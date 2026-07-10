Cómo debes cargar el celular para que no se dañe la batería ni el dispositivo

Al cargar el celular, se deben evitar picos de voltaje para evitar daños en el equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cargar el celular de forma correcta es clave para preservar su funcionamiento. El proceso varía inicialmente si se trata de un teléfono móvil nuevo o de un equipo que ya lleva tiempo en uso, pero el orden de conexión es siempre el mismo:

Primero enchufar el cargador a la corriente, luego conectar el cable al celular y, al finalizar, desconectar primero el teléfono y después retirar el cargador del enchufe.

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Seguir ese procedimiento evita que ocurran picos de voltaje. Estos son aumentos repentinos y temporales del voltaje eléctrico que pueden dañar los dispositivos y electrodomésticos, explica Viox Electric.

Los celulares son vulnerables ante aumentos repentinos y temporales del voltaje eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cargar un celular nuevo

Cuando se configura un teléfono por primera vez, las baterías no vienen completamente cargadas de fábrica. Lenovo recomienda conectar el cargador suministrado con el dispositivo a una toma de corriente desde el primer uso: puede pasar varios segundos antes de que el proceso arranque.

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Si la batería está completamente descargada, el equipo puede tardar varios minutos en comenzar a cargarse. Una vez encendido y conectado, el ícono de la batería en la barra de notificaciones superior mostrará el indicador de carga.

Por eso, la compañía mencionada también advierte que pueden ser necesarios varios ciclos de carga para que la batería alcance un rendimiento óptimo.

Los celulares nuevos no vienen cargados al 100% de fábrica. (Infobae)

Una vez superada la etapa inicial, el comportamiento de la batería cambia. Con el uso cotidiano, los hábitos de carga pasan a ser el factor determinante para preservar su vida útil, y ahí es donde la mayoría de los usuarios comete los errores más frecuentes.

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Qué tan bueno es dejar cargando el celular por la noche

Uno de los consejos más repetidos es dejar el celular cargando toda la noche. Aunque los smartphones modernos detienen el flujo de energía al llegar al 100%, el continuo goteo de carga genera calor y acelera el desgaste.

Según Isidor Buchmann, de Battery University, cargar el dispositivo en intervalos cortos durante el día, incluso en pequeños porcentajes, es una práctica más saludable para la batería.

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Una vez el celular ya está en uso, hay que seguir ciertos hábitos para cuidar su batería. REUTERS/Ann Wang/File Photo

Honor indica que las cargas cortas y frecuentes reducen el desgaste y son más saludables que una carga nocturna completa.

Los ingenieros de Xiaomi van en la misma línea: aunque los teléfonos actuales detienen la carga al llegar al máximo, permanecer conectados durante muchas horas genera microciclos de recarga que aceleran el desgaste.

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Qué tan recomendable es descargar por completo el celular

Otro mito es esperar a que la batería llegue a 0% antes de enchufar el celular. Las descargas completas aceleran el desgaste de los componentes internos y reducen la vida útil.

Tanto Xiaomi como HONOR coinciden en que el secreto está en evitar los extremos: mantener el nivel de carga entre el 20% y el 80% reduce el estrés sobre los materiales internos y prolonga el rendimiento a largo plazo.

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Es recomendable mantener el porcentaje de carga entre 20% y 80%. REUTERS/Bruna Casas

“Las baterías modernas están diseñadas para durar varios años, pero su degradación depende en gran medida de los hábitos de carga del usuario. Evitar el calor excesivo y los ciclos completos de descarga es una de las mejores formas de protegerlas”, señaló Juan Pablo Cortés, director de ventas de Xiaomi Colombia.

Por qué no se recomienda exponer el celular al sol

Usar el celular mientras está conectado al cargador o dejarlo expuesto al sol puede aumentar la temperatura interna y degradar la batería más rápido. Mantener el dispositivo en ambientes frescos y evitar el uso intensivo durante la carga son hábitos que marcan la diferencia.

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“No se trata de usar menos el teléfono, sino de entender que el calor es el principal enemigo silencioso de la batería“, agregó Cortés.

Mantener el celular actualizado a su sistema operativo más reciente también saludable para el rendimiento de su batería. (Apple)

Usar cargadores originales y mantener el software actualizado

Usar el cargador que viene con el teléfono no es un detalle menor. Los cargadores tienen diferentes capacidades de salida, y uno de baja potencia tardará más en completar la carga.

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Si el dispositivo está en uso intensivo durante ese proceso, un cargador débil puede no generar suficiente energía para sostenerlo. Los accesorios genéricos, además, no siempre regulan adecuadamente el voltaje, lo que puede provocar picos de corriente que afectan el rendimiento.

“Los cargadores genéricos no siempre regulan adecuadamente el voltaje, lo que puede provocar picos de corriente y afectar el rendimiento de la batería”, Xiaomi.

La misma compañía señala que las actualizaciones del sistema suelen incluir mejoras en la gestión energética que optimizan el consumo de batería.