Roja Directa TV - App Store en Google para ver partidos de la Copa Mundial: la búsqueda que roba datos financieros

Roja Directa en App Store es uno de los términos más buscados en Google y no deberías ingresar al enlace.

La búsqueda de transmisiones gratuitas de la Copa Mundial 2026 a través de términos como “Roja Directa TV App Store” o enlaces encontrados en Google se ha convertido en una de las estrategias más utilizadas por los ciberdelincuentes para atraer víctimas.

Especialistas en ciberseguridad como ESET advierten que estas páginas y aplicaciones no oficiales pueden exponer información personal y financiera, además de instalar programas maliciosos en los dispositivos.

PUBLICIDAD

Con el aumento del interés por los partidos del torneo, también crece la cantidad de sitios web que prometen acceso gratuito a las transmisiones. Muchos de ellos aparecen entre los resultados de búsqueda o son promocionados mediante anuncios y redes sociales, simulando ser plataformas legítimas.

Roja Directa ofrece partidos gratis, pero pueden traerte graves consecuencias si la usas.

Sin embargo, detrás de estas ofertas suele haber campañas de fraude diseñadas para obtener credenciales bancarias, contraseñas y datos de tarjetas de crédito.

Cómo operan estas páginas falsas

Los delincuentes aprovechan la popularidad de eventos deportivos para crear páginas con nombres similares a servicios conocidos. Al buscar términos relacionados con Roja Directa o supuestas aplicaciones para ver los partidos, los usuarios pueden terminar en sitios que imitan interfaces profesionales y prometen acceso inmediato al contenido.

PUBLICIDAD

En muchos casos, antes de permitir el supuesto acceso a la transmisión, solicitan crear una cuenta, introducir un correo electrónico o incluso registrar una tarjeta bancaria bajo el argumento de una “verificación de identidad” o un “periodo de prueba gratuito”. Esa información puede terminar en manos de los atacantes.

Otra táctica consiste en mostrar botones de descarga falsos que instalan programas maliciosos. Una vez ejecutados, estos pueden registrar las pulsaciones del teclado, robar contraseñas almacenadas en el navegador o monitorear la actividad del dispositivo.

PUBLICIDAD

Roja Directa TV no debe usarse para ver partidos de manera ilegal.

El riesgo de descargar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales

Los expertos también alertan sobre las supuestas aplicaciones de Roja Directa que circulan en internet. Aunque algunos sitios aseguran ofrecer archivos para Android o enlaces relacionados con tiendas de aplicaciones, muchas veces se trata de software modificado o distribuido desde fuentes no verificadas.

Instalar aplicaciones fuera de las tiendas oficiales incrementa significativamente el riesgo de introducir malware en el teléfono. Incluso si una aplicación parece funcionar correctamente, podría estar recopilando información del usuario sin autorización.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, se recomienda descargar aplicaciones únicamente desde las tiendas oficiales y verificar siempre el desarrollador, el número de descargas y las opiniones de otros usuarios antes de instalar cualquier programa.

La imagen muestra a una persona que ve un partido del Mundial 2026 en su teléfono celular desde un sillón, mientras en la pantalla aparece un ícono de advertencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos financieros son uno de los principales objetivos

Las campañas relacionadas con transmisiones deportivas suelen buscar algo más que generar visitas. El objetivo principal es obtener información que permita cometer fraudes financieros.

Entre los datos más codiciados se encuentran:

Números de tarjetas de crédito y débito.

Credenciales de banca en línea.

Contraseñas de correo electrónico.

Códigos de autenticación.

Información personal utilizada para suplantar la identidad de las víctimas.

Con estos datos, los delincuentes pueden realizar compras no autorizadas, acceder a cuentas bancarias o vender la información en mercados clandestinos.

Un primer plano muestra a una persona viendo un partido de fútbol en su celular, con logos de streaming ilegal como Rojadirecta y un balón tachados, simbolizando la lucha contra la piratería en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reducir el riesgo durante la Copa Mundial

Los especialistas recomiendan desconfiar de cualquier página que prometa ver gratuitamente partidos mediante enlaces poco conocidos o que solicite datos personales antes de acceder al contenido.

PUBLICIDAD

También aconsejan mantener actualizado el sistema operativo del celular o la computadora, instalar los últimos parches de seguridad y utilizar soluciones de protección capaces de detectar sitios maliciosos.

Otra medida importante consiste en verificar cuidadosamente la dirección web antes de ingresar cualquier información. Los ciberdelincuentes suelen utilizar dominios con pequeñas variaciones respecto a los originales para engañar a los usuarios.

PUBLICIDAD

Asimismo, nunca debe descargarse software desde ventanas emergentes o anuncios que prometan acceso inmediato a los partidos.

Se recomienda no ingresar a páginas piratas para ver el Mundial 2026 porque puede contener malware. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mejor alternativa sigue siendo utilizar plataformas oficiales

Aunque las transmisiones gratuitas pueden parecer una opción atractiva, el costo de caer en una estafa puede ser mucho mayor que el de una suscripción legítima. La pérdida de dinero, el robo de cuentas personales y la exposición de información confidencial son algunas de las consecuencias más frecuentes.

PUBLICIDAD

Durante la Copa Mundial, el incremento de búsquedas relacionadas con Roja Directa y otras plataformas similares también representa una oportunidad para los ciberdelincuentes, que adaptan rápidamente sus campañas a las tendencias del momento.

Por ello, los expertos insisten en que la forma más segura de seguir los partidos es utilizar los servicios oficiales de transmisión autorizados en cada país. Además de garantizar una mejor calidad de imagen y estabilidad, estas plataformas reducen considerablemente el riesgo de convertirse en víctima de fraudes, robo de datos financieros o infecciones por malware.

PUBLICIDAD