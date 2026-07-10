Guatemala

Guatemala será la sede de la 67 asamblea de gobernadores del BID en marzo de 2027

El encuentro se realizará del 10 al 14 en la capital y reunirá a unos 4 mil asistentes de 53 países para abordar desarrollo, financiamiento y crecimiento sostenible, con amplia participación empresarial

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Tres hombres de traje sostienen documentos abiertos frente a una bandera de Guatemala; hay carteles con sus nombres, paredes de madera y lámparas colgantes
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, junto al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, y el presidente del BID, Ilan Goldfajn, muestran documentos firmados tras acuerdos en Guatemala. (Ministerio de Finanzas Públicas)

Guatemala será sede de la 67.ª Asamblea de Gobernadores del BID en marzo de 2027, una cita que reunirá en la Ciudad de Guatemala a miles de líderes económicos y financieros con el objetivo de debatir desarrollo, financiamiento y crecimiento sostenible, mientras el país busca exhibir su estabilidad macroeconómica, su ubicación estratégica y su potencial de inversión. DE acuerdo con información del Ministerio de Finanzas Públicas.

La organización prevé la llegada de alrededor de 4.000 participantes de 53 países, con una presencia destacada del sector privado: cerca de la mitad de los asistentes provendrán de ese ámbito, incluidos unos 400 directores ejecutivos y 700 altos ejecutivos. Durante cuatro días, las delegaciones discutirán desafíos y oportunidades para América Latina y el Caribe.

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El inicio formal de la preparación quedó sellado con la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno de Guatemala y el Grupo BID. El acuerdo establece el marco de cooperación para coordinar la planificación de la 67.ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo y la 41.ª Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores de BID Invest.

La firma se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura y fue suscrita por el ministro de Finanzas Públicas Jonathan Menkos Zeissig y el presidente del Grupo BID Ilan Goldfajn, con la participación del presidente Bernardo Arévalo de León como testigo de honor. En el acto también estuvieron presentes integrantes del gabinete y cooperantes internacionales.

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Tres hombres con traje y corbata, dos se dan la mano. Hay una bandera de Guatemala y una escalera con alfombra roja al fondo
Guatemala albergará en marzo de 2027 la 67 Asamblea de Gobernadores del BID en la Ciudad de Guatemala. (Ministerio de Finanzas Públicas)

El encuentro se celebrará del 10 al 14 de marzo de 2027 en la Ciudad de Guatemala

Las reuniones anuales se desarrollarán del 10 al 14 de marzo de 2027. Las sesiones plenarias de la Asamblea de Gobernadores tendrán lugar el 19 y 20 de marzo, y antes se realizarán seminarios y actividades centradas en inclusión social, juventud y sector privado.

La sesión plenaria inaugural se celebrará en el Teatro Nacional. El resto de las reuniones, seminarios y sesiones se distribuirá entre el Hotel Camino Real, el Hotel Inter-Continental y la sede de Anacafé.

Arévalo afirmó que la asamblea será una oportunidad para que Guatemala muestre al mundo “las riquezas de este país centroamericano”. También sostuvo que el encuentro permitirá proyectar “nuestra apertura al diálogo, la transformación política, nuestros esfuerzos por la estabilidad macroeconómica y el potencial de desarrollo sostenible”.

El mandatario agregó: “Aceptamos esta responsabilidad con entusiasmo, compromiso y con la certeza que trabajando juntos lograremos que esta asamblea sea propicia para el diálogo, el intercambio de alto nivel y el fortalecimiento de la cooperación”. También remarcó que el país se declara orgulloso de volver a ser anfitrión del foro.

Dos hombres con traje de saco y corbata se dan la mano. Detrás, una bandera de Guatemala y otra blanca con el escudo del Ministerio de Economía
Guatemala albergará en marzo de 2027 la 67 Asamblea de Gobernadores del BID en la Ciudad de Guatemala. (Ministerio de Finanzas Públicas)

El Grupo BID prevé invertir USD 3 mil millones en Guatemala entre 2026 y 2028

La cita reunirá a gobernadores del BID, ministros de Finanzas y especialistas para debatir temas como inteligencia artificial eficiente y responsable, resiliencia económica, gestión del riesgo de desastres, uso eficiente de los recursos, crecimiento sostenible, productividad y cooperación regional.

Para el Gobierno guatemalteco, la designación como sede busca reforzar la proyección internacional del país ante el sector privado y los mercados. En esa estrategia también pesan la biodiversidad del territorio y su posición geográfica dentro de Centroamérica.

Como parte de su apoyo al desarrollo de Guatemala, el Grupo BID prevé una inversión de USD 3 mil millones para el período 2026-2028. De ese total, dos tercios estarán destinados al sector privado.

La organización técnica de la asamblea contará además con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El Gobierno también vinculó esta coordinación con una agenda de cooperación enfocada en crecimiento económico, inversión pública y generación de oportunidades para la población.

Esta será la cuarta vez que Guatemala reciba este encuentro. Las ediciones anteriores se realizaron en 1969, 1977 y 2007.

La nueva convocatoria, según lo anunciado por las autoridades, se inspira en la riqueza de la cultura maya.

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