Netflix entraría al negocio de TV en vivo para retener suscriptores en todo el mundo

Netflix estudiaría sumar canales de televisión en vivo para sostener la participación de sus suscriptores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix estudiaría incorporar canales de televisión en vivo a su catálogo para frenar la caída en la participación de sus suscriptores, según The Wall Street Journal.

Esta es la métrica que mide cuánto tiempo dedican los usuarios a ver contenido y con qué frecuencia terminan de ver una película o serie.

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La compañía habría discutido internamente la posibilidad de transmitir contenido de forma continua series, películas por género o programación lineal a través de mosaicos en su página principal.

La plataforma también habría explorado integrar servicios de terceros como Peacock, de NBCUniversal, en su oferta principal, al estilo de lo que ya hacen Amazon y Apple.

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La compañía habría evaluado transmitir contenido de forma continua —series, películas por género o programación lineal— desde su página principal. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Qué es la participación de los suscriptores en Netflix

La participación de los suscriptores, también llamada interacción, es el indicador que determina cuánto tiempo dedican los usuarios a ver contenido dentro de la plataforma y con qué frecuencia completan una película o serie.

Una participación alta indica que los clientes están satisfechos y que es menos probable que cancelen sus suscripciones.

Según el medio mencionado, ese indicador habría comenzado a mostrar signos de declive en Netflix.

Los ejecutivos del servicio streaming que se reunieron para la revisión anual de negocios habrían tenido, en principio, motivos para estar satisfechos: las ganancias aumentaban, la pérdida de clientes se mantenía en mínimos históricos del sector y la plataforma había impactado con franquicias como Bridgerton y Stranger Things.

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La participación, también llamada interacción, mide cuánto tiempo ven contenido los usuarios y con qué frecuencia terminan una película o serie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la participación apuntaba en la dirección contraria.

En ese momento habría sido un tema secundario en las conversaciones sobre los objetivos de la empresa, pero desde entonces se habría convertido en un asunto frecuente de debate en las reuniones.

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En Francia, Netflix comenzó a ofrecer a sus suscriptores acceso a la programación de la cadena TF1, que incluye informativos.

The Hollywood Reporter recoge que TF1 registró el 25 de junio un récord de 8,3 millones de reproducciones únicas diarias durante la final d eKoh-Lanta, programa de telerrealidad.

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La incorporación de canales en vivo pasó de tema marginal a asunto recurrente en las reuniones internas de la compañía. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Los ejecutivos también evaluarían qué eventos deportivos pueden incorporar al servicio. Aunque los codirectores ejecutivos, Ted Sarandos y Greg Peters, dejaron en claro que no quieren entrar en el costoso juego de pujar por temporadas de derechos deportivos, la empresa selecciona con cuidado los eventos.

La televisión en directo podría representar un impulso para el negocio publicitario de Netflix, que generó alrededor de 1.500 millones de dólares el año pasado.

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A principios de este año, la compañía anunció que prevé duplicar sus ingresos publicitarios en 2026. Con la programación en directo, los consumidores no pueden saltarse los anuncios.

Netflix obtuvo los derechos exclusivos en Estados Unidos y Puerto Rico de los Mundiales Femeninos de 2027 y 2031. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FIFA y Netflix firman un acuerdo para la Copa Mundial Femenina

Netflix obtuvo los derechos exclusivos para Estados Unidos y Puerto Rico de las ediciones 2027 y 2031 de la Copa del Mundo Femenina, en el primer acuerdo de este tipo que la plataforma firma por una competición completa.

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Además de transmitir los partidos en directo en inglés y español, producirá docuseries sobre las principales jugadoras y el crecimiento global del fútbol femenino previo a cada torneo.

“Netflix desempeñará una labor fundamental para acercar el fútbol femenino a millones de personas en la antesala de la fase final de ambas competiciones, lo que nos permitirá incrementar el atractivo de los torneos”.

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La FIFA espera que el acuerdo exclusivo con Netflix amplíe la audiencia de los Mundiales Femeninos de 2027 y 2031 en Estados Unidos. REUTERS/Francisco Ubilla

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, que se celebrará del 24 de junio al 25 de julio de 2027 en Brasil, enfrentará a las 32 mejores selecciones del mundo por alcanzar la gloria.

Gracias a la decisión de la FIFA de colaborar exclusivamente con Netflix, se espera que las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA lleguen a una mayor audiencia y marquen nuevos hitos en materia de participación en Estados Unidos.