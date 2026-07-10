Los riesgos del autodiagnóstico con IA en El Salvador, según el infectólogo Navarro Marín

Un médico en El Salvador consulta una pantalla con simbología de inteligencia artificial, rodeado de expedientes en papel y un estetoscopio en un consultorio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La medicina en El Salvador enfrenta nuevos desafíos derivados de los avances tecnológicos y el uso extendido de inteligencia artificial (IA) en la atención médica. Esta mañana 10 de julio, en una entrevista en el programa Frente a Frente, el médico infectólogo Ernesto Navarro Marín abordó los riesgos y oportunidades que la tecnología plantea para el ejercicio clínico, así como el fenómeno preocupante de la resistencia a los antibióticos.

Durante la conversación, Navarro Marín recordó su participación en un programa de telemedicina en el país, implementado hace más de dos décadas. El especialista explicó que este proyecto permitía a la población de municipios sin acceso directo a médicos recibir atención por vía telefónica.

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“Teníamos un sistema de consultas por teléfono, donde los casos se resolvían gracias a la experiencia de los médicos que participábamos”, señaló Navarro Marín en Frente a Frente. Esta iniciativa se desarrolló mucho antes de la popularización de la teleconsulta digital y sirvió para salvar vidas en zonas rurales y semiurbanas.

El infectólogo subrayó que el éxito de ese modelo radicó en el conocimiento clínico acumulado por los profesionales, no en el uso automático de algoritmos o plataformas digitales. “Éramos médicos con experiencia, no bisoños. Sabíamos lo que estábamos haciendo”, afirmó. Este antecedente contrasta con el escenario actual, donde la tecnología ha evolucionado y ofrece herramientas más sofisticadas, pero también abre el debate sobre su uso adecuado.

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Ernesto Navarro Marín, infectólogo, durante su participación en el programa Frente a Frente, donde abordó los desafíos de la inteligencia artificial en la medicina salvadoreña (Cortesía: Frente a Frente).

IA en la medicina: apoyo y riesgos

La irrupción de la inteligencia artificial en la práctica médica plantea beneficios y peligros. Para Navarro Marín, la IA puede ser útil como herramienta de apoyo, pero advierte sobre el riesgo de delegar en sistemas automáticos decisiones clínicas que requieren criterio profesional.

“Yo tendría mis reservas. Si no se tiene el conocimiento básico de todas las enfermedades y de cómo afectan a la comunidad, pueden ocurrir muchos errores”, expresó el especialista durante la entrevista.

Uno de los problemas actuales es el autodiagnóstico. Cada vez más pacientes consultan a sistemas de IA antes de acudir a un médico, lo que genera situaciones complejas en consulta. “Hay pacientes que llegan ya con diagnóstico, basado en lo que obtuvieron de internet o inteligencia artificial, y muchas veces nada que ver”, relató Navarro Marín.

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El riesgo, según el infectólogo, reside en que la información médica que ofrece la IA no siempre contempla la historia clínica completa ni el contexto individual, elementos insustituibles en el proceso diagnóstico.

Ante este panorama, para Navarro Marín, la experiencia clínica y la consulta presencial siguen siendo irremplazables: “La presencial es básica precisamente para hacer un diagnóstico exacto y darle el mejor tratamiento al paciente”.

El especialista abogó la importancia de la consulta presencial frente al auge del autodiagnóstico digital en la medicina actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resistencia antimicrobiana: una amenaza vigente en El Salvador

El fenómeno de la resistencia a los antibióticos representa otro reto para la salud pública en El Salvador. Según el especialista, esta situación ya se observa en el país, especialmente en infecciones de vías urinarias. “El gobierno de los Estados Unidos advirtió hace quince o veinte años: ‘Médicos, cuídense, no haya abuso en el uso de los antibióticos, porque se va a dar un momento en que el paciente tenga bacterias resistentes a todos los antibióticos’. Y ya se está dando precisamente”, alertó el infectólogo en el espacio televisivo.

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La causa principal, explicó, radica en la prescripción inadecuada de antibióticos tanto por parte de médicos como de pacientes. Muchas personas recurren a estos medicamentos para tratar infecciones virales, donde no resultan eficaces.

El especialista recomendó completar los esquemas de vacunación y buscar atención profesional cuando los síntomas persisten o se agravan. Para Navarro Marín, la prevención y el uso racional de medicamentos siguen siendo las mejores herramientas para enfrentar tanto la resistencia antimicrobiana como los desafíos de la medicina digital.