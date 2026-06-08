Tecno

Cambia la forma de usar el iPhone: iOS 27 y Siri potenciada con IA hacen historia

El nuevo asistente utiliza Apple Intelligence para comprender el contexto personal de cada usuario, interpretar la información que aparece en pantalla y más

Guardar
Google icon
WWDC 2026 - Siri - iOS 27 - Apple - tecnología - 8 de junio
El nuevo sistema promete redefinir el día a día en los dispositivos de Apple. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

El lanzamiento de iOS 27 supone un cambio radical en la experiencia de los usuarios de iPhone, gracias a la integración de una Siri completamente renovada y potenciada con inteligencia artificial. Esta actualización no solo transforma la manera en que se utiliza el asistente virtual, sino que también introduce mejoras en áreas clave del sistema operativo.

Desde la gestión de fotos y la interacción con aplicaciones hasta la creación de imágenes mediante IA, el nuevo sistema promete redefinir el día a día en los dispositivos de Apple.

PUBLICIDAD

Siri con inteligencia artificial: la revolución en los asistentes de voz

La actualización de Siri en iOS 27 representa el avance más significativo desde su creación. Apple ha decidido ir más allá de simples mejoras en la voz o en la longitud de las respuestas.

WWDC 2026 - Siri - iOS 27 - Apple - tecnología - 8 de junio
Apple lanzará una nueva versión de Apple Intelligence y Siri, con integración en las aplicaciones, adaptación al contexto del usuario y privacidad garantizada. (Captura Apple)

El nuevo asistente utiliza Apple Intelligence para comprender el contexto personal de cada usuario, interpretar la información que aparece en pantalla, reconocer imágenes y ejecutar acciones dentro de las aplicaciones.

PUBLICIDAD

Siri en iOS 27 es capaz de acceder a información actualizada de la web y ofrece una interacción más fluida y natural, permitiendo mantener un diálogo continuo con el usuario. El objetivo de Apple es que Siri pase de realizar tareas básicas, como programar alarmas o enviar mensajes, a resolver solicitudes complejas a partir de instrucciones sencillas.

En la práctica, la nueva Siri entiende preguntas como “¿cuándo es el concierto de Suki Waterhouse en San Francisco?” o “¿cómo puedo comprar entradas?” y puede consultar información dispersa dentro del dispositivo para dar respuestas personalizadas. Además, Siri asistirá en la redacción y edición de textos en cualquier aplicación que permita entrada escrita.

WWDC26 - Apple - Siri - iOS 27 - tecnología - 8 de junio
La tecnología Apple Intelligence de nueva generación potencia las aplicaciones más utilizadas, entre ellas Fotos, Mensajes y Safari. (Captura Apple)

Esta transformación de Siri significa que el asistente ahora puede anticipar las necesidades del usuario y sugerir acciones relevantes en función del contexto, convirtiendo el iPhone en una herramienta mucho más proactiva y personalizada. Así, quienes utilicen un iPhone con iOS 27 experimentarán una evolución tangible en la forma de interactuar con su dispositivo.

Novedades en aplicaciones: Mensajes, Mail, Calendario y Teléfono con IA

El impacto de la inteligencia artificial no se limita a Siri. Las aplicaciones nativas de iOS 27 reciben funciones que mejoran la productividad y la gestión de información. En Mensajes, el sistema interpreta el contexto de la conversación y sugiere crear recordatorios o notas en función del contenido del chat.

En Mail, las sugerencias se vuelven más precisas, considerando tanto el contacto como la situación de la correspondencia. Calendario permite agregar eventos usando lenguaje natural y editar citas mediante instrucciones sencillas, facilitando la organización diaria.

WWDC26 - Apple - Siri - iOS 27 - tecnología - 8 de junio
Con el modo Siri y la Inteligencia Visual, puedes consultar, obtener respuestas y ejecutar tareas relacionadas con tu entorno simplemente tocando la pantalla. (Captura Apple)

La aplicación Teléfono incorpora una función de contexto de llamada. Cuando se contacta a una empresa, el sistema puede mostrar datos relevantes de otras aplicaciones, como un código de confirmación guardado en Mail si se trata de una aerolínea. Según Apple, este sistema analiza únicamente el destinatario de la llamada, sin registrar el contenido de la conversación.

Por otro lado, Fotos y Mensajes permiten localizar imágenes específicas mediante palabras clave, ubicaciones o nombres de personas, agilizando la búsqueda de contenido en el dispositivo.

Cámara y Visual Intelligence: información en tiempo real

La integración de Siri en la aplicación Cámara lleva la inteligencia artificial a un nuevo terreno. Ahora es posible preguntar directamente al asistente sobre lo que aparece en el visor, obtener información sobre objetos o platos, e incluso dividir una cuenta utilizando Apple Cash, todo sin abandonar la aplicación.

