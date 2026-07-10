Comodoro Rivadavia: discutió con su mujer, le arrojó aceite caliente en el rostro y quedó detenido

El hecho ocurrió en la calle Islas Malvinas Sur al 500, en Comodoro Rivadavia

Un hombre de 33 años vecino de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, fue detenido por la Policía tras ser acusado de un violento ataque a su mujer: le arrojó aceite caliente en el rostro durante una discusión.

Según indicaron medios locales de esa provincia, el violento atacó a su pareja el miércoles pasado poco antes de las 14, mientras cocinaban, en una casa alquilada ubicada en la calle Islas Malvinas Sur al 500.

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Los gritos de la víctima, la joven, de 22 años, según el medio local Diario Crónica, alertaron a vecinos y motivaron un llamado de emergencia que movilizó a un patrullero de la Comisaría Segunda.

Al llegar, los agentes escucharon los pedidos de auxilio desde el interior de la casa y, debido a la gravedad de la situación, ingresaron de inmediato. Dentro del domicilio encontraron al sospechoso en estado de alteración y claramente nervioso.

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La versión de la joven atacada

La mujer le relató a los efectivos que, minutos antes, su pareja la había golpeado y le había arrojado el aceite caliente que estaba utilizando para cocinar.

El líquido alcanzó la zona de la boca y el labio superior, provocando lesiones leves, según el análisis hechos por los médicos que fueron al lugar. A pesar de ello, la víctima rechazó la atención médica en un hospital, aunque optó por continuar con la denuncia penal contra su pareja.

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La joven de 22 años fue trasladada a la comisaría para declarar formalmente y se activó el protocolo previsto para casos de violencia de género.

Desde la fuerza indicaron que el procedimiento se realizó de manera inmediata tras el alerta telefónico, lo que permitió intervenir en el momento del hecho. “Se actuó ante un llamado por violencia de género y se logró resguardar a la víctima”, señalaron voceros del caso al medio Nuevo Día.

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El hombre fue detenido por orden de la jueza penal de turno, Liliana Bórquez, y permanecerá alojado hasta la audiencia de control de detención, prevista para los próximos días. La fiscal Lorena Garate quedó a cargo de la investigación y continuará con las medidas para esclarecer el hecho.