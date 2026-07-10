América Latina

Cómo será el puente marítimo más grande de Sudamérica

La ciudad de Salvador, en el noreste de Brasil, será el punto de inicio para la construcción de un puente de 12,4 kilómetros sobre el mar, destinado a conectar la capital bahiana con la isla de Itaparica

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Comenzaron las obras del mayor puente latinoamericano sobre el mar en Brasil
Así será el puente marítimo más grande de Sudamérica entre Salvador e Itaparica

El puente marítimo más largo de Sudamérica empieza a construirse sobre las aguas de la Bahía de Todos los Santos. Con una extensión de 12,4 kilómetros completamente sobre el mar, la estructura conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, en el estado de Bahía.

El proyecto, liderado por las compañías China Communications Construction Company (CCCC) y China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC), contempla una obra de cuatro carriles diseñada para soportar un tránsito diario de 28.000 vehículos.

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El puente tendrá tramos en los que alcanzará 82 metros de altura sobre el nivel del mar, una condición necesaria para permitir el paso de grandes cargueros rumbo al puerto de Salvador.

La infraestructura será íntegramente marítima, a diferencia del puente Río-Niteroi —que, aunque más largo en total, solo tiene ocho kilómetros sobre el agua—. La nueva obra unirá sin interrupciones la capital bahiana y la isla, lo que supondrá una reducción de dos horas en los trayectos hacia el litoral sur de Bahía. Según las estimaciones, esta mejora beneficiará a cerca de 10 millones de personas de unos 250 municipios.

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El diseño prevé que el puente se mantenga operativo durante al menos 35 años bajo concesión china, con una inversión de 11.600 millones de reales (unos 2.220 millones de dólares). La financiación se dividirá entre el consorcio adjudicatario (47%) y el resto aportado por el gobierno federal de Brasil y la gobernación de Bahía.

Comenzaron las obras del mayor puente latinoamericano sobre el mar en Brasil
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en el acto de inicio de obra en Vera Cruz

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó en el acto de inicio de obra en Vera Cruz, donde señaló la importancia de garantizar que el desarrollo económico no altere la tranquilidad de las comunidades locales.

“Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”, dijo.

La estructura contará con cuatro carriles de circulación, lo que facilitará no solo el tráfico local, sino también la llegada de turistas a destinos como Morro de Sao Paulo. El objetivo es que el puente esté terminado para junio de 2031.

La construcción del puente de Salvador a Itaparica marcará un antes y un después en la infraestructura brasileña, por su escala y por el reto de levantar una obra de este tipo en condiciones marítimas.

La altura máxima de 82 metros permitirá el tránsito de embarcaciones de gran porte, mientras que el diseño busca reducir los riesgos asociados al impacto ambiental y el desarrollo descontrolado en la región.

El nuevo enlace sobre el mar diferirá del conocido puente Río-Niteroi —de 13,3 kilómetros y hasta ahora el más largo de la región—, ya que el tramo entre Salvador e Itaparica discurrirá en su totalidad sobre el agua.

El puente inaugurado en 1974 entre Río de Janeiro y Niteroi solo cuenta con ocho kilómetros marítimos, extendiéndose el resto sobre islas y tierra firme.

El plan de las autoridades prevé que el puente, de cuatro carriles, esté concluido para junio de 2031.

Comenzaron las obras del mayor puente latinoamericano sobre el mar en Brasil
Comenzaron las obras del mayor puente latinoamericano sobre el mar en Brasil

A lo largo de su recorrido, la estructura alcanzará en algunos puntos una altura de 82 metros sobre el nivel del mar, permitiendo el tránsito seguro de grandes embarcaciones hacia la Bahía de Todos los Santos y el puerto de Salvador. Según Reuters, la financiación será cubierta en un 47% por el consorcio adjudicatario y en un 53% por el gobierno federal de Brasil y la gobernación del estado de Bahía.

El presidente Lula da Silva afirmó durante la ceremonia: “Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”.

El mandatario subrayó que, más allá de los beneficios económicos, el gobierno busca evitar impactos negativos como la especulación inmobiliaria y el avance del crimen organizado en las comunidades locales,.

La magnitud del proyecto se refleja en el alcance de su impacto: el nuevo puente reducirá en aproximadamente dos horas el trayecto entre Salvador y las ciudades del litoral sur de Bahía, afectando positivamente a unos 10 millones de personas de cerca de 250 municipios.

Las proyecciones oficiales estiman que 28.000 vehículos cruzarán diariamente la estructura, incluyendo turistas en ruta hacia destinos populares como Morro de Sao Paulo.

La construcción del puente de Salvador a Itaparica representa una apuesta estratégica por conectar polos urbanos y turísticos de la región noreste, al tiempo que abre un nuevo capítulo en la ingeniería civil sudamericana.

El desafío técnico y financiero implica también un compromiso político por garantizar que los beneficios de la obra se traduzcan en bienestar y desarrollo local.

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