híbrido suave tiene más posibilidades que un motor únicamente eléctrico, especialmente por la escala de producción que requiere la planta de Zárate para el abastecimiento regional.

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Por qué no una Hilux híbrida autorecargable como son actualmente los Corolla, Corolla Cross y Yaris Cross, o una híbrida enchufable como es la nueva RAV4, se responde solo: todos esos vehículos tienen motor naftero y Hilux es diésel. Existe la Toyota Tacoma híbrida, de hecho, pero es naftera también.

La Ford Ranger PHEV es la versión híbrida enchufable que se fabricará en Argentina

Ford es la marca que ya tiene definido el modelo y lo anunció a fin de año pasado. Resta saber si habrá solo una versión de la Ranger PHEV (híbrida enchufable), o más de una, pero está confirmado que la pickup que actualmente se fabrica en Sudáfrica para abastecer al mercado europeo se empezará a producir en Argentina en 2027.

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Lo que puede demorar su lanzamiento en el mercado local es que presumiblemente habrá otro lanzamiento antes, con el inicio del año, ya que Ford también empezará a fabricar en General Pacheco la Ranger Tremor, que contrariamente a la PHEV, es la versión naftera y la más potente que Ford fabricará en Argentina.

Por último, Volkswagen, es la marca que está haciendo la mayor transformación en su fábrica argentina porque la nueva Amarok será un vehículo completamente nuevo que sólo heredará el nombre de la actual camioneta que acaba de cumplir 16 años y 800.000 unidades en Pacheco.

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La nueva Volkswagen Amarok es la única pickup que todavía no existe en ninguna parte del mudo. Pero tendrá una versión híbrida enchufable también.

La nueva Amarok es producto de un Joint Venture de Volkswagen y SAIC en China, y se trata de un vehículo distinto al actual, lo que demandó una inversión de USD 580 millones porque implicó transformar gran parte de la línea de producción en la fábrica.

Días atrás, durante un evento con la prensa en Mendoza, el presidente de Volkswagen Argentina, Marcellus Puig, adelantó que la nueva camioneta se lanzará al mercado a fines del primer trimestre de 2027, y que entre sus versiones tendrá una híbrida enchufable que reemplazará a la actual V6 como la más potente de la gama Amarok. Lo que no dijo el ejecutivo brasileño es si la Amarok híbrida enchufable se lanzará simultáneamente con la turbodiésel o llegará un poco después.

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