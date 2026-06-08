Cambia la forma de usar el iPhone: iOS 27 y Siri potenciada con IA hacen historia

El nuevo sistema promete redefinir el día a día en los dispositivos de Apple. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

El lanzamiento de iOS 27 supone un cambio radical en la experiencia de los usuarios de iPhone, gracias a la integración de una Siri completamente renovada y potenciada con inteligencia artificial. Esta actualización no solo transforma la manera en que se utiliza el asistente virtual, sino que también introduce mejoras en áreas clave del sistema operativo.

Desde la gestión de fotos y la interacción con aplicaciones hasta la creación de imágenes mediante IA, el nuevo sistema promete redefinir el día a día en los dispositivos de Apple.

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Siri con inteligencia artificial: la revolución en los asistentes de voz

La actualización de Siri en iOS 27 representa el avance más significativo desde su creación. Apple ha decidido ir más allá de simples mejoras en la voz o en la longitud de las respuestas.

Apple lanzará una nueva versión de Apple Intelligence y Siri, con integración en las aplicaciones, adaptación al contexto del usuario y privacidad garantizada. (Captura Apple)

El nuevo asistente utiliza Apple Intelligence para comprender el contexto personal de cada usuario, interpretar la información que aparece en pantalla, reconocer imágenes y ejecutar acciones dentro de las aplicaciones.

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Siri en iOS 27 es capaz de acceder a información actualizada de la web y ofrece una interacción más fluida y natural, permitiendo mantener un diálogo continuo con el usuario. El objetivo de Apple es que Siri pase de realizar tareas básicas, como programar alarmas o enviar mensajes, a resolver solicitudes complejas a partir de instrucciones sencillas.

En la práctica, la nueva Siri entiende preguntas como “¿cuándo es el concierto de Suki Waterhouse en San Francisco?” o “¿cómo puedo comprar entradas?” y puede consultar información dispersa dentro del dispositivo para dar respuestas personalizadas. Además, Siri asistirá en la redacción y edición de textos en cualquier aplicación que permita entrada escrita.

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La tecnología Apple Intelligence de nueva generación potencia las aplicaciones más utilizadas, entre ellas Fotos, Mensajes y Safari. (Captura Apple)

Esta transformación de Siri significa que el asistente ahora puede anticipar las necesidades del usuario y sugerir acciones relevantes en función del contexto, convirtiendo el iPhone en una herramienta mucho más proactiva y personalizada. Así, quienes utilicen un iPhone con iOS 27 experimentarán una evolución tangible en la forma de interactuar con su dispositivo.

Novedades en aplicaciones: Mensajes, Mail, Calendario y Teléfono con IA

El impacto de la inteligencia artificial no se limita a Siri. Las aplicaciones nativas de iOS 27 reciben funciones que mejoran la productividad y la gestión de información. En Mensajes, el sistema interpreta el contexto de la conversación y sugiere crear recordatorios o notas en función del contenido del chat.

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En Mail, las sugerencias se vuelven más precisas, considerando tanto el contacto como la situación de la correspondencia. Calendario permite agregar eventos usando lenguaje natural y editar citas mediante instrucciones sencillas, facilitando la organización diaria.

Con el modo Siri y la Inteligencia Visual, puedes consultar, obtener respuestas y ejecutar tareas relacionadas con tu entorno simplemente tocando la pantalla. (Captura Apple)

La aplicación Teléfono incorpora una función de contexto de llamada. Cuando se contacta a una empresa, el sistema puede mostrar datos relevantes de otras aplicaciones, como un código de confirmación guardado en Mail si se trata de una aerolínea. Según Apple, este sistema analiza únicamente el destinatario de la llamada, sin registrar el contenido de la conversación.

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Por otro lado, Fotos y Mensajes permiten localizar imágenes específicas mediante palabras clave, ubicaciones o nombres de personas, agilizando la búsqueda de contenido en el dispositivo.

Cámara y Visual Intelligence: información en tiempo real

La integración de Siri en la aplicación Cámara lleva la inteligencia artificial a un nuevo terreno. Ahora es posible preguntar directamente al asistente sobre lo que aparece en el visor, obtener información sobre objetos o platos, e incluso dividir una cuenta utilizando Apple Cash, todo sin abandonar la aplicación.

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Crea o modifica eventos en tu calendario utilizando únicamente una descripción. (Captura Apple)

Visual Intelligence, una función que muchos usuarios pasaban por alto en versiones anteriores, cobra protagonismo en iOS 27. Gracias a esta actualización, la experiencia de interactuar con el entorno a través de la cámara se vuelve más intuitiva y útil, permitiendo acceder a datos en tiempo real según lo que el usuario observa.

Edición avanzada y nuevas herramientas con Apple Intelligence

La aplicación Fotos se beneficia de varias funciones potenciadas por IA. La herramienta Limpiar mejora la eliminación de elementos no deseados en las imágenes, logrando resultados más naturales. Extend permite ampliar el encuadre de una fotografía, corregir horizontes torcidos o modificar la relación de aspecto sin perder detalles importantes.

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Una de las novedades más destacadas es Spatial Reframing, que posibilita modificar la perspectiva de una imagen después de haberla tomado, simulando un cambio en la posición de la cámara. Según Apple, todas las imágenes editadas con herramientas de Apple Intelligence incluirán una marca de agua SynthID oculta, garantizando la identificación del contenido generado o modificado mediante inteligencia artificial.

Siri AI llegará oficialmente este otoño (aproximadamente en septiembre de 2026) de la mano de iOS 27. (Apple)

Image Playground: creación de imágenes y fondos con IA

iOS 27 introduce un Image Playground rediseñado, con modelos generativos avanzados capaces de producir imágenes de alta calidad en diversos estilos, incluido el fotorrealista. Los usuarios pueden modificar imágenes describiendo los cambios deseados o seleccionando elementos mediante gestos, lo que facilita la personalización visual.

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Esta función se integra no solo en Mensajes, sino también en la creación de fondos para la pantalla de bloqueo y pósteres de contacto. Al igual que en Fotos, las imágenes generadas con IA llevan una marca de agua SynthID oculta, para distinguir el contenido original del creado por inteligencia artificial.