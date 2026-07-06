Las Guerreras K-pop gratis en Cuevana o XUPER TV: ver la película trae virus y sanciones legales

Plataformas ilegales ofrecen en menor calidad producciones como Las Guerreras K-pop. (Fotocomposición Infobae)

Las plataformas piratas como Cuevana o XUPER TV se han popularizado como alternativas para ver películas populares de Netflix como Las Guerreras K-pop, sin necesidad de pagar una suscripción.

Frente a la imposibilidad de acceder a algunos contenidos de manera legal o gratuita, muchos consideran estas opciones como una solución rápida y sencilla para disfrutar de producciones sin restricciones.

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Sin embargo, optar por servicios streaming no oficiales implica riesgos para el público. Según advirtió ESET, acceder a películas a través de este tipo de plataformas puede exponer al usuario a amenazas informáticas y problemas legales.

Por qué acceder a plataformas piratas supone un riesgo para la seguridad digital

Las apps piratas no implementan medidas de seguridad que protegen a sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los expertos, muchas de estas aplicaciones no cumplen con los controles de calidad y seguridad exigidos por los distribuidores oficiales, lo que facilita la instalación de programas potencialmente peligrosos o no deseados.

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Al no pasar por auditorías de seguridad, aumentan la probabilidad de que el usuario descargue malware disfrazado de aplicaciones legítimas.

Además, la facilidad con la que un usuario puede instalar una aplicación infectada desde un sitio alternativo multiplica los riesgos para los datos almacenados y la privacidad de los dispositivos conectados a la red doméstica.

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Cuáles permisos solicitan las aplicaciones piratas

Los programas piratas solicitan accesos que no son comunes en apps legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante un análisis de la aplicación Magis TV, ahora conocida como XUPER TV, ESET identificó la solicitud de permisos inusuales y críticos para una plataforma streaming convencional.

Algunos de estos permisos permiten a la app acceder a información sobre las tareas en ejecución, manipular sistemas de archivos o publicar notificaciones sin restricción. La habilitación de estos accesos abre la puerta a acciones como el espionaje de la actividad del usuario y el robo de datos de otras apps instaladas.

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Asimismo, el permiso para leer y escribir en el almacenamiento externo habilita el acceso a fotos, videos, documentos y otros archivos personales. Un atacante puede aprovechar esta función para modificar, eliminar o robar información sensible, comprometiendo la privacidad y la integridad de los archivos almacenados.

Qué otro tipo de amenazas informáticas pueden activarse al instalar apps piratas

Diferentes virus pueden infectar el dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La instalación de aplicaciones desde sitios alternativos puede facilitar la entrada de diversas amenazas informáticas. Según ESET, entre los riesgos más frecuentes se encuentran:

El spyware que monitorea la actividad del usuario en el dispositivo.

Los troyanos que permiten el control remoto o el robo de datos.

Las herramientas dedicadas a instalar más malware sin el conocimiento del usuario.

La variedad de permisos solicitados por aplicaciones como XUPER TV puede hacer posible el envío de spam, la realización de campañas de phishing o la distribución de contenido inapropiado a través de notificaciones.

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Esto expone al usuario a una cadena de infecciones que puede afectar a todos los dispositivos conectados a la misma red, extendiendo el alcance del ataque más allá del dispositivo original.

Por qué pueden sancionar legalmente a quienes usen aplicaciones piratas

Las leyes de la mayoría de países sancionan la distribución sin derechos de autor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plataformas como Cuevana o XUPER TV implica una violación a la normativa de propiedad intelectual al transmitir contenido sin los derechos correspondientes.

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Según ESET e INTERPOL, la visualización de películas protegidas, como Las Guerreras K-pop, en estas plataformas puede acarrear bloqueos por parte de los proveedores de servicios de Internet y, en algunos casos, acciones judiciales impulsadas por los titulares de los derechos de autor.

Frente a los riesgos, se debe optar exclusivamente por plataformas streaming oficiales, como Netflix, que cumplen con las normativas de seguridad y protección de datos. Estas aplicaciones se encuentran disponibles en tiendas reconocidas y pasan por controles estrictos antes de ser publicadas.

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Por todo lo explicado, el acceso seguro a contenidos audiovisuales depende de la elección de plataformas reconocidas y del rechazo a instalar aplicaciones desde sitios alternativos.