Cuevana 3 - Ver Películas Gratis, Series y Anime en HD: por qué es un riesgo de malware

El acceso gratuito a contenido en HD impulsa el uso de Cuevana 3, una plataforma que opera sin derechos de autor. (Cuevana)

La promesa de ver películas, series y anime en alta definición sin pagar una suscripción atrae a usuarios a utilizar Cuevana 3, una plataforma que no cuenten con los derechos de autor.

La empresa de ciberseguridad ESET advierte que los servicios streaming gratuitos no oficiales representan uno de los puntos de infección de virus o malware más activos para losusuarios.

PUBLICIDAD

El problema no es nuevo ni menor. En 2012, investigadores de la compañía de ciberseguridad mencionada documentaron que el propio plugin de Cuevana para Firefox distribuía código malicioso capaz de capturar contraseñas ingresadas en formularios web, incluidas las credenciales de acceso a Gmail y a entidades bancarias de México y Venezuela.

En 2012, investigadores de ciberseguridad detectaron que el plugin de Cuevana para Firefox contenía código malicioso. (Cuevana)

Si bien el episodio ocurrió hace años, expuso un patrón que se repite hasta hoy: la plataforma gratuita como puerta de entrada al malware.

Cómo opera Cuevana 3 para ver películas y series gratis

Los sitios streaming no oficial como Cuevana 3 suelen requerir que el usuario instale un complemento, una extensión o una aplicación externa para reproducir el contenido. Ese paso, aparentemente técnico y rutinario, es el momento en que el dispositivo queda expuesto.

PUBLICIDAD

Según ESET, muchas de estas aplicaciones no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store, lo que obliga al usuario a descargarlas desde sitios alternativos que evitan los controles de calidad y seguridad que imponen esas plataformas.

Plataformas como Cuevana 3 no se encuentren en las tiendas de apps oficiales como la Play Store. (Google)

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo”, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

PUBLICIDAD

“Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

Qué permisos solicitan plataformas similares a Cuevana 3

El análisis que ESET realizó sobre Magis TV, otra plataforma streaming gratuito popular en Argentina, Colombia y México, ilustra los riesgos que aplican al ecosistema completo de sitios como Cuevana 3.

PUBLICIDAD

Pagar una suscripción oficial es la alternativa más segura. (Imagen ilustrativa Infobae)

La aplicación solicita permisos que no corresponden a un servicio de video convencional: acceso a las tareas en ejecución del sistema, capacidad para montar y desmontar sistemas de archivos, lectura y escritura en el almacenamiento externo, lectura de archivos de audio, envío de notificaciones y, el más peligroso, permiso para instalar paquetes adicionales sin intervención del usuario.

Este último permiso es el que permite a una aplicación maliciosa disfrazarse de actualización legítima para instalar spyware o infostealers en segundo plano.

“El robo de información de los usuarios que utilizan este tipo de aplicaciones es teóricamente factible con los permisos antes mencionados”, precisó González Cuautle.

Magis TV y Cuevana son aplicaciones que distribuyen contenido ilegal y que no son seguras.

“Pueden descargar e instalar otras herramientas capaces de rastrear la geolocalización, acceder a fotos, audios, mensajes y videos, y enviarlos a servidores externos sin el consentimiento del usuario”, añadió.

PUBLICIDAD

Qué son los Set-Top Boxes y por qué son peligrosos

Los Set-Top Boxes son dispositivos que permiten acceder a contenido sin suscripciones pagas y pueden infectarse con malware de publicidad invasiva, herramientas de robo de datos y software de acceso remoto no autorizado.

Si el dispositivo infectado comparte la red WiFi con otros equipos del hogar, el malware puede propagarse lateralmente.

Los Set-Top Boxes facilitan el acceso a contenido gratuito, pero son vulnerables al malware publicitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción puede ser tan simple como una memoria USB utilizada para instalar firmware no oficial.

A eso se suma la dimensión legal: retransmitir contenido sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares y puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de internet o en acciones judiciales contra los usuarios.

PUBLICIDAD

La ecuación, según ESET, es directa: evitar el costo de una suscripción puede traducirse en la pérdida de credenciales bancarias, el robo de archivos personales y el compromiso de toda la red del hogar.