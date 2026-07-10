Se negó a hacer el festejo más viral del Mundial y salió en TV a dar una insólita explicación: “Pueden ganar lo que sea, pero no voy a remar”

El "remo vikingo" después de cada victoria se transformó en un símbolo de la selección de Noruega durante el Mundial 2026 (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

Las cámaras enfocan las tribunas de Noruega. El equipo, que trajo la estética “vikinga” desde la foto de presentación del plantel para el Mundial, se prepara para realizar una celebración que ya es viral en la Copa del Mundo. El remo vikingo comandado desde el campo de juego por los futbolistas y replicado en las tribunas por los fans está a punto de comenzar. Pero de repente, un paneo capta la imagen de Emil Anners Lappen: está inmóvil, con la mirada perdida y sus brazos semicruzados mientras el resto de los aficionados replica el movimiento de los remos.

Su imagen se viraliza alrededor del mundo, se convierte en una curiosidad dentro de una celebración que se replica en cada rincón de Noruega, pero también en distintas partes del planeta. “Hay alguien que no quiere formar parte del juego”, remarca el comentarista de la cadena noruega NRK cuando se enfoca el primer plano sobre este simpatizante tras el 3-2 ante Senegal en la fase de grupos.

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“Creo que el remo fue una idea estúpida desde el principio. Nunca me ha gustado. ¡Se ha hablado bastante de eso (de quedarme quieto), sin duda! Me quedo quieto de forma ostentosa cuando la gente empieza a remar. Tengo que defender mi opinión, y en el futuro tampoco habrá más discusiones. Si de repente empezara a remar ahora, se enterarían enseguida por televisión; una vez que empiezas, tienes que llegar hasta el final, creo", explicó por entonces ante el diario noruego Verdens Gang.

El tema siguió escalando y, horas antes de disputar una histórica llave de cuartos de final contra Inglaterra, Lappen fue entrevistado por la cadena Sky News: aseguró que se niega a realizar el “Viking row” por una imprecisión histórica.

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Emil Anners Lappen insistió con que le parecía “realmente estúpida” la celebración y que la sentía una copia de lo que hacían en Islandia (el aplauso vikingo durante la Eurocopa 2016). “Y además es objetivamente un error: ellos no remaron; cruzaron el Atlántico a vela”, aseguró.

La imagen que se hizo viral en Noruega

Cuando le plantearon que los fans de Noruega remaban antes de aplaudir, Lappen insistió en su postura: “Pero cambiar un movimiento no basta para que deje de ser una mera copia de lo que ellos hicieron exactamente. Lo único que querían era provocar la misma reacción en la gente, y luego simplemente cambiaron el movimiento. Es lo mismo”.

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Pero el enojo por la diferencia “histórica” con lo sucedido es lo que más llamó la atención de sus argumentos: “Los vikingos cruzaron el Atlántico navegando. No lo cruzaron remando”, insistió. “En una canción que sacaron junto con lo del remo, decían que iban a cruzar el Atlántico a remo, y eso me ha molestado”, aclaró, antes de marcar su diferencia: “Los vikingos remaban río arriba, pero para cruzar el Atlántico navegaban”.

La entrevistadora le preguntó, entonces, si aunque los vikingos remaban lo que le molestó realmente es que Noruega había cruzado el océano para ir a Estados Unidos a disputar el Mundial y eso debían hacerlo “navegando”, Lappen fue contundente: “Sí”.

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Ante esa respuesta, la conductora insistió si no pensaba que por esa apreciación no se estaba perdiendo de algo más grande que era apoyar a su país y si no se trataba, al final y al cabo, de un poco de diversión. “Se puede decir así, pero cuando lo sacaron me pareció una tontería. Quería demostrar que no me gustaba, y creo que dejé claro mi mensaje”, sentenció.

La icónica celebración de los fans de Noruega (Foto: Reuters/Carlos Barria)

De cara al choque del sábado, insistió con que no va a remar “en ningún lado” ni siquiera si logran un éxito histórico de alcanzar semifinales o finales: “Pueden ganar lo que quieran, yo no voy a remar”.

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De la mano de un Erling Haaland que suma 7 goles y el segundo máximo artillero del torneo detrás de Lionel Messi y Kylian Mbappé (8), Noruega tendrá una cita con la historia este sábado desde las 18hs (de Argentina) en el Miami Stadium: enfrentarán a Inglaterra por un pase a las semifinales de la Copa del Mundo.

Con el futbolista del Arsenal Martin Odegaard de capitán, el combinado nórdico ya firmó en este 2026 su mejor actuación en una Copa del Mundo teniendo en cuenta que contabilizó apenas tres presencias previas entre dos octavos de final (1938 y 1998) y una eliminación en fase de grupos (1994).

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"Norway is coming", titularon en redes: la selección de Noruega posó como vikingos en la previa del Mundial 2026 (Crédito: @Herrelandslaget / @davidyarrow)