Economía

Locura por el Mundial: las heladerías dejarán de vender “chocolate suizo” hasta después del partido de cuartos de final

Los comercios lanzaron campañas para alentar a la Selección argentina de cara al partido de cuartos de final del Mundial, en el que enfrentará a Suiza

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Vaso con varias bolas de helado de chocolate, una de ellas tiene insertada una pequeña bandera de Suiza roja con una cruz blanca.
A pocas horas del partido entre Suiza y Argentina en el Mundial 2026, dos heladerías argentinas implementaron estrategias de marketing (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocas horas del partido entre Suiza y Argentina en el Mundial 2026, dos heladerías argentinas implementaron estrategias que llamaron la atención de sus clientes. Ambos comercios decidieron “prohibir” la venta de chocolate suizo y lo comunicaron con mensajes dirigidos al público futbolero.

La heladería Grido, una de las cadenas más conocidas del país, difundió un cartel en sus redes y sucursales con la frase: “No vendemos chocolate suizo. Acá solo chocolate argentino”.

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En Santa Fe, la heladería Vía Verona optó por una acción similar. En sus mostradores colocó un cartel junto al gusto “chocolate suizo” con una bandera de Suiza y la advertencia: “Prohibido elegir al rival”. En cambio, empezaron a vender el “dulce Scalonetta”. La propuesta fue recibida con humor por los clientes, que compartieron imágenes de la iniciativa en redes sociales.

Afiche azul con texto 'NO VENDEMOS CHOCOLATE SUIZO' y 'ACÁ SÓLO CHOCOLATE ARGENTINO'. Tres bochas de helado de chocolate con una X roja. Logotipos de marcas
Grido no venderá chocolate suizo por el partido

Esto refleja cómo el campeonato puede influir en el comercio local e impulsar campañas creativas. El uso del fútbol como eje de comunicación permite a las marcas conectar con el sentimiento popular y generar conversación en torno a sus productos.

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La decisión de “borrar” temporalmente un sabor clásico del menú no solo generó comentarios entre los fanáticos del fútbol, sino que también atrajo la atención de quienes habitualmente no siguen el deporte. Muchos clientes se acercaron a los locales para fotografiar los carteles y compartirlos en sus perfiles.

Las estrategias vinculadas al deporte durante eventos internacionales suelen tener impacto más allá del resultado de los partidos. En muchas ciudades argentinas, bares, restaurantes y tiendas de distintos rubros aprovechan el contexto mundialista para lanzar promociones, cambiar la ambientación de sus locales o diseñar productos temáticos, desde indumentaria hasta productos de limpieza “anti mufa”, relojes que miden las pulsaciones cardíacas, hamburguesas con el nombre de jugadores, muñecos coleccionables y mates.

Bandeja metálica con gelato de chocolate. Un cartel muestra la bandera de Suiza y el texto 'Chocolate Suizo' y 'PROHIBIDO ELEGIR AL RIVAL'
Un recipiente de acero inoxidable presenta gelato de chocolate suizo bajo un letrero con la bandera de Suiza y un mensaje de advertencia.

Vale recordar que la Selección disputará los cuartos de final ante Suiza este sábado a las 22 horas en el Arrowhead Stadium de Kansas City, luego del triunfo en el partido contra Egipto.

El Mundial no solo cambia las estrategias de las marcas sino que también el comportamiento de los consumidores. Un informe de Mercado Pago reveló que en la previa del partido contra Egipto, el consumo mostró una fuerte aceleración. Dos horas antes del inicio del encuentro, los cobros con código QR en comercios aumentaron un 62% y las transferencias entre personas crecieron un 32% respecto de un día habitual.

El mayor movimiento se concentró en los rubros de lácteos, panadería y bebidas. Además, como tendencia que ya se había observado antes del partido frente a Cabo Verde, las compras en bebidas y vinotecas se dispararon un 106%, mientras que las realizadas en rotiserías y casas de comida crecieron un 79%.

Durante el desarrollo del partido, la actividad comercial se redujo de manera significativa. Los pagos en comercios cayeron transitoriamente un 80%, mientras que las operaciones con QR en colectivos y subtes descendieron un 35% frente a una jornada promedio.

Seis personas miran un partido de fútbol en un televisor grande. Hay banderas y guirnaldas argentinas. Una mesa con embutidos, quesos, pan, aceitunas y botellas de agua.
El Mundial no solo cambia las estrategias de las marcas sino que también el comportamiento de los consumidores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalizado el encuentro, la actividad recuperó rápidamente su ritmo habitual. Desde las 15, la operatoria volvió a niveles normales y los mayores incrementos se registraron en los comercios de mercadería general, con un alza del 25%, y en las estaciones de servicio, donde las operaciones crecieron un 19%.

Además, según Focus Market, el entusiasmo de los partidos concentra el gasto en rubros vinculados al entretenimiento, la gastronomía, la electrónica, la indumentaria deportiva y los viajes, mientras otros sectores quedan relegados porque las familias reasignan un presupuesto que sigue siendo limitado.

De esta manera, la fiebre mundialista no solo se vive en las canchas, sino que moviliza a comerciantes y consumidores, genera nuevas oportunidades para las marcas y redefine el consumo en torno a la pasión colectiva por la Selección.

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