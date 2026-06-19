iOS 27: cómo tener el nuevo sistema operativo de iPhone antes que todo el mundo

Si estás interesado en acceder a iOS 27 antes que el resto del mundo, puedes formar parte del programa de betas (pruebas) de Apple y probar el sistema operativo más reciente de la compañía en tu dispositivo.
Cómo unirte al programa de betas de Apple
Existen dos vías oficiales para instalar la beta de iOS 27, ambas gratuitas:
- Beta para desarrolladores (acceso inmediato).
Ingresar a developer.apple.com desde Safari en tu iPhone, iniciá sesión con tu Apple ID y aceptar el Acuerdo de Desarrollador de Apple.
No se requiere suscripción paga. Una vez registrado, ve a Ajustes, General, Actualización de software y Actualizaciones beta y selecciona la opción iOS 27 Developer Beta. Si la opción no aparece, reinicia el dispositivo e intenta nuevamente. Luego toca Descargar e instalar.
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- Beta pública (disponible en julio de 2026).
Ingresar a beta.apple.com con tu Apple ID y registra tu iPhone en el programa. Luego sigue los mismos pasos: Ajustes, General, Actualización de software → Actualizaciones beta, selecciona iOS 27 Public Beta y pulsa Descargar e instalar.
Qué tener en cuenta antes de instalar
Las versiones beta son compilaciones en desarrollo y pueden contener errores o inestabilidades. Se recomienda instalarlas en un dispositivo secundario o realizar una copia de seguridad completa antes de proceder. El archivo de instalación puede superar los 20 GB, por lo que conviene contar con una conexión Wi-Fi estable y batería suficiente o el dispositivo conectado a corriente.
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Qué modelos de iPhone admiten iOS 27
La lista de modelos de iPhone que admiten iOS 27 es la siguiente:
- iPhone 17e
- iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
- iPhone 16e
- iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª generación y posterior)
Qué funciones nuevas tiene iOS 27
Algunas de las funciones más destacas de iOS 27 son:
- Siri AI: la renovación central.
La novedad más destacada de iOS 27 es Siri AI, una versión completamente nueva del asistente de voz. Puede entender el contexto personal del usuario —buscando en mensajes, correos y fotos—, ejecutar acciones en múltiples aplicaciones al mismo tiempo, responder preguntas sobre el contenido en pantalla y consultar la web en tiempo real.
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También llega una app dedicada de Siri que guarda el historial de conversaciones y lo sincroniza entre dispositivos vía iCloud. La versión en inglés llegará más adelante en el año; otros idiomas se anunciarán en etapas.
- Edición de fotos con inteligencia artificial.
Photos incorpora Spatial Reframing, una herramienta que permite reencuadrar una foto después de haberla tomado. También llega una versión mejorada de Clean Up, la función que elimina objetos no deseados de las imágenes. Además, Image Playground ahora genera imágenes en cualquier estilo, incluido el fotorrealista, y su tecnología alimenta la varita Image Wand dentro de la app Notas.
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- Controles parentales rediseñados.
iOS 27 incorpora un sistema de control parental profundamente renovado. Al configurar una cuenta infantil, los padres pueden activar protecciones automáticas según la edad del niño, elegir qué apps están disponibles y aprobar cada nuevo contacto.
Las nuevas herramientas de tiempo de pantalla permiten fijar límites diarios por categorías —entretenimiento, juegos y redes sociales— con recomendaciones basadas en guías de expertos en desarrollo infantil. También es posible programar qué apps están disponibles en distintos momentos del día.
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- Rendimiento y velocidad
Apple informó mejoras de rendimiento concretas para iOS 27:
- Las apps se abren hasta un 30% más rápido
- Las fotos cargan hasta un 70% más rápido tras ser tomadas
- Las transferencias por AirDrop son hasta un 80% más rápidas
- Las transiciones entre redes celulares y Wi-Fi son más fluidas
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