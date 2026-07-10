El Salvador

Equipos salvadoreños en Venezuela instalaron un hospital de campaña para apoyar ante los terremotos

La misión habilitó consultas y servicios temporales en Catia La Mar para aliviar la presión sobre los centros de salud locales. El contingente está conformado por 300 salvadoreños, que se han desplegado en la zona con la coordinación de las autoridades.

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El contingente salvadoreño instaló un hospital de campaña en Catia La Mar, en el estado La Guaira, para ampliar la respuesta humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio./ (Secretaría de Prensa)
El contingente salvadoreño instaló un hospital de campaña en Catia La Mar, en el estado La Guaira, para ampliar la respuesta humanitaria en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio./ (Secretaría de Prensa)

La misión humanitaria salvadoreña ha ampliado su respuesta en Venezuela con la instalación y puesta en funcionamiento de un hospital de campaña en Catia La Mar, estado La Guaira, una de las zonas más afectadas por los terremotos del pasado 24 de junio. Con la llegada de más de 300 especialistas, rescatistas y personal médico, El Salvador se consolidó como uno de los primeros países en enviar una misión de este alcance tras la catástrofe, desplegando equipos de alta especialización y recursos materiales para socorrer a la población venezolana.

El contingente salvadoreño, compuesto por la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) y la Unidad Humanitaria de Rescate (UHR), se ha enfocado en la habilitación progresiva del hospital de campaña, cuyas consultas y servicios médicos temporales buscan responder a la sobrecarga de los centros de salud locales. El proceso incluyó el montaje de estructuras de soporte, la instalación de mobiliario específico y la organización de espacios para garantizar una atención digna y segura a los afectados. La coordinación con las autoridades locales ha permitido que las operaciones se desarrollen de manera fluida y en armonía con las necesidades de la emergencia.

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Según datos oficiales, el hospital de campaña forma parte de una estrategia integral que contempla la entrega de insumos médicos, medicamentos, alimentos y artículos de primera necesidad, así como la atención directa en salud física y mental. Hasta la fecha, la misión reporta la realización de 322 atenciones médicas, incluidas 273 consultas generales, 22 curaciones y 27 asistencias para el manejo de enfermedades crónicas. Además, se han distribuido 481 mil medicamentos e insumos a seis hospitales: José María Vargas, Universitario de Caracas, Dr. Miguel Pérez Carreño, Dr. Domingo Luciani, Militar Dr. Carlos Arvelo y Dr. Rafael Medina Jiménez.

El Salvador envió a más de 300 especialistas, rescatistas y personal médico para apoyar a Venezuela tras los terremotos./ (Secretaría de Prensa)
El Salvador envió a más de 300 especialistas, rescatistas y personal médico para apoyar a Venezuela tras los terremotos./ (Secretaría de Prensa)

La operación salvadoreña no solo prioriza el auxilio físico, sino también el apoyo emocional. Equipos de psicólogos han desplegado jornadas de atención para la niñez venezolana, promoviendo la convivencia, el juego y el bienestar emocional a través de actividades recreativas y creativas en espacios como el Complejo Educativo República de Panamá. Estas acciones buscan mitigar el impacto psicológico de la emergencia y ofrecer lugares seguros donde los niños puedan expresarse y recuperarse de la experiencia traumática de los terremotos.

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En paralelo, la Unidad de Salud Ambiental verifica la calidad del agua potable en el Club de Golf y Yate Caraballeda, uno de los principales puntos de refugio, para prevenir enfermedades y proteger la salud de las personas albergadas en el lugar. La remoción de escombros y la búsqueda de víctimas continúan en edificaciones colapsadas, como el edificio Miramar, donde los rescatistas mantienen labores ininterrumpidas utilizando maquinaria y perros especializados en búsqueda y rescate.

Desde su llegada, la misión salvadoreña ha logrado rescatar a nueve personas con vida, así como a cuatro perros atrapados bajo los escombros. En total, el equipo ha realizado 40 intervenciones en las ciudades de Caraballeda y Catia La Mar, las más afectadas por los sismos. El despliegue logístico incluyó el envío de 155 toneladas de suministros y siete vuelos de aviones para garantizar la llegada de recursos y personal.

Equipos de psicólogos y de salud brindan apoyo emocional a los venezolanos afectados por los sismos./ (Secretaría de Prensa)
Equipos de psicólogos y de salud brindan apoyo emocional a los venezolanos afectados por los sismos./ (Secretaría de Prensa)

Los terremotos del 24 de junio, de magnitud superior a 6 grados, sacudieron la región central de Venezuela, provocando colapsos estructurales, cortes de servicios básicos y una emergencia sanitaria que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta local. El estado La Guaira, particularmente Catia La Mar y Caraballeda, registra graves daños en edificaciones, deslizamientos de tierra y una alta demanda de atención médica y humanitaria.

En este contexto, la presencia del hospital de campaña salvadoreño representa un refuerzo clave para la red hospitalaria venezolana y un ejemplo de solidaridad internacional. El compromiso de los equipos de El Salvador, reflejado en el profesionalismo, la disciplina y la vocación de servicio de sus integrantes, contribuye a aliviar la crisis y a ofrecer nuevas oportunidades de recuperación a las comunidades afectadas por los terremotos.

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