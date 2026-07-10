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Conmoción en el Reino Unido: asesinaron en su casa a la ex ministra Ann Widdecombe y buscan al autor del crimen

Fue titular de la cartera de Prisiones y parlamentaria conservadora. Tenía 78 años y fue encontrada sin vida en su vivienda en el condado de Devon con una herida en la cabeza. La Policía busca a un sospechoso

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Ann Widdecombe (REUTERS/John Sibley)
Ann Widdecombe (REUTERS/John Sibley)

La Policía del Reino Unido abrió una investigación por asesinato tras la muerte de Ann Widdecombe, ex ministra conservadora de Prisiones y figura de larga trayectoria en la política británica, hallada con una herida grave en la cabeza en su vivienda de Haytor, Dartmoor, en el condado de Devon.

El hallazgo se produjo este jueves a las 11:40 de la mañana, cuando un equipo de ambulancias alertó a los agentes al acudir al domicilio de la ex parlamentaria de 78 años.

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La muerte de Widdecombe había sido anunciada por su equipo de representación, sin indicios de violencia. Pero la Policía de Devon y Cornualles confirmó luego que la investigación apunta a un homicidio y que buscan a un “hombre blanco” al que consideran responsable.

La inspectora jefe Ilona Rosson señaló que el caso avanza “a un ritmo significativo” y pidió a la ciudadanía que no especule, “particularmente en las redes sociales”, dado que eso podría perjudicar la investigación y causar “un daño profundo a la familia y los amigos de Ann Widdecombe”.

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Oficiales forenses examinan la propiedad, rodeada por un cordón policial. Los agentes también hablaron con una cuidadora de Widdecombe que, según fuentes cercanas al caso, fue quien encontró el cuerpo.

La Policía del Reino Unido abrió una investigación por asesinato tras la muerte de Ann Widdecombe, ex ministra conservadora de Prisiones y figura de larga trayectoria en la política británica (REUTERS/Henry Nicholls)
La Policía del Reino Unido abrió una investigación por asesinato tras la muerte de Ann Widdecombe, ex ministra conservadora de Prisiones y figura de larga trayectoria en la política británica (REUTERS/Henry Nicholls)

Rosson hizo un llamamiento público a quienes pudieran aportar datos: “Estamos especialmente interesados en escuchar a cualquiera que haya visto algo sospechoso en las inmediaciones de Haytor Vale, Haytor, o a cualquier persona con imágenes de cámaras de seguridad, timbres o cámaras de salpicadero que pudieran ayudar en nuestra investigación. Tenemos una mayor presencia policial uniformada en la zona para apoyar la investigación y brindar tranquilidad a los residentes”.

El anuncio sacudió la escena política británica. El primer ministro Keir Starmer calificó la noticia de “realmente impactante” y pidió que el momento sirviera para “estar por encima de cualquier diferencia política”.

“Lo más importante en este momento es que todos nosotros y el público ayuden a la policía a identificar al sospechoso y asegurarse de que sea detenido lo antes posible. Es claramente peligroso”, afirmó Starmer. El primer ministro confirmó haber hablado con Nigel Farage, Andy Burnham y Kemi Badenoch tras conocerse la noticia.

Badenoch, líder del Partido Conservador, dijo estar sin palabras ante lo ocurrido. “No entiendo cómo alguien pudo hacer algo tan horrible a una persona mayor. Es un ataque desagradable y horrible, y mi corazón se rompe por su familia”, declaró.

La secretaria del Interior, Shabana Mahmood, describió las circunstancias como “extremadamente angustiantes” e instó al público a no especular. “Estoy profundamente entristecida por la muerte de Ann Widdecombe. La dedicación de Ann al servicio público fue de décadas, y fue una verdadera servidora de sus electores”, expresó Mahmood, quien confirmó haber hablado con el jefe de la policía de Devon y Cornualles.

Ann Widdecombe tenía 78 años (REUTERS/Simon Dawson)
Ann Widdecombe tenía 78 años (REUTERS/Simon Dawson)

Entre los tributos que llegaron desde fuera de la política, Anton Du Beke, el bailarín que fue pareja de Widdecombe en Strictly Come Dancing en 2010, dijo estar “devastado”. “Tuve el tiempo más brillante con Ann en Strictly. Se convirtió en una verdadera amiga. Era divertida, positiva, solidaria. Tuvimos un tiempo increíble juntos y nos mantuvimos como firmes amigos”, declaró Du Beke en un video difundido en X antes de que la policía anunciara la apertura de la investigación por asesinato.

Farage, líder de Reform UK, fue uno de los primeros en rendir tributo a Widdecombe, a quien describió como “una fuerza de la naturaleza absoluta”. Destacó que, pese a los desacuerdos internos, ella siempre fue “la aliada más increíblemente leal” en público. El ex primer ministro Boris Johnson, por su parte, recordó que Widdecombe podía “llevar a las audiencias conservadoras al éxtasis”.

Widdecombe ejerció como ministra de Prisiones durante el gobierno conservador y representó a su partido en el Parlamento por más de dos décadas. Luego se convirtió en eurodiputada del Brexit Party y se incorporó a Reform UK en 2023. Su última aparición pública fue el miércoles, cuando participó en televisión para respaldar a Farage en las elecciones parciales de Clacton, fijadas para el 13 de agosto.

Fuera de la política, alcanzó notoriedad en programas como Strictly Come Dancing, Celebrity Big Brother e I’m A Celebrity Get Me Out Of Here.

Tras las elecciones generales de 2014, se mudó a su casa en Dartmoor, que renovó con los ingresos de su carrera televisiva.

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