Política

La Libertad Avanza busca un acuerdo con el peronismo para cambiar una ley clave que da más autonomía a los intendentes

Los libertarios intentarán avanzar sobre la Ley Orgánica de las Municipalidades. Diego Valenzuela, ex intendente de Tres de Febrero, está detrás de la cruzada. Los contactos con dirigentes peronistas. En esa ley se ordenan las reelecciones indefinidas

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Diputados y senadores de La Libertad Avanza en PBA

La Libertad Avanza buscará redactar una nueva Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM) en la provincia de Buenos Aires. Se trata de la normativa que ordena el funcionamiento de los 135 municipios bonaerenses y, entre otros aspectos, establece facultades y responsabilidades de los intendentes. Es una ley aprobada en 1958 y que tiene 83 modificaciones al día de la fecha. No es la única iniciativa al respecto: el senador del bloque Hechos, Marcelo Leguizamón, presentó una iniciativa para conformar una comisión bicameral que redacte una nueva LOM.

Quien está detrás de esta cruzada es el senador libertario, Diego Valenzuela. El exintendente de Tres de Febrero es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la Cámara Alta provincial. Esta semana encabezó una reunión de comisión en la que empezó a debatir el tema. Allí planteó que el objetivo es recortar la tutela provincial sobre los distritos, en un esquema que combine más autonomía administrativa, potestades tributarias y fondos permanentes para funciones que, según dijo, los municipios ya asumieron sin respaldo suficiente.

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“La provincia no es que perdió poder, se retiró de un montón de cosas que las asumieron los municipios y ya hoy son funciones o tareas o acciones que se realizan a nivel municipal, en educación, en seguridad, en salud, en un montón de situaciones. Modificar la LOM no es aumentar el dieciséis coma catorce, es modificar el proceso administrativo que hoy tiene a los municipios como un hijo menor tutelado por la provincia, ¿no?”, planteó Valenzuela luego de un encuentro que hubo esta semana en la comisión que preside y que participaron economistas Walter Rosales y Agustín Lodola (UNLP). La referencia del 16,14 apuntó al reparto de recursos y buscó separar la discusión sobre la estructura administrativa de los municipios de la disputa por la masa de fondos que reciben desde la provincia. Los especialistas deslizaron en su paso por el Senado que los municipios ejecutan cerca del 3% del gasto público, pero cuentan con apenas el 1,2% de los recursos. “Todo, mientras asumen cada vez más responsabilidades”, agregó Valenzuela.

Senador LLA, Diego Valenzuela
Valenzuela, en la reunión de comisión en la que comenzó a discutirse el tema de una nueva ley orgánica de las municipalidades

En LLA hablan de una tensión jurídica y política de fondo: interpretan que existe una “inconstitucionalidad” en materia de autonomía municipal porque el artículo 123 de la reforma constitucional de 1994 reconoce facultades que, según admiten los libertarios, la provincia restringe. El artículo 123 de la Constitución Nacional explicita: “Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 5° asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero”.

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Valenzuela reconoció que ya viene hablando el tema con intendentes, casi todos peronistas. Admitió contactos con el jefe comunal de La Plata, Julio Alak, quien le habría transmitido su conformidad en avanzar con cambios en la LOM. El bloque de LLA tiene diez integrantes en la Cámara alta provincial, donde Fuerza Patria cuenta con quórum. Sin embargo, el peronismo está sumido en una discusión interna y no muestra homogeneidad. Sin un acuerdo con el partido de gobierno provincial, el anhelo libertario deberá esperar.

Valenzuela dijo que su iniciativa partirá de un texto propio de su espacio, aunque con la intención de sumar aportes en comisión y abrir una ronda de escucha con intendentes. Afirmó que el debate no puede quedar reducido a declaraciones y reclamó pasar a un “modelo de reformas” en un año que, remarcó, no es electoral. La interna también asoma cuando se debatió y debate la forma de distribución de una parte del Fondo de Incentivo Municipal, ya que la actual normativa la ata a la ejecución a través de tres ministerios: Infraestructura, Transporte o el Instituto Cultural. Los intendentes deben elegir con qué ministerio ejecutar esos fondos. Cada ministerio está conducido por un sector distinto del peronismo. Infraestructura por Gabriel Katopodis (Movimiento Derecho al Futuro), Transporte por Martín Marinucci (Frente Renovador) e Instituto Cultural por Florencia Saintout (La Cámpora). Valenzuela criticó además que una parte de esos recursos quede canalizada a través de ministerios provinciales y no de libre disponibilidad para las intendencias. Según describió, ese esquema mete a la política partidaria en la distribución del dinero y retrasa la aplicación de partidas destinadas a necesidades locales.

Legislatura bonaerense aprueba el endeudamiento PBA
Para la modificación de la LOM, los libertarios deberán llegar a un acuerdo con el peronismo

En la LOM también se ordena el tema de las reelecciones indefinidas de intendentes. Ese punto también tuvo algunos cambios. En LLA no están de acuerdo con modificaciones en este punto, que dentro de la ley que buscan reescribir se encuadra en el artículo 3 y describe que “el Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el pueblo, durarán en sus funciones el término de cuatro (4) años y podrán ser reelectos por un nuevo período”, aclarando que “si han sido reelectos no podrán ser elegidos en el mismo cargo, sino con intervalo de un período” y dejado establecido: “Quedan comprendidos en la prohibición todos aquellos que hayan asumido su cargo por un segundo período sin importar que el mismo haya sido ejercido total o parcialmente”. Los intendentes del peronismo buscan modificar este punto y reestablecer las reelecciones consecutivas sin intervalos. “Es un tema que definió la política y es la política la que lo tiene que solucionar”, planteó, por ejemplo, el intendente de Pilar, Federico Achával, en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco. Dijo estar a favor de las reelecciones indefinidas. “Si tu gestión no es buena, es la gente la que te saca o te pone”, consideró.

Más iniciativas

La estrategia de LLA que preside la comisión de Asuntos Municipales no es la única referida a cambios en la LOM. El senador Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos, también presentó este año un proyecto para modificar de base la normativa que rige el funcionamiento municipal. Leguizamón trabaja en un esquema político junto a los hermanos Passaglia —Santiago, intendente, y Manuel, diputado provincial— y elaboró un proyecto para crear una Comisión Bicameral encargada de redactar un anteproyecto para la reforma integral de la Ley Orgánica de Municipalidades. Plantea que la comisión esté integrada por cinco diputados y cinco senadores, seleccionados según la representación política de cada Cámara, y tendrá la tarea de diseñar un nuevo marco normativo que incluya administración financiera, gestión moderna y control institucional.

Al igual que lo esbozó Valenzuela, el proceso contempla la consulta a funcionarios, representantes municipales, especialistas. La iniciativa fija un plazo inicial de un año para la presentación del anteproyecto, prorrogable por otro año si es necesario, asegurando así el control parlamentario sobre el avance y la orientación del debate. El texto justifica la reforma por la brecha entre la normativa de 1958 y las demandas actuales de planificación urbana, sostenibilidad y rendición de cuentas, y advierte que solo un nuevo marco legal permitirá a los municipios bonaerenses ejercer un gobierno autónomo acorde a la realidad contemporánea.

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