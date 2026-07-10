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¿Intentas cancelar PlayStation Plus? Sony comienza a ofrecer descuentos para evitar la baja

Mientras crecen las críticas por el adiós a los discos, Sony comienza a ofrecer descuentos para retener a suscriptores de PlayStation Plus

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Sony empieza a ofrecer descuentos para los que quieren cancelar PlayStation Plus . (Sony)
Sony empieza a ofrecer descuentos para los que quieren cancelar PlayStation Plus . (Sony)

La controversia por la decisión de Sony de abandonar los juegos físicos para PlayStation sigue generando reacciones entre los jugadores. En los últimos días, varios usuarios aseguraron haber recibido descuentos en su suscripción a PlayStation Plus justo cuando iniciaban el proceso para cancelar el servicio

Esta estrategia de Sony ha sido tomada por muchos jugadores como un intento de la compañía por retener a los clientes en medio del creciente descontento. Los reportes comenzaron a multiplicarse en comunidades como Reddit y posteriormente fueron replicados por medios especializados.

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Según los testimonios, algunos jugadores recibieron ofertas de hasta un 50% de descuento para continuar suscritos a PlayStation Plus, aunque los porcentajes varían dependiendo del plan y la región.

Sony busca retener usuarios que quieren cancelar su suscripción de PlayStation Plus.
Sony busca retener usuarios que quieren cancelar su suscripción de PlayStation Plus.

Hasta el momento, Sony no ha confirmado que estas promociones estén relacionadas con la polémica generada por el fin de los discos físicos, previsto para enero de 2028. Sin embargo, la coincidencia temporal ha alimentado el debate entre la comunidad.

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Usuarios reportan ofertas de hasta el 50%

Uno de los casos que más llamó la atención fue publicado por un usuario de Reddit, quien explicó que al intentar cancelar su membresía apareció una oferta para mantener PlayStation Plus Extra con un descuento del 50% durante tres meses.

En lugar de pagar 300 dólares de Hong Kong, el usuario pudo renovar el servicio por 150 dólares de Hong Kong, una diferencia equivalente a pagar aproximadamente 19 dólares en lugar de 38.

Tras esa publicación, otros jugadores comenzaron a compartir experiencias similares. Algunos aseguraron haber recibido descuentos del 25%, mientras que otros mencionaron promociones del 33% o del 50%, tanto para planes trimestrales como anuales.

Sony empieza a ofrecer descuentos a los que quieren cancelar su suscripción de PlayStation Plus.
Sony empieza a ofrecer descuentos a los que quieren cancelar su suscripción de PlayStation Plus. (Reddit)

Aunque no todos los suscriptores obtuvieron las mismas ofertas, los testimonios muestran que Sony estaría aplicando promociones personalizadas durante el proceso de cancelación.

Especialistas también comprobaron las promociones

La situación dejó de limitarse a publicaciones de usuarios cuando el medio especializado Insider Gaming realizó una prueba propia. Durante el proceso de cancelación de una suscripción activa, el portal recibió una oferta con un 25% de descuento para contratar doce meses de PlayStation Plus Essential.

En todos los casos reportados, las promociones exigen el pago anticipado del período contratado y aparecen antes de que la cancelación quede confirmada.

Este tipo de estrategias es habitual en plataformas de suscripción digital, donde las empresas intentan reducir la pérdida de clientes ofreciendo descuentos temporales. Sin embargo, en este caso las ofertas llegan en un momento especialmente delicado para Sony.

PlayStation Plus dio a conocer los juegos gratis que estarán disponibles para PlayStation Plus en el mes de noviembre.
Existen tres niveles en PlayStation Plus. (Foto: PlayStation)

El rechazo por el fin de los juegos físicos sigue creciendo

La polémica comenzó después de que Sony anunciara que a partir de enero de 2028 dejará de producir discos físicos para nuevos juegos de PlayStation.

Esto significa que los futuros lanzamientos estarán disponibles únicamente mediante descarga digital o en cajas físicas que incluirán un código para descargar el juego, pero sin disco.

La decisión generó una fuerte reacción entre jugadores, coleccionistas, distribuidores y parte de la industria del videojuego.

Muchos consideran que la medida limita la propiedad real de los videojuegos, elimina el mercado de segunda mano y reduce las posibilidades de prestar, revender o conservar títulos físicos a largo plazo.

La aplicación dará acceso a películas en caso de tener una suscripción a PlayStation Plus. (PlayStation)
Sony anunció el fin de los juegos físicos para PlayStation. (PlayStation)

Una petición ya supera las 200.000 firmas

La presión contra Sony también se trasladó a internet. Una campaña publicada en Change.org y promovida por un representante de la tienda canadiense PnP Games superó las 200.000 firmas pocos días después de su lanzamiento.

La iniciativa solicita a la compañía reconsiderar su decisión y mantener la producción de juegos físicos.

El documento sostiene que los discos continúan siendo importantes para preservar videojuegos, fomentar el coleccionismo y garantizar que los consumidores puedan decidir cómo adquirir sus títulos.

Mientras tanto, Sony no ha realizado nuevos anuncios públicos sobre la medida desde el comunicado inicial del 1 de julio de 2026.

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