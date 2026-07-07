WhatsApp te pueden multar por tu actividad: las reglas que no debes romper

WhatsApp suma etiqueta de “alianza pagada” en canales y endurece reglas de transparencia

Las nuevas reglas en WhatsApp están cambiando la manera en que los administradores de canales deben manejar el contenido y las colaboraciones comerciales. En medio del auge de los canales y la influencia digital, la frontera entre una recomendación genuina y una publicación pagada se ha vuelto difusa.

Lo que muchos no saben es que, hoy, no marcar adecuadamente una alianza comercial puede traer consecuencias legales y económicas serias, incluyendo multas.

En tiempos donde la transparencia digital es una exigencia de los reguladores y los usuarios, WhatsApp ha comenzado a implementar herramientas para que los administradores de canales cumplan con la ley y mantengan la confianza de sus seguidores. Si gestionas un canal, hay reglas que no puedes ignorar y omitirlas puede salir caro.

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Administradores de canales en WhatsApp ya pueden marcar contenido patrocinado con una función oficial - (Foto: Imagen ilustrativa)

La obligación de marcar el contenido comercial

Reguladores en Estados Unidos, Europa y América Latina han endurecido las normas sobre la divulgación de contenido patrocinado en redes sociales. La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, por ejemplo, obliga a que cualquier publicación pagada sea claramente identificable, y plataformas como X (antes Twitter) y ahora WhatsApp, ofrecen etiquetas específicas para estas alianzas.

Hasta hace poco, los administradores de canales en WhatsApp solo podían aclarar manualmente si una actualización era patrocinada, añadiendo una nota en el mensaje. Pero ahora, con las últimas actualizaciones para Android e iOS, WhatsApp ha lanzado una función que permite etiquetar con claridad cualquier colaboración comercial. Esta medida busca acabar con la ambigüedad y proteger tanto a los usuarios como a los creadores.

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Cómo funciona la etiqueta de alianza pagada en WhatsApp

De acuerdo con información de WABetaInfo, activar la etiqueta es sencillo: solo tienes que mantener presionada la actualización del canal y seleccionar “Agregar alianza pagada” en el menú contextual.

Al hacerlo, la publicación mostrará de inmediato una marca visible para todos los seguidores, sin importar si usan Android, iOS o la versión web/escritorio. Esta etiqueta no se puede quitar una vez aplicada, garantizando que la información comercial quede expuesta de forma permanente.

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Desde cuándo estará disponible la nueva opción de WhatsApp

Cómo activar “alianza pagada” en WhatsApp y por qué no se puede deshacer - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La opción se está implementando gradualmente, por lo que puede que aún no esté disponible en todas las cuentas, pero su despliegue continuará en las próximas semanas.

La llegada de la etiqueta de alianza pagada responde a una necesidad urgente de transparencia. Los canales pueden alcanzar audiencias masivas y muchos seguidores confían en el criterio personal de sus administradores. Si una recomendación es, en realidad, un acuerdo comercial, no etiquetarla constituye una forma de publicidad engañosa.

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Qué sucede si no divulgas una alianza pagada

Incumplir con la obligación de marcar las publicaciones patrocinadas puede generar consecuencias legales. En varios países, los reguladores consideran que el contenido comercial no revelado es publicidad engañosa y pueden imponer multas, iniciar investigaciones e incluso sancionar a los responsables.

Además del riesgo económico y legal, el golpe reputacional puede ser determinante: los seguidores pueden sentirse traicionados y abandonar el canal, afectando la influencia y el alcance del administrador.

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El auge de los canales en WhatsApp ha ampliado la influencia de los administradores, pero también ha puesto bajo la lupa sus responsabilidades. Las leyes avanzan y las plataformas se adaptan: hoy, no marcar un contenido pagado puede traducirse en multas o sanciones que afectan tanto a grandes creadores como a administradores de pequeños canales.

Si eres administrador de canal en WhatsApp, no basta con generar contenido atractivo: ahora, la transparencia y el cumplimiento de las reglas marcan la diferencia entre crecer con confianza o exponerte a sanciones. Marca siempre tus alianzas comerciales y mantente al día con las normativas para evitar multas y cuidar tu reputación digital.

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