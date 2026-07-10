El novio de Cinzia asumió su error que provocó la sanción de Gran Hermano: “Quiero dar la cara porque me la mandé”

El descargo del novio de Cinzia de Gran Hermano

El episodio más reciente de Gran Hermano tuvo como protagonista inesperado a Dylan Gissi, pareja de Cinzia Francischiello, quien se vio envuelto en una polémica que trascendió las paredes del reality y desató una sanción colectiva. La situación dejó en evidencia el delicado equilibrio entre la emoción personal y el cumplimiento estricto de las reglas del juego televisivo y marcó el pulso semanal en la casa más famosa del país

La sanción impuesta afectó al presupuesto de los próximos días, generando malestar tanto entre los concursantes como en el público. El propio Dylan reconoció la magnitud del hecho: “Nunca fue mi intención jugar con el presupuesto de la casa ni poner en riesgo la comida. Sé lo que se esfuerzan por ganarla, lo que la cuidan y todo eso... me apena mucho la decisión”, expresó en un video dirigido a la audiencia y a quienes se vieron afectados por la consecuencia de su accionar.

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Al ingresar durante el segmento conocido como Congelados —una dinámica donde los visitantes deben cumplir reglas estrictas y retirarse en tiempo y forma—, Dylan priorizó transmitir tranquilidad y afecto a su pareja. Su estadía, sin embargo, se extendió más de lo permitido. Mientras se dirigía a Cinzia, ignoró la advertencia de la voz de Gran Hermano que le exigía abandonar la casa, lo que desencadenó la sanción colectiva.

Esta decisión de la producción fue distinta a las ocasiones previas en las que solo el jugador involucrado recibía un castigo. Ahora, la totalidad de los habitantes debió afrontar la penalización. La medida provocó enojo inmediato dentro de la casa, donde se multiplicaron los reproches y las miradas acusatorias.

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La visita de Dylan, novio de Cinzia, a la casa de Gran Hermano durante el segmento 'Congelados'

En redes sociales, la repercusión no tardó en hacerse sentir. La ola de críticas hacia Dylan se volvió tendencia, y algunos cuestionaron incluso el rol de Cinzia, aunque ella se disculpó rápidamente en nombre de su pareja ante sus compañeros. Las redes, sin embargo, exigieron un descargo directo por parte del responsable.

La reacción de Dylan fue rápida y contundente. “Hago esto antes de que empiece la gala para que si Cinzia está en placa, no digan que lo hago por eso. Pido disculpas a los participantes, por más que no lo vean, a sus familiares, a su fandom”, puntualizó, anticipando posibles especulaciones sobre su motivación. Su mensaje buscó frenar la escalada de hostilidad y, al mismo tiempo, asumir la responsabilidad del traspié.

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El anuncio oficial de Gran Hermano de una sanción impuesta a Cinzia y a la casa

En su declaración, Dylan fue enfático al señalar que no pretendía perjudicar a nadie: “Quiero dar la cara porque me la mandé. Soy responsable de eso y quiero disculparme. Los dos minutos que me tocaron pasaron volando, me paralicé...”. El joven insistió en que la emoción lo sobrepasó, justificando su olvido de las reglas en la intensidad del momento y su escasez de reacción ante la dinámica del formato.

Aseguró que su único objetivo era transmitir cariño y apoyo a Cinzia, alejándose de cualquier intención estratégica o de polémica. “No vi a nadie, era esa burbuja... estar frente a ella para brindarle mi amor, mi apoyo, mi cariño. Les deseo a todos que puedan vivir eso mismo alguna vez”, relató, subrayando el aspecto humano de la experiencia.

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Dylan, pareja de Cinzia, provocó una sanción colectiva en Gran Hermano tras incumplir las reglas del segmento Congelados

En el exterior, el fandom de Gran Hermano se dividió entre quienes comprendieron las razones emocionales de Dylan y aquellos que reclamaron mayor rigor en la aplicación de las reglas. El episodio, además, sirvió para poner en la mira el papel de los visitantes y el riesgo que implica cualquier desvío de la normativa por parte de quienes ingresan en calidad de familiares o amigos.

Dylan cerró su descargo con una reflexión sobre el desenlace: “Hice lo mejor posible y me quedé muy angustiado por la sanción, pero no podía hacer nada por remediarlo”. La frase sintetizó el sentimiento de impotencia y remordimiento que lo acompañó tras el incidente.

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