WWDC26 - Apple - Siri - iOS 27 - tecnología - 8 de junio
Crea o modifica eventos en tu calendario utilizando únicamente una descripción. (Captura Apple)

Visual Intelligence, una función que muchos usuarios pasaban por alto en versiones anteriores, cobra protagonismo en iOS 27. Gracias a esta actualización, la experiencia de interactuar con el entorno a través de la cámara se vuelve más intuitiva y útil, permitiendo acceder a datos en tiempo real según lo que el usuario observa.

Edición avanzada y nuevas herramientas con Apple Intelligence

La aplicación Fotos se beneficia de varias funciones potenciadas por IA. La herramienta Limpiar mejora la eliminación de elementos no deseados en las imágenes, logrando resultados más naturales. Extend permite ampliar el encuadre de una fotografía, corregir horizontes torcidos o modificar la relación de aspecto sin perder detalles importantes.

Una de las novedades más destacadas es Spatial Reframing, que posibilita modificar la perspectiva de una imagen después de haberla tomado, simulando un cambio en la posición de la cámara. Según Apple, todas las imágenes editadas con herramientas de Apple Intelligence incluirán una marca de agua SynthID oculta, garantizando la identificación del contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial.

prueba de Siri - 2 - WWDC26
Siri AI llegará oficialmente este otoño (aproximadamente en septiembre de 2026) de la mano de iOS 27. (Apple)

Image Playground: creación de imágenes y fondos con IA

iOS 27 introduce un Image Playground rediseñado, con modelos generativos avanzados capaces de producir imágenes de alta calidad en diversos estilos, incluido el fotorrealista. Los usuarios pueden modificar imágenes describiendo los cambios deseados o seleccionando elementos mediante gestos, lo que facilita la personalización visual.

Esta función se integra no solo en Mensajes, sino también en la creación de fondos para la pantalla de bloqueo y pósteres de contacto. Al igual que en Fotos, las imágenes generadas con IA llevan una marca de agua SynthID oculta, para distinguir el contenido original del creado por inteligencia artificial.

Temas Relacionados

SiriiOS 27Apple IntelligenceWWDC26WWDC 2026iPhoneIALo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

En Infobae a la Tarde, Javier Pallero advirtió que la iniciativa para habilitar empresas gestionadas por inteligencia artificial sin responsables humanos puede dejar a los afectados sin protección legal

Sociedades sin humanos: los dilemas legales detrás del proyecto de Milei para la inteligencia artificial

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

La implementación de medidas de protección anunciadas en la WWDC 2026 abarca desde la gestión del acceso a contenidos hasta el establecimiento de límites en el uso de apps

No más riesgos para tus hijos si usan Apple: nuevos filtros de seguridad, bloqueos, compras y más controles

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

El directivo agradeció a desarrolladores y usuarios, destacó que la imaginación “no tiene límites” y reforzó la misión de crear productos que enriquezcan la vida

El fin de una era en Apple: Las emotivas palabras de despedida de Tim Cook en la WWDC26

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Descubre aquí, al instante, los avances en IA, las novedades para iPhone, la evolución de Siri y las sorpresas que prepara la empresa para su ecosistema

EN VIVO | WWDC26 de Apple: novedades de IA, iPhone, Siri y todos los anuncios

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

El sistema evalúa imágenes en tiempo real dentro del equipo, evita enviar archivos a servidores externos y mantiene control en manos del usuario

Apple pone freno a los desnudos no solicitados: la función que te avisa antes de abrir fotos peligrosas

DEPORTES

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

Juan Manuel Cerúndolo alcanzó su mejor ubicación y otra vez hay 10 argentinos en el Top 100: así quedó el ranking ATP

El futbolista de la selección argentina que puede ser la sorpresa de la formación para el debut en el Mundial 2026

El encendido debate que abrió el Loco Abreu al elegir a la mejor selección del mundo: “Somos los segundos”

El controvertido análisis de un famoso periodista español sobre las chances de Argentina en el Mundial: “Creo poco”

Otra figura se queda sin Mundial: el conflicto detrás de la baja sensible que sufrió Países Bajos

TELESHOW

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

La furia de Verónica Lozano contra Martín Salwe por sus dichos sobre su programa: “¿Catador de conductoras?"

Rocío Igarzábal abrió el álbum familiar por el cumpleaños de su hija Lupe: “10 años del amor de nuestras vidas”

Kylie Minogue mostró el detrás de escena junto a Lali antes del show: “Mi hermana argentina”

Tarde de hockey, abrazos y mensajes de afecto: la nueva rutina de Rufina con su papá Nicolás Cabré en Argentina

El contundente mensaje de Wanda Nara sobre los rumores de venta de su casa en Italia

INFOBAE AMÉRICA

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Los tribunales autorizan el uso de control telemático a más de 400 procesados en Guatemala

Bajo alerta verde en nueve departamentos de Honduras por efectos de la tormenta tropical Cristina

La tormenta tropical Cristina podría intensificar las lluvias en Guatemala

Estados Unidos disparó contra un petrolero en el golfo de Omán que intentaba llegar a Irán pese al bloqueo naval

Torcida Transcordillerana: el programa binacional de artes escénicas toma Planta Inlcán