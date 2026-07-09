China golpea al principal producto de exportación de Ecuador con la suspensión de siete plantas camaroneras

Entre los productos ecuatorianos que componen la canasta no petrolera y no minera más exportados están los camarones. En la imagen un registro de archivo de un cardumen de langostinos ecuatorianos. EFE/Antonio Lacerda

El mayor comprador del camarón ecuatoriano restringió el ingreso de productos provenientes de siete plantas procesadoras de seis empresas del país, una decisión que representa un fuerte revés para la principal actividad exportadora no petrolera del Ecuador y que vuelve a poner bajo presión la relación comercial con el mercado que sostiene buena parte de los ingresos de la industria acuícola nacional.

La suspensión fue dispuesta por la Administración General de Aduanas de China (GACC) y comenzó a aplicarse el 30 de junio, cuando Ecuador dejó de emitir los certificados sanitarios que permiten exportar camarón desde las plantas involucradas hacia el mercado chino. Aunque la medida no alcanza a toda la industria, sí afecta a compañías que concentran un importante volumen de ventas hacia el principal destino de este producto.

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Entre las empresas alcanzadas por la decisión figuran Industrial Pesquera Santa Priscila —con dos plantas suspendidas—, Omarsa, Sociedad Nacional de Galápagos (Songa), Procesadora Posorja (Proposorja), PCC Congelados & Frescos y OceanTreasure, cada una con una planta restringida. La información fue difundida inicialmente por el medio especializado Undercurrent News y posteriormente confirmada por documentos oficiales conocidos por la prensa ecuatoriana.

China es el primer socio comercial no petrolero de Ecuador.

El golpe adquiere una dimensión mayor por el peso que tiene China dentro del comercio exterior ecuatoriano. Hasta mayo de 2026, las exportaciones de camarón habían generado USD 3.523 millones y el 51,24 % de ese valor tuvo como destino el mercado chino. En la práctica, más de uno de cada dos dólares que ingresan al país por ventas de camarón dependen de ese mercado, convertido desde hace varios años en el principal comprador de la producción ecuatoriana.

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Las autoridades chinas justificaron la suspensión al señalar observaciones relacionadas con residuos de metabisulfito de sodio, un compuesto utilizado para preservar el camarón y evitar la aparición de manchas negras durante su almacenamiento, así como reportes vinculados con enfermedades animales detectadas en determinados cargamentos, entre ellas referencias al virus de la mancha blanca.

Representantes del sector exportador sostienen, sin embargo, que el incremento de observaciones coincide con un cambio en los protocolos de inspección aplicados por China. De acuerdo con información divulgada por Undercurrent News, los laboratorios chinos comenzaron a analizar no solo la carne del camarón, sino también la cabeza y el caparazón, partes donde normalmente se concentra una mayor cantidad del preservante. Esa modificación habría incrementado el número de embarques que superan los parámetros aceptados por las autoridades sanitarias del país asiático.

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China suspendió a seis de las más grandes exportadoras. EFE/EPA/NARONG SANGNAK/Archivo

Entre mayo y junio, China rechazó 132 lotes de camarón ecuatoriano que, en conjunto, representaban cerca de 2.904 toneladas de producto. Las observaciones se concentraron principalmente en los niveles detectados de metabisulfito de sodio durante los controles de ingreso.

El impacto económico ya comenzó a sentirse en algunas empresas. OceanTreasure informó que exporta alrededor de 40 contenedores mensuales, de los cuales aproximadamente 30 tienen como destino China. La paralización de esos envíos representa una afectación estimada en USD 3,5 millones por mes mientras permanezca vigente la suspensión.

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Frente a la decisión, el Gobierno ecuatoriano activó un procedimiento extraordinario de revisión sanitaria a través de la Subsecretaría de Calidad e Inocuidad. El plan contempla auditorías a las plantas involucradas, revisión de la trazabilidad de los productos, verificación de proveedores de larvas, alimentos balanceados e insumos, además de la elaboración de planes correctivos que deberán ser remitidos a las autoridades chinas junto con un informe técnico.

La medida ya afecta las exportaciones. EFE/Archivo

La respuesta busca demostrar el cumplimiento de los estándares sanitarios exigidos por el mercado chino y lograr el levantamiento de las restricciones. Las autoridades ecuatorianas tienen previsto remitir la documentación técnica dentro del plazo establecido por la GACC para sustentar las acciones implementadas por las empresas afectadas.

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No es la primera vez que el sector enfrenta una situación similar. En 2024, China suspendió temporalmente las exportaciones de nueve compañías ecuatorianas tras detectar observaciones relacionadas con el uso de metabisulfito de sodio. Luego de varios meses de auditorías, controles adicionales y la presentación de nuevos protocolos de calidad, las restricciones fueron levantadas y las empresas recuperaron el acceso al mercado.