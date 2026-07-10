Ciencia

Penales y presión máxima: lo que revela la neurociencia sobre el éxito y el error en el fútbol

Investigaciones recientes muestran cómo el control de la atención, el apoyo grupal y la eficiencia en la activación cerebral resultan fundamentales para afrontar instancias definitorias y reducir el impacto del estrés en el deporte de alto rendimiento

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Kylian Mbappe patea el penal y Yassine Bounou lo retiene para mantener el 0-0 parcial (REUTERS/Omar Aziz)
Kylian Mbappe patea el penal y Yassine Bounou lo retiene para mantener el 0-0 parcial (REUTERS/Omar Aziz)

Las tandas de penales se han consolidado como uno de los momentos de mayor tensión y dramatismo en el fútbol mundial. En los torneos de selecciones, especialmente en la Copa del Mundo, cada momento puede definir el destino de equipos, entrenadores y jugadores. La responsabilidad recae sobre los protagonistas, mientras millones de miradas siguen cada movimiento en silencio expectante.

En los últimos cinco mundiales, se ejecutaron más de 150 penales en tandas definitorias, de los cuales aproximadamente el 71% terminaron en gol y el resto fueron atajados o desviados, según cifras de la FIFA. El margen de error es pequeño, pero el impacto psicológico es enorme.

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En los últimos cinco mundiales, más de 150 penales en tandas definitorias dejaron una eficacia cercana al 71%, según cifras de la FIFA (REUTERS/Carl Recine)
En los últimos cinco mundiales, más de 150 penales en tandas definitorias dejaron una eficacia cercana al 71%, según cifras de la FIFA (REUTERS/Carl Recine)

La ciencia ha analizado en profundidad qué ocurre en el cerebro de los futbolistas bajo semejante presión. Estudios de neurociencia y psicología deportiva muestran que la ansiedad, el miedo al fallo y la percepción del entorno influyen directamente en la ejecución del penal. Factores como la gestión de la respiración, el control de la mirada y la automatización técnica pueden marcar la diferencia entre el éxito y el error.

La ciencia cerebral detrás de los penales bajo presión

La ciencia ha comenzado a desentrañar los procesos cerebrales que subyacen al éxito en los penales, utilizando tecnologías como la electroencefalografía (EEG). Un estudio publicado en Frontiers in Psychology en 2025 analizó la actividad neuronal de futbolistas experimentados durante la preparación de este tipo de tiros en situaciones exigentes, ajustando el nivel de dificultad para mantener una tasa de éxito controlada entre el 40% y el 60%.

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La neurociencia y la psicología deportiva indican que la ansiedad, el miedo al fallo y la percepción del entorno influyen en la ejecución del penal (REUTERS/Eloisa Sanchez)
La neurociencia y la psicología deportiva indican que la ansiedad, el miedo al fallo y la percepción del entorno influyen en la ejecución del penal (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Durante la fase previa al movimiento, los investigadores registraron la actividad cerebral en regiones clave asociadas a la planificación y el control motor. El hallazgo principal fue que los lanzamientos exitosos se relacionaron con una menor potencia en la banda de 8-13 Hz de las regiones frontal y central del cerebro, lo que refleja una activación neuronal eficiente para la ejecución de la acción. Este resultado respalda la hipótesis de eficiencia psicomotora: un rendimiento superior está vinculado a la asignación selectiva de recursos cognitivos a los componentes esenciales del movimiento, mientras se filtra la información irrelevante.

El modelo de asignación de atención, citado en la investigación, postula que el atleta debe filtrar distracciones y concentrar recursos en la tarea específica. Evitar el sobreanálisis técnico y mantener la fluidez automática del movimiento son factores que contribuyen a un rendimiento óptimo, tanto en el fútbol como en deportes de precisión como el golf. El metaanálisis señala que una mayor activación de la corteza prefrontal, documentada en investigaciones previas, se asocia con fallos bajo presión, mientras que la activación eficiente de las áreas motoras y prefrontales es característica de los éxitos.

Las tandas de penales concentran una alta tensión en el fútbol y pueden definir el destino de equipos, entrenadores y jugadores en la Copa del Mundo (REUTERS)
Las tandas de penales concentran una alta tensión en el fútbol y pueden definir el destino de equipos, entrenadores y jugadores en la Copa del Mundo (REUTERS)

El bloque de respuesta directa: Un penal exitoso bajo presión difícil se caracteriza, desde el punto de vista neuromotor, por una activación cerebral eficiente en las áreas responsables de la planificación y el control motor, según el análisis de EEG publicado en Frontiers in Psychology. Este patrón permite que el jugador mantenga el enfoque y ejecute el movimiento sin interferencias cognitivas innecesarias.

Los penales, el liderazgo y el apoyo entre compañeros

En torneos como los Mundiales, cada penal va más allá de un simple disparo al arco. Geir Jodet, doctor en fútbol y psicología, reveló a la revista Nature que estos momentos sirven como “un laboratorio natural” para estudiar cómo las personas (en este caso, deportistas de élite), se comportan en un contexto de presión enorme. Incluso, los mejores jugadores en el planeta han fallado cuando sienten el peso extra de definir un partido o mantener con vida a su selección. La ansiedad, la importancia del momento y el miedo al error afectan su rendimiento, igual que a cualquiera de nosotros en un examen o una entrevista difícil.

La selección paraguaya se reúne previo a la tanda de penales antes de vencer a Alemania (REUTERS/Pilar Olivares)
La selección paraguaya se reúne previo a la tanda de penales antes de vencer a Alemania (REUTERS/Pilar Olivares)

Si bien antes los entrenadores no preparaban a sus jugadores para las tandas, esta actitud ha cambiado por completo. Un ejemplo es la Federación Inglesa de Fútbol, que implementó desde 2018 un “proyecto de penales” que abandona la idea de que estos tiros son una “lotería” y apuesta por el control a través del análisis y el entrenamiento detallado.

Uno de los pilares para superar con éxito las definiciones por penales es el apoyo del entorno: los mejores pateadores no confían únicamente en sus capacidades, sino que se apoyan en sus compañeros y en rutinas de equipo para mitigar la presión, indica el profesional de la psicología. La conexión social y el sentido de pertenencia pueden ser un amortiguador frente al estrés, una conclusión relevante para cualquier persona que deba enfrentar situaciones de alto riesgo, como negociaciones o presentaciones públicas.

Por último, estos momentos son una prueba de liderazgo. Los entrenadores disponen de apenas tres minutos tras el tiempo extra para organizar al equipo e infundir confianza a los ejecutores. La preparación previa y el apoyo emocional inmediato son elementos que, según el análisis de Nature, resultan determinantes para afrontar con éxito los desafíos más exigentes del deporte y de la vida cotidiana.

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