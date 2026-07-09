WhatsApp se transforma en Facebook: la nueva sección que te avisará de los cumpleaños de tus amigos

WhatsApp prueba una sección de cumpleaños y suma recordatorios dentro de la app - (Foto: Meta)

WhatsApp está preparando una sección dedicada a los cumpleaños, con un resumen de fechas próximas y notificaciones dentro de la aplicación cuando llegue el día de un contacto.

La función despierta curiosidad por dos motivos. El primero es práctico: mucha gente ya usa WhatsApp como canal principal para felicitar, así que el recordatorio en el mismo lugar reduce olvidos y elimina la necesidad de depender del calendario. El segundo es más sensible: la función se apoya en un dato personal que WhatsApp empezó a pedir por razones legales, y ahora lo reutiliza para una experiencia más “social”.

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De la verificación de edad a los recordatorios personales

La nueva función de WhatsApp para cumpleaños depende de un dato que no todos cargaron - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El origen de esta tendencia no fue una idea para aumentar la interacción, sino un requisito regulatorio. En una beta anterior de WhatsApp para Android (2.24.12.25), la aplicación comenzó a solicitar el año de nacimiento a algunos usuarios. La explicación fue clara: varios estados de Estados Unidos aprobaron leyes de verificación de edad que obligan a los servicios en línea a confirmar cuántos años tienen sus usuarios.

En ese momento, el dato tenía un propósito limitado: cumplimiento normativo. Además, la información no era visible para otros contactos y, una vez introducida, no se podía modificar. Dicho de otra manera: no era un “dato social”, sino un requisito de registro.

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Ahora la historia cambia. Con la beta 2.26.27.3 de WhatsApp para Android, disponible en Google Play Store, la plataforma trabaja en una función que convierte ese dato en una utilidad cotidiana: avisos de cumpleaños de los contactos.

Cómo será la sección de cumpleaños en WhatsApp

La función en desarrollo incluye una sección dedicada donde se podrán ver los próximos cumpleaños de los contactos. La idea es que funcione como un panel simple, pensado para consultar de un vistazo sin necesidad de abrir otra aplicación.

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WhatsApp se acerca a la lógica de una red social con un panel de fechas próximas - REUTERS/Dado Ruvic

Según la información revelada por WABetaInfo sobre el desarrollo, la experiencia tendría estos elementos:

Un listado de próximos cumpleaños en una sección específica dentro de WhatsApp

Notificaciones internas el día del cumpleaños de un contacto

Un enfoque de “resumen”, para no depender de recordatorios externos ni de la memoria

El resultado es familiar para cualquiera que haya usado plataformas sociales: un empujón para no olvidar fechas importantes y para activar conversaciones en un momento en el que la gente, naturalmente, escribe mensajes.

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Por qué se transforma en Facebook

Durante años, WhatsApp evitó funciones típicas de redes sociales dentro del chat. Pero los cumpleaños tienen un efecto claro: generan actividad, aumentan aperturas diarias y fomentan mensajes personales que suelen disparar respuestas, fotos, stickers y llamadas.

En términos de hábito, el recordatorio encaja con el comportamiento real: la mayoría de felicitaciones ya se envían por WhatsApp. La novedad es que ahora la aplicación pretende convertirse también en el lugar donde se “descubre” la fecha.

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WhatsApp prepara notificaciones de cumpleaños, pero aún no define ajustes de privacidad - (Foto: Meta)

Un punto clave es que WhatsApp solo podrá mostrar recordatorios si el contacto proporcionó su fecha de nacimiento a la plataforma. Por ahora, WhatsApp no solicita el año de nacimiento en todas las regiones, y muchas personas aún no han añadido ese dato.

En esta etapa temprana, WhatsApp aún no incorporó controles de privacidad específicos para los cumpleaños. No existe, al menos por ahora, un ajuste para decidir si la fecha se comparte con contactos o si queda solo para uso interno.

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Ese detalle importa porque el cumpleaños no es solo una fecha simpática: también puede usarse para ingeniería social, suplantación o para enriquecer perfiles con datos personales.

La función de notificaciones de cumpleaños todavía está en desarrollo para Android. Aún no está habilitada para los evaluadores beta y WhatsApp no dio un calendario oficial de lanzamiento.

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Mientras tanto, el movimiento confirma una tendencia: WhatsApp sigue ampliando sus funciones más allá del chat, acercándose a dinámicas propias de plataformas sociales, pero con un desafío central por delante: hacerlo sin debilitar la privacidad que muchos usuarios esperan de la aplicación.