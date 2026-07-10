Tensión en el Mundial: detuvieron a un hombre que irrumpió armado con una herramienta en la concentración de Inglaterra

Una persona armada con una llave inglesa ingresó a la concentración de Inglaterra (Reuters/Denny Medley)

La concentración de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026 sufrió un incidente de seguridad luego del ingreso de un hombre armado con una llave inglesa a una de las sedes del equipo en Kansas City. Según reportó el medio Daily Mail, el episodio ocurrió en la previa al choque de cuartos de final ante Noruega, en un contexto de máxima tensión para el plantel dirigido por Thomas Tuchel.

De acuerdo con la información publicada por el rotativo británico, el hecho tuvo lugar en la sede del centro de prensa KC Parks, ubicada a corta distancia del centro de entrenamiento de Inglaterra en Swope Soccer Village. El intruso, que portaba una llave inglesa y mostraba signos de alteración, accedió al recinto mientras elevaba la voz. Dicho medio precisó que el sospechoso fue interceptado y desarmado sin que se produjeran daños personales.

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“Un hombre, que había entrado al recinto con una llave inglesa y alzando la voz, fue detenido posteriormente. El hombre parecía estar alterado al entrar y, finalmente, fue sacado del centro de prensa y desarmado. La policía de Kansas City detuvo al individuo, quien había intentado abandonar el lugar tras escuchar sirenas en la zona”, explicó el diario.

Durante el incidente, en el centro de prensa se encontraban empleados de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), periodistas y miembros del staff del seleccionado. El plantel se encontraba en la misma sede, ya que Thomas Tuchel, el asistente técnico Anthony Barry y varios jugadores se preparaban para una rueda de prensa. Daily Mail detalló que ninguno de los presentes fue amenazado durante el episodio.

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El intruso, visiblemente alterado, intentó retirarse al percibir la presencia policial tras escuchar las sirenas en las inmediaciones. Las fuerzas de seguridad de Kansas City lograron detenerlo poco después. La policía local no informó sobre amenazas explícitas ni la existencia de un peligro mayor para la delegación inglesa, aunque la situación reavivó la preocupación en torno a la protección de los equipos participantes en la Copa del Mundo.

Según explicó el medio inglés, el suceso no alteró el cronograma del equipo, que tiene previsto viajar a Miami el viernes para enfrentar a Noruega en los cuartos de final. El plantel no sufrió consecuencias físicas ni debió interrumpir su rutina, pero la inquietud se instaló en el entorno del seleccionado a raíz del ingreso no autorizado.

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La Federación Inglesa de Fútbol (FA) no emitió declaraciones públicas tras el incidente, mientras que las autoridades de Kansas City reforzaron los dispositivos de seguridad en torno a la concentración.

La previa del duelo ante Noruega ya se encontraba marcada por diversas dificultades para el equipo de Thomas Tuchel. Varios futbolistas afrontan problemas físicos y sanciones: Reece James regresó a las prácticas tras una lesión muscular sufrida ante Ghana, mientras que Jarell Quansah debe cumplir una suspensión de dos partidos por su expulsión contra México. Además, Marc Guehi arrastra molestias musculares y Declan Rise padece una gastroenteritis, una sobrecarga en el isquiotibial y molestias en la zona lumbar.

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Vale recordar que esta no es la primera vez que la delegación de Inglaterra afronta un incidente de seguridad durante el actual Mundial. A comienzos del torneo la selección denunció el robo de parte de su equipamiento, incluidas botas diseñadas específicamente para los jugadores, durante el traslado del material desde Florida hacia Kansas City. Entre los objetos sustraídos se encontraban los botines de Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, además de balones oficiales, dispositivos de análisis y material técnico esencial para la rutina diaria del equipo. La policía local logró recuperar la mayor parte del equipamiento y detuvo a dos sospechosos.

El partido entre Inglaterra y Noruega se disputará el sábado en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo británico, que fue campeón mundial en 1966, buscará el pase a semifinales, algo que consiguió por última vez en Rusia 2018. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante el ganador del partido que protagonizarán Argentina y Suiza.

